Grotte di Frasassi, le curiosità sulle meraviglie del sottosuolo

Marche. Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. In questa zona della provincia di Ancona, sull’Appennino marchigiano, nel Comune di Genga, è celato nelle viscere della terra uno degli spettacoli naturali più belli del mondo: le grotte di Frasassi.

Lo straordinario sistema di gallerie, laghetti, canyon e grotte carsiche puntellati di stalattiti, stalagmiti, sculture naturali e immobili cascate, creatosi nel corso di milioni di anni, è stato scoperto solo di recente.

Nel 1948 ha preso avvio un’intensa attività di ricerca grazie al Gruppo Speleologico marchigiano di Ancona: è di quell’anno il ritrovamento dell’ingresso della Grotta del Fiume. Nel 1971 viene scoperto da alcuni giovanissimi un dedalo chilometrico di nuove cavità, gallerie, pozzi e tracce di animali conservate per millenni e il 25 settembre viene scoperta la Grotta Grande del Vento.

La discesa tra i tesori del sottosuolo evoca il Viaggio al centro della terra di Jules Verne o la discesa all’Inferno di Dante, benchè in realtà quello ipogeo assomigli di più ad un mondo parallelo e fatato.

Ecco com’è il luogo attraverso alcune curiosità.

Nomi fiabeschi ed esotici

Gli elementi naturali sotterranei sono stati battezzati con nomi evocativi. Vi sono ad esempio il cammello, il castello delle streghe, la Madonnina, i giganti, la spada di Damocle, il Grand Canyon, le cascate del Niagara (una colata bianca di calcite allo stato puro), l’Abisso Ancona, la sala delle candeline, le canne d’organo (che, toccate delicatamente, emettono suoni diversi).

L’Abisso Ancona, che porta alla Grotta Grande del Vento, porta il nome del gruppo degli scopritori, il Gruppo Speleologico Marchigiano Club Alpino Italiano di Ancona.

Un mondo gigantesco

La Grotta Grande del Vento è enorme. Le sue misure sono 200 metri d’altezza, 180 metri di lunghezza e 120 di larghezza. Al suo interno potrebbe contenere il Duomo di Milano.

Il sistema è tra i più estesi d’Europa e si snoda per circa 20 km.

Aria, acqua e fauna delle grotte

All’interno la temperatura dell’aria varia da 12 a 14 gradi, mentre l’umidità è altissima, prossima al 100%. Proprio per via dell’evaporazione e al carbonato di calcio rimasto, tra le bellezze naturali delle Grotte c’è anche un laghetto cristallizzato.

Benchè l’habitat non sia alla luce del sole, non vuol dire che non ospiti animali. Tra le grotte e i cunicoli sono state censite 67 specie.