Gran tour della Polonia

Partenza da Milano e Roma il 25 ottobre 2023. Rientro in Italia il 30 ottobre. 5 notti / 6 giorni

Un tour di una settimana alla scoperta degli splendori delle storiche città “gioiello” di Cracovia, Varsavia e Czestochowa: visiteremo tutti insieme palazzi, monumenti, chiese, santuari, piazze, musei e castelli - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. A Varsavia andremo anche alla Fryderyk Concert Hall dove – in esclusiva per noi -un pianista professionista suonerà i brani più celebri di Chopin. Ma non solo: visiteremo altre interessanti cittadine e le antiche miniere di sale di Wieliczka. A Cracovia vedremo anche la “Dama con l'Ermellino” di Leonardo da Vinci e la Fabbrica-Museo di Oskar Schindler nel quartiere ebraico. Sarà anche un viaggio di solidarietà nei confronti del popolo polacco che sta aiutando in modo concreto i profughi ucraini. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”.

Accompagnati nel viaggio da Angelo Allegri – Capo Redattore Centrale-, e da Stefano Passaquindici e da altre prestigiose “firme” de il Giornale.

Si partirà da Milano e Roma con voli di linea soggiornando in hotel 5 stelle, al prezzo speciale riservato di 2.390 euro a persona in pensione completa, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Concerto con musiche di Chopin riservato a noi, visita al famoso santuario Mariano della «Madonna Nera», discesa nelle famose miniere di sale, tour tra architetture medievali, barocche, rinascimentali e moderne. Sarà un viaggio tra storia, natura e cultura davvero interessante che ripetiamo a distanza di 10 anni dalla prima volta che abbiamo «scoperto inaspettatamente questo bellissimo Paese». Ma sarà anche un piccolo segnale di solidarietà con questa nazione e la sua popolazione che, aiutando con grande generosità i profughi ucraini, ha perso una gran parte dei turisti che venivano a visitare la Polonia.

Sarà un tour intenso ma estremamente ricco di storia e di emozioni che ci lasceranno ricordi indelebili. Situata nel cuore dell'Europa, la Polonia è stata in passato un luogo di unione e di divisione tra l'Europa Orientale e quella Occidentale. Oggi, libera da interferenze straniere, la Polonia è il Paese che si deve visitare se si vuole vedere come una nazione riesca a rialzarsi da terra e a reinventare se stessa. È uno stato dalle molte facce, dove la capitale e le antiche città medievali sono vezzeggiate da sofisticati abitanti, spesso intriganti, e dove i carri trainati da cavalli percorrono ancora i vicoli cittadini in zone in cui il XXI secolo sembra non essere ancora arrivato.

Da altre parti, invece, moderni grattacieli, mezzi di trasporto efficienti, cantieri navali e fabbriche d’avanguardia danno il senso di un Paese moderno. Ma che, orgogliosamente, affonda le radici nella propria storia. Insomma un mix magico di cultura, architettura, religione, economia e natura. Ecco a grandi linee il programma - che potrete richiedere completo e dettagliato a Passatempo- : le prime giornate saranno dedicate alla visita guidata della meravigliosa Varsavia, da sempre una città esuberante, movimentata, piena di vita. Nonostante una storia particolarmente travagliata, ha conservato caratteristiche che l'accomunano alle altre capitali dell'occidente europeo. Qui visiteremo la parte vecchia della città - in gran parte ben ricostruita dopo gli eventi bellici- che pullula di edifici e chiese storiche come la porta del «Barbacane» che divide in due spezzoni le mura di cinta; la Piazza del Mercato che costituisce il centro strategico della Città Vecchia di Varsavia. Nelle vicinanze, sull'omonima piazza, sorge il Castello Reale e poco più in là la colonna di Sigismondo III Vasa (22 m), il re che nel 1596 trasferì la capitale della Polonia da Cracovia a Varsavia.

Proseguiremo poi per Lazienki Królewskie,un complesso costituito da sontuosi palazzi e un magnifico giardino di 76 ettari che rappresenta una delle più belle aree pianificate non solo di Varsavia, ma di tutta Europa ed è sorprendente sia in termini naturalistici sia architettonici. Il giorno successivo saremo a Czestochowa dove vedremo la città e il Santuario Mariano.

Poi andremo a Cracovia per scoprire le sue bellezze monumentali che sono concentrate per lo più nel pittoresco centro storico, inserito nel 1978 nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un centro storico che attira ogni anno milioni di visitatori, facendo di questa città la principale meta turistica della Polonia. A Cracovia vedremo anche la «Dama con l'Ermellino» di Leonardo da Vinci e la Fabbrica-Museo di Oskar Schindler nel quartiere ebraico.

