Eventi di San Valentino 2023

San Valentino 2023 è una giornata ricca di eventi in tutta Italia, che come ogni anno celebra il 14 febbraio con manifestazioni e spettacoli organizzati in molte città da Nord a Sud del Paese.

I centri storici si vestono di rosso e non mancano gli appuntamenti dedicati alle coppie e a tutti coloro che vogliono celebrare il giorno degli innamorati in modo originale, gustando una cena romantica ma anche partecipando a mostre, tour guidati, concerti e altri eventi dedicati alla festa di San Valentino.

Ecco una panoramica delle manifestazioni più attese allestite in alcune città della penisola.

Verona in Love

Anche nel 2023 torna l’evento Verona in Love, una rosa di appuntamenti, talk, spettacoli e performance che ha preso il via il 10 febbraio e che si conclude proprio la sera del 14 febbraio. Nella città dell’amore è stato allestito un market all’aperto in Piazza dei Signori, mentre per tutta la giornata è possibile visitare i Musei Civici di Verona con il biglietto speciale “Paghi 1 Eentri in 2”.

In serata, invece, si susseguono diversi eventi tra cui la conferenza “Romeo e Giulietta e il Grand Tour. I viaggiatori europei alla ricerca dei luoghi veronesi di Giulietta” di Fausta Piccoli, organizzata a Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra, ma anche l’Aperintorre con brindisi presso la Torre dei Lamberti a partire dalle ore 17:45.

Notturno a Palazzo Reale a Torino

La sera di San Valentino le porte del maestoso Palazzo Reale di Torino si aprono per accogliere il pubblico durante una visita guidata straordinaria, in programma alle ore 21.00 e della durata di circa un’ora e trenta minuti.

Brindando e gustando prelibatezze di cioccolato, i visitatori possono scoprire e ammirare i grandi saloni affrescati, la sala del Trono, la sala dell'Alcova ma anche la spettacolare Cappella della Sindone.

La Festa di San Valentino a Udine

Nella cornice di Borgo Pracchiuso, a Udine, si svolge la tradizionale Festa di San Valentino che rappresenta una delle sette celebrazioni storiche della città. L’evento ha origini molto antiche e si svolse per la prima volta nel 1689.

Ancora oggi il borgo si riempie di bancarelle ed esposizioni a tema, mentre in serata è possibile assistere alla conferenza su tradizioni di Borgo Pracchiuso e ammirare le danze medioevali organizzate dal Gruppo Storico di Borgo Pracchiuso. Non manca i Corteo Storico di Autorità e figuranti in costume, così come la possibilità di assaggiare i piatti locali.

Il Cioccolentino a Terni

A Terni, la città natale di San Valentino, torna anche nel 2023 l’appuntamento con il Cioccolentino, il festival nazionale del cioccolato in programma dal 10 al 14 febbraio. L’evento attira ogni anno folte schiere di visitatori grazie a un programma ricco di iniziative: dal Chocolate Expo con oltre 40 espositori alle degustazioni, dai cooking show ai laboratori fino agli spettacoli musicali e alle animazioni organizzate nel centro storico.

San Valentino in Zattera a Napoli

Nella sera di San Valentino è possibile concedersi un inedito tour guidato nel sottosuolo cittadino, un’avventura notturna in zattera e a lume di candela che prevede anche il passaggio nella Galleria Borbonica. Un’occasione imperdibile per esplorare la città da un punto di vista particolare, scendendo anche a una profondità di quaranta metri.