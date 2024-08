Estate da sogno: gli hotel imperdibili per le vacanze estive

Il 2024 segna un'epoca di straordinario rinnovamento e nuove aperture nel mondo dell'hotellerie di lusso. Da Parigi a Bari, da Saint-Tropez all'Alto Adige, dal Lago di Garda fino alla Sardegna, gli hotel e le Medical Spa più prestigiose alzano ulteriormente l'asticella dell'ospitalità, offrendo esperienze uniche e personalizzate. Scopriamo insieme le novità e le caratteristiche che rendono questi hotel delle vere e proprie gemme nel panorama dell'ospitalità internazionale in cui soggiornare in estate.

HOTEL DU COLLECTIONNEUR – PARIGI

Nel cuore pulsante di Parigi, l'Hôtel du Collectionneur riapre le sue porte con un rinnovamento straordinario delle aree della hall e del ristorante, mantenendo fede all'intramontabile estetica Art Déco. Ispirato dal glamour dei transatlantici degli anni '30, questo boutique-hotel 5 stelle trasporta i suoi ospiti in un'epoca di grandezza e raffinatezza, offrendo un'esperienza unica nella capitale francese. Situato in rue de Courcelles, di fronte al suggestivo Parc Monceau e a pochi passi dal Palais de l'Élysée e dalla celebre rue du Faubourg Saint-Honoré, l'Hôtel du Collectionneur celebra l'eredità dei maestosi palazzi del Secondo Impero. Ispirato dall'Hôtel du Collectionneur di Jacques-Émile Ruhlmann all'Esposizione Universale del 1925, questo rinnovato stabilimento rende omaggio allo splendore dell'Art Déco, combinando storia e modernità in un abbraccio elegante. Ogni dettaglio è stato curato per garantire agli ospiti un soggiorno indimenticabile. Le camere, che siano doppie, prestigiose o con balcone, offrono un rifugio di confort assoluto. Gli arredi, sobri ed eleganti, reinterpretano i codici dell'Art Déco, con parquet chiari, moquette spesse e una particolare attenzione alla silenziosità degli ambienti. La tavola bistronomica Le Collectionneur, guidata dallo Chef Filipe Da Assunçao (ex Chef del Royal Monceau) e riconosciuto Miglior Chef di Francia, offre un viaggio culinario tra tradizione francese e influenze internazionali. Ogni spazio dell'hotel è pensato per offrire un'esperienza memorabile, dai saloni al giardino interno. L'ambiente accogliente e conviviale si percepisce fin dai primi momenti nell'atrio, decorato con un affresco neogreco, lampadari giganteschi e pavimenti in marmo dai disegni geometrici. L'Hôtel du Collectionneur non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza da vivere, un viaggio nel tempo che combina l'eleganza del passato con il confort del presente. Con 496 camere e 1800 m² di saloni privati, è pronto ad accogliere gli ospiti con una cura e una dedizione eccezionali, garantendo che ogni momento trascorso qui sia davvero indimenticabile.

https://www.hotelducollectionneur.com

www.france.fr/it

Hotel Le Collectionneur - Parigi

VIS URBAN SUITE & SPA- BARI

Il boutique hotel VIS Urban Suites & SPA è un gioiello architettonico nel pieno centro della movida barese in un palazzo d'epoca Liberty risalente al 1876. L'hotel possiede 12 incantevoli suite, un'ottima rinomata SPA e un roof top da sogno. Le suite, in realtà, sono dei veri e propri appartamenti di ampia metratura con arredi di grande pregio ed eleganza. Quattro di queste suite possiedono un grande padiglione esterno e un'altra suite dispone anche di una suggestiva piscina privata scavata nella roccia. Nelle vecchie cantine del palazzo potrete usufruire dell'esclusiva SPA che propone un vero e proprio rituale di benessere. Gli ospiti sono avvolti in un’atmosfera ovattata, con una piscina e aree per trattamenti che utilizzano i prodotti della linea Gerard’s, rinomata per le sue texture sublimi e fragranze aromaterapiche, rappresentando l’eccellenza del Made in Italy. L’area wellness del VIS è progettata per offrire un’esperienza sensoriale unica, con pareti illuminate da fasci di luce soffusa che riscaldano la zona massaggi e l’area trattamenti benessere. Il percorso sensoriale inizia nell’area trattamenti e prosegue nella zona umida, dove sauna, bagno turco e doccia cromoterapeutica creano un viaggio purificante capace di rigenerare corpo e mente. La SPA è aperta anche agli ospiti esterni, su appuntamento. Una volta dentro, inizierà un viaggio di emozioni che toccherà luoghi inesplorati della vostra mente. Un nuovo concetto di hotellerie esclusivo nel centro di Bari per far sognare e vivere al top questa magica città. Questo progetto è il frutto del sodalizio professionale di due famiglie di giovani imprenditori baresi: Mariadele e Francesco Casillo e Gaia e Giuseppe Cobol. Con questa nuova apertura, Bari aggiunge una gemma al suo patrimonio di ospitalità, offrendo ai residenti e ai visitatori un’opportunità unica di relax e benessere in un contesto storico e affascinante.

www.visurbansuites.com

Urban suites

VILLA PARADISO CLINICAL BEAUTY- GARDONE RIVIERA (LAGO DI GARDA)

Fin dalla loro nascita, Villa Paradiso Clinical Beauty e La Maison du Relax Relais Benessere hanno basato da sempre la loro attività sulla Medicina Preventiva, partendo da un concetto fondamentale: "curarsi prima che ammalarsi dopo…”. L'approccio di queste due Medical Spa all'avanguardia, mira a migliorare la qualità della vita ritardando o evitando, se possibile, l'insorgenza di patologie complesse e talvolta irreversibili. Attraverso diagnosi accurate e percorsi di cura personalizzati, le due strutture hanno ottenuto negli anni risultati significativi (fra l’altro, Villa Paradiso ha compiuto 36 anni di attività) e sorprendenti in termini di benessere globale, sia dal punto di vista della salute fisica sia psicologica. Infatti, nel corso del tempo, è cresciuta la consapevolezza dell'importanza di dedicare tempo a sé stessi e alla propria salute. Villa Paradiso e La Maison du Relax hanno sempre puntato sulla personalizzazione dei percorsi di cura come strategia fondamentale per rispondere alle esigenze specifiche di ogni individuo, riconoscendo l'unicità di ciascuno. Questo lungo e positivo cammino ha portato all'adozione di un concetto ancora più evoluto e attuale: la Medicina di Precisione. Questo nuovo approccio rappresenta un'evoluzione significativa, in quanto unisce diagnostica e terapia in modo iper-specializzato, riconoscendo l'individualità di ogni persona. La Medicina di Precisione unisce la precisione tecnica della scienza medica alle necessità e caratteristiche specifiche di ciascun ospite, proponendo percorsi di cura personalizzati. In questo senso Villa Paradiso e La Maison du Relax continuano quindi a rappresentare l'eccellenza nel campo del benessere e della salute, evolvendosi dalla Medicina Preventiva alla Medicina di Precisione. Questo approccio innovativo non solo migliora la qualità della vita nel presente, ma getta le basi per un futuro più sano e sereno per tutti.

https://www.villaparadiso.com/

https://www.maisondurelax.com/

Villa Paradiso Clinical Beauty

LILY OF THE VALLEY- SAINT TROPEZ

L'hotel 5 stelle Lily of the Valley, progettato dall'archistar Philippe Starck, a La Croix-Valmer, a due passi da Saint-Tropez, offre una combinazione perfetta di lusso e benessere. Questo hotel accoglie i suoi ospiti in un ambiente sofisticato e confortevole, ideale per chi desidera raggiungere obiettivi di perdita di peso e miglioramento del benessere generale. La struttura è dotata di una spa di 2.000 metri quadrati, interamente dedicata al benessere, al dimagrimento e allo sport. Gli ospiti possono usufruire di una sala fitness ben attrezzata, una piscina semiolimpionica riscaldata tutto l'anno, sale per trattamenti e consulti, saune, un bagno turco e una doccia di neve.

Il fiore all'occhiello del Lily of the Valley è lo Shape Club, un centro specializzato che offre supporto a chi cerca di perdere peso, attraverso programmi detox e rigeneranti. Qui, un team di professionisti applica i metodi del noto nutrizionista francese, Dr. Jacques Fricker, famoso per la sua dieta "a due velocità". Il metodo "TGV" di Fricker, che combina un'alimentazione equilibrata e flessibile, è apprezzato per la sua efficacia nel tempo. La dieta è divisa in due fasi: una prima fase ad alta velocità che esclude carboidrati e zuccheri, favorendo proteine, fibre, vitamine e minerali; e una seconda fase a velocità moderata che reintroduce gradualmente i carboidrati per stabilizzare il peso raggiunto. Responsabile di tutti i ristoranti dell'hotel, l'Executive Chef Vincent Maillard trasforma con maestria gli ingredienti locali in piatti squisiti.

Dal "Vista", situato vicino alla seconda piscina dell'hotel, che riflettono la cucina locale e stagionale, alla Club House che offre spuntini e pasti leggeri ma soddisfacenti, perfetti per gli amanti del fitness. Oppure al ristorante "Brigantine" sulla Plage de Gigaro, dove gli ospiti possono gustare la cucina tradizionale italiana in un ambiente unico in riva al mare. La spiaggia di Gigaro, lunga sei chilometri, è il luogo ideale per chi cerca un ambiente accogliente e familiare all'insegna del benessere e dell'eleganza sulla Costa Azzurra.

https://www.lilyofthevalley.com/

Lily of the Valley Saint Tropez

PALACE MERANO-MERANO

Nel cuore dell'Alto Adige, il Palace Merano, rinomata Medical Spa 5 stelle di livello mondiale, offre un'esperienza unica di revitalizzazione, detox e longevità. Ogni soggiorno diventa un'opportunità per rigenerare corpo e mente grazie a trattamenti altamente personalizzati, guidati da un team di professionisti del benessere. Il Palace Merano è immerso in un lussureggiante parco botanico, un’oasi di pace dove gli ospiti possono passeggiare tra una sorprendente varietà di piante e rilassarsi all'ombra dei gazebo. Le strutture includono una grande piscina esterna riscaldata, con servizio bar esterno, e una piscina interna riscaldata disponibile tutto l’anno. Questi spazi offrono il luogo ideale per un bagno rilassante in qualsiasi stagione. Le camere e suite, spaziose e lussuose, assicurano un comfort totale, mentre la cucina detox esalta la leggerezza e il sapore degli alimenti salutari, utilizzando prodotti freschi e locali. Il programma di punta, Revital, combina medicina funzionale e tradizionale cinese per ottimizzare le funzioni corporee e mentali, promuovendo un benessere duraturo. I programmi specifici sono: "Detox e Longevity", "Sport & Remise en Forme", "Relax & Balance", "Antiage" e "SPA Benessere", ognuno progettato per soddisfare diverse esigenze di salute e benessere. All'arrivo di ogni paziente vi è un'immediata diagnosi effettuata dallo staff medico che consiglia il percorso terapeutico più idoneo da seguire per l'intera settimana di trattamento. Il tutto è completato dal reparto di medicina estetica che, grazie a trattamenti ad alta tecnologia corregge e migliora gli inestetismi in modo naturale per un ritrovato senso di benessere psicofisico". Il lusso discreto del Palace Merano non ha bisogno di ostentazione per farsi notare. Ogni angolo dell'hotel racconta una storia di fascino, grazie a un'attenzione ai dettagli che rende l'atmosfera incantevole e accogliente. La filosofia del Palace è chiara: il vero lusso è una salute ottimale e una vita longeva.

https://www.palace.it

Palace Merano

SULIÀ HOUSE PORTO ROTONDO- SARDEGNA

Situato tra il mare e il cielo del Golfo di Cugnana, il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, è un boutique hotel che unisce modernità e natura. Il design dell'hotel, ispirato agli astori sardi, offre una vista panoramica spettacolare. La piscina e il giardino, con opere d'arte e un'illuminazione suggestiva, creano un'atmosfera incantevole. Gli interni, progettati dall’architetto Michele Arcarese, sono caratterizzati da un'estetica moderna con colori che richiamano la natura sarda. Camere e suite combinano pareti candide con accessori in legno e vimini, mentre pezzi di design come le Bottiglie scultura di Paola Paronetto arricchiscono gli spazi. La reception e le aree relax sono arredate con mobili artigianali che offrono un ambiente accogliente e raffinato. Il ristorante Pasiga propone una cucina che unisce tradizione sarda e innovazione, utilizzando prodotti freschi e locali. L'hotel si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità, con un impianto di recupero dell'acqua piovana e pannelli solari che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. La terrazza con vista sul Golfo di Cugnana è il luogo ideale per godersi aperitivi e cocktail preparati dal Bar Manager Fabrizio Guaglianone. La drink list, suddivisa in quattro categorie, offre una vasta scelta di cocktail realizzati con ingredienti sardi mentre le serate estive sono animate da DJ set e speciali eventi di mixology, rendendo ogni tramonto un'esperienza unica. La spa del Sulià House offre trattamenti personalizzati con oli derivati da piante locali come Elicriso, Ginepro e Mirto, per un'esperienza sensoriale che riflette la bellezza e il benessere della Sardegna. Il Sulià House Porto Rotondo è più di un semplice hotel: è un santuario di benessere dove ogni ospite può rigenerarsi in armonia con la natura sarda, creando ricordi indimenticabili di tranquillità e lusso.

https://www.hilton.com

Suilà House Porto Rotondo

LE CATTEDRALI RELAIS-MONFERRATO (PIEMONTE)

Un nuovo gioiello dell'hôtellerie ha da poco aperto le sue porte: Le Cattedrali Relais, un relais di lusso a cinque stelle immerso nelle suggestive colline del Monferrato. Questo progetto d'alto profilo nasce dalla visione dell'imprenditore Livio Negro, determinato a realizzare un sogno e a creare una realtà d'eccellenza nel panorama dell'ospitalità. "Sono orgoglioso dell’apertura de Le Cattedrali Relais," ha dichiarato Livio Negro. "Un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità in Piemonte e in Italia, che vuole valorizzare ulteriormente il territorio del Monferrato, puntando sulle eccellenze nella ristorazione, nell’arte e nel design". Le suite del relais, immerse nella natura, offrono ampi spazi inondati di luce grazie alle vetrate che creano un continuo dialogo tra interno ed esterno, permettendo agli ospiti di vivere l'emozione del bosco circostante.

Il fiore all'occhiello del relais è il ristorante fine dining, frutto di una partnership d'eccezione con lo Chef Antonino Cannavacciuolo, tre stelle Michelin. Il menu, firmato dallo chef stellato, è un viaggio gastronomico che esalta i prodotti locali, arricchito dalla maestria del Resident Chef Gianluca Renzi. La proposta culinaria è ulteriormente impreziosita da un'esclusiva cantina che vanta oltre 2000 etichette, offrendo una vasta selezione di champagne, vini biologici e vini rossi pregiati, provenienti dalle più prestigiose cantine vinicole del mondo.

L'esperienza di benessere a Le Cattedrali Relais è totale, grazie a un'area wellness dove ogni dettaglio, dall'arredamento ai colori, dalla luce ai suoni, è stato progettato per garantire il massimo relax. Per gli amanti del mixology, la zona Lounge Bar del relais è un vero paradiso, con una drink list che propone miscele uniche di alto profilo, preparate con distillati pregiati delle migliori etichette. Le Cattedrali Relais rappresenta un invito a vivere un'esperienza di lusso e benessere, immersi nella bellezza del Monferrato e nell'eccellenza dell'ospitalità italiana.

http://www.lecattedrali.com

Le Cattedrali

CASA FANTINI- LAGO D'ORTA- PIEMONTE

Incastonata tra le bellezze naturali di Pella, Casa Fantini è la somma dei luoghi incantevoli che ciascuno custodisce nel cuore. Questo rifugio sul Lago d'Orta offre un'esperienza capace di riempire occhi e anima con la sua bellezza senza tempo. Casa Fantini dispone di 11 camere (5 Superior, 4 Prestige, 2 Suite), tutte con vista incantevole sull'Isola di San Giulio. Ogni stanza è arredata in uno stile sobrio ed elegante, perfetto per chi cerca il massimo relax. Daniela Fantini, con l'architetto Piero Lissoni, ha creato un autentico buen retiro dove l'acqua e il concetto di 'lake time' sono centrali. Il cuore della casa è la lounge, ma durante la bella stagione il giardino segreto con la sua piscina che si fonde con il lago diventa un’oasi di tranquillità. Il ristorante di Casa Fantini non è un ristorante tradizionale. Lo Chef lo descrive come un luogo dove ci si sente a casa e, infatti, gli ospiti possono decidere quando e dove fare colazione: in camera, nella saletta con vista sul giardino, o nel giardino stesso. La cena è altrettanto flessibile: gli ospiti possono condividere i propri desideri culinari con lo Chef, che li asseconda con proposte personalizzate. A Casa Fantini le giornate scorrono lente, permettendo agli ospiti di esplorare il Lago d'Orta attraverso itinerari unici, passeggiate naturalistiche ed escursioni in e-bike. Il benessere è parte integrante dell'esperienza. Le camere e suite sono dotate di cabine doccia con hammam e cromoterapia, utilizzando la linea TranquillityTM di Comfort Zone. I trattamenti esclusivi offerti, come il Lake Time Signature e il Casa Fantini Touch, garantiscono una profonda distensione e armonizzazione. Per gli amanti dell’avventura, Casa Fantini propone itinerari in e-bike guidati da Stefano Rota, con percorsi adatti a tutti che offrono viste panoramiche mozzafiato dove gli ospiti possono esplorare i tesori nascosti del Lago d'Orta.

https://www.casafantinilaketime.com/it/

Casa Fantini

LA BORDE EN SOLOGNE- CHATEAU & SPA- VALLE DELLA LOIRA (FRANCIA)

Immerso nella tranquillità della campagna francese, a soli 20 minuti in auto da Blois, Chambord e Cheverny, si trova La Borde en Sologne – Château & Spa, un gioiello architettonico e storico. Costruito a metà del XVIII secolo e classificato Monumento Storico, questo splendido castello nel villaggio di Vernou-en-Sologne offre un'esperienza unica di lusso e tradizione. L'hotel ha conservato molti elementi originali, come modanature, affreschi murali, dettagli in legno e imponenti camini. Gli ampi salotti, adornati da grandi finestre, offrono una vista spettacolare sul parco circostante, mentre le finestre a occhio di bue sotto i tetti rivelano panorami mozzafiato della campagna e dei boschi. Il fascino del castello si estende su una tenuta di quasi quaranta ettari, caratterizzata da giardini alla francese e all'inglese e un impressionante stagno lungo 500 metri. Il cuore della tenuta ospita un orto rigoglioso, delimitato da un arco di carpini, dove crescono una cinquantina di varietà di frutta e verdura. Ogni mattina, l'Executive Chef Romain Matura del ristorante "Mémoire" raccolgono prodotti freschi per creare piatti ispirati ai sapori stagionali. Insalate, fagioli, ravanelli, zucchine, porri, fragole, erbe aromatiche e frutta di ogni tipo riempiono i cestini, garantendo freschezza e qualità per il ristorante Memoire. La fattoria del castello è un vero paradiso per gli animali. Polli, fagiani, capre, pecore e pony vivono in questo ambiente sereno, offrendo un'esperienza educativa e divertente per i bambini. Anabelle e Jean-Marie de Mourgues, i visionari dietro La Borde, hanno trasformato il castello in un luogo di continuità familiare e valorizzazione del territorio Lo Château de La Borde a Sologne offre 35 camere e suite, ognuna con una superficie media di 40 m². Le terme, situate nell'antica aranciera del castello, offrono un ambiente perfetto per il relax. Mentre nella Spa Orangerie, trattamenti sublimi grazie agli eccellenti prodotti Tata Harper e Alaena Cosmetique. Un'esperienza indimenticabile nel cuore della Sologne.

https://www.laborde-sologne.fr/

www.france.fr/it

MAISON BRÉGUET-PARIGI

Inaugurata nel 2018 da Samuel Gelrubin e Brice Errera, Maison Bréguet si è rapidamente affermata come un rifugio distintivo nel vibrante 11º arrondissement di Parigi. Questa struttura 5 stelle ricavata da un'ex fabbrica industriale, non è solo un hotel, ma una vera e propria immersione nell'essenza della città. Maison Bréguet racconta una storia affascinante attraverso ogni dettaglio architettonico e decorativo. Le camere, dalle suite spaziose alla "Petite Maison" con terrazzo privato, offrono un design che unisce l'eleganza classica parigina con tocchi contemporanei. Questo approccio stilistico riflette la ricchezza e la diversità della capitale francese, offrendo agli ospiti un'esperienza estetica unica. L'hotel non è solo un luogo per dormire, ma un santuario di relax nel cuore della città. La piscina, la sauna e una varietà di trattamenti esclusivi offrono momenti di rigenerazione per i visitatori. Ogni struttura è pensata per offrire un'esperienza di benessere totale, permettendo agli ospiti di ricaricare le energie dopo una giornata trascorsa a esplorare Parigi.

Il ristorante di Maison Bréguet, guidato dallo chef Steven Som, è un inno alla gastronomia francese rivisitata con creatività. Qui, i classici della cucina vengono trasformati in piatti innovativi, utilizzando ingredienti freschi e locali. Questa attenzione al dettaglio e al contesto locale fa sì che ogni soggiorno sia unico e memorabile. Il successo di Maison Bréguet risiede nel suo impegno a offrire un'ospitalità autentica e personalizzata. Samuel Gelrubin e Brice Errera hanno creato un luogo dove ogni ospite può sentirsi come a casa, immergendosi completamente nella vita quotidiana di Parigi. Questa filosofia di accoglienza, combinata con un'attenzione meticolosa ai dettagli e un forte senso di comunità, rende Maison Bréguet una destinazione imperdibile per chi desidera scoprire la vera essenza della città.

https://www.maisonbreguet.com

www.france.fr/it

Maison Breguét - Parigi

FAUCHON L'HOTEL PARIS- PARIGI

Nel cuore di Parigi, dove la città si intreccia con le sinfonie del gusto, il Fauchon L'Hotel Paris, è un'oasi di intimità ed esclusività dedicata agli amanti del buon vivere. Questo albergo non è solo una destinazione, ma un'esperienza pensata per chi ama esplorare, assaporare e indulgere nei piaceri più raffinati. Sin dal primo momento il mondo FAUCHON si manifesta in tutta la sua magnificenza, ruotando attorno a voi con una promessa di comfort supremo, stimolazioni sensoriali e piaceri deliziosi.All'arrivo nella vostra camera o suite, l'iconico Gourmet Bar vi accoglie con una selezione di prelibatezze disponibili in qualsiasi momento del giorno o della notte. I macarons freschi, sempre presenti, diventano un piccolo lusso da gustare mentre vi ambientate in questo mondo su misura. Ogni dettaglio è pensato per coccolarvi, per farvi sentire come se tutto ruotasse attorno al vostro benessere.

La vostra giornata al Fauchon L'Hotel Paris inizia con una colazione nella vostra camera o al Grand Café Fauchon, dove potete osservare Parigi che si risveglia. Il caffè, i croissant e altre delizie mattutine vi accompagneranno mentre vi immergete nella vivace vita parigina. Quando la sera si avvicina, il Grand Café Fauchon diventa il palcoscenico di una cena memorabile. Piatti e antipasti condivisibili, vini pregiati, cocktail creativi e dessert spettacolari formano un menu dove i migliori prodotti di stagione incontrano la creatività culinaria. Ogni boccone è pensato per deliziare i vostri sensi. Non dimenticate di visitare la Boutique e la Cantina FAUCHON prima di partire. Qui, potete trovare una gamma di prodotti esclusivi per portare con voi un pezzo di questa esperienza unica, trasformando un semplice souvenir in un ricordo di piaceri sensoriali e culinari. Il Fauchon L'Hotel Paris non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione dove ogni momento è un'opportunità per vivere il meglio di Parigi.

Dal cibo alle bevande, dall'accoglienza ai piccoli dettagli, tutto è curato con la massima attenzione per garantire che ogni ospite possa immergersi in un mondo di piaceri sofisticati e indimenticabili.