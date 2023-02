San Valentino 2023: 5 mete romantiche in offerta

San Valentino è alle porte: quale occasione migliore per concedersi un weekend romantico con la propria dolce metà? Se siete a caccia di idee originali con cui sorprendere il vostro partner, una vacanza di coppia potrebbe fare al caso. Su Amazon sono disponibili tantissime smartbox per un’esperienza enogastronomica esclusiva o un viaggio last minute da condividere con la persona amata. Insomma, un’occasione da cogliere al volo.

Wonderbox Tesori d’Italia

La wonderbox Tesori d’Italia è perfetta per chi desidera regalare al proprio partner un’esperienza unica e indimenticabile. Potete scegliere tra ben 840 soggiorni in alcune delle località più suggestive del nostro Paese. Questo cofanetto offre la possibilità di alloggiare in splendidi agriturismi e alberghi fino a quattro stelle. Si può scegliere tra 1 pernottamento con cena/degustazione e colazione oppure due notti tra le decine di mete disponibili. La wonderbox Tesori d’Italia ha una validità di 3 anni e 3 mesi a partire dalla data di acquisto.

Smartbox Mille e Una notte di Magia

Un’esperienza magica, tutta da vivere. La smartbox Mille e Una Notte di Magiaè l’ideale per le coppie romantiche di qualunque età. Si può scegliere tra oltre 5.000 soggiorni per due persone in alcune delle strutture ricettive più belle d'Italia. Il cofanetto comprende 1 o 2 notti con colazione oppure 1 pernottamento con cena e colazione. L’ultima opzione prevede 1 notte con cena e giornata relax.

Smartbox Cantine d’Italia

La smartbox Cantine d’Italia è il regalo perfetto per riscoprire i profumi e i sapori tipici del Belpaese. Il cofanetto contiene un assegno regalo, senza indicazione di prezzo, da utilizzare per una degustazione di vini in cantine autentiche. Si può scegliere tra 200 strutture presenti sul territorio, da Nord a Sud della Penisola. La smartbox Cantine d’Italia ha una validità di 3 anni e 3 mesi ed è spendibile in coppia.

Wonderbox Weekend d’Evasione

Non c’è niente di meglio che una fuga d’amore nel giorno più romantico dell’anno. La wonderbox Weekend d’Evasione è pensata per le coppie che desiderano trascorrere un fine settimana all’insegna del relax, lontano dal trambusto della quotidianità. L’offerta prevede un soggiorno per due persone, comprensivo di 1 pernottamento e la colazione, in alberghi di lusso e altre strutture ricettive d’Italia.

Wonderbox Fuga d’Amore e Delizie

Una vacanza di coppia all’insegna del gusto. La smartbox Fuga d’Amore e Delizie è perfetta per condividere un momento di puro piacere con il proprio partner. Il cofanetto prevede un soggiorno per due persone in una delle 300 strutture disponibili (b&b, alberghi stellati e locande). Nell’offerta, oltre al pernottamento, sono incluse la colazione e una degustazione/aperitivo. Il regalo perfetto per celebrare l’amore nel giorno di San Valentino.

