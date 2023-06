Le più belle grotte d’Italia

L’Italia è ricca di grotte e siti speleologici suggestivi, luoghi caratterizzati da atmosfere indimenticabili e vere e proprie sculture naturali spettacolari. Protagoniste del turismo speleologico in ogni stagione dell’anno, le grotte italiane sono popolate da concrezioni calcaree di forme e dimensioni diverse, in grado di dare vita a stalattiti, stalagmiti e colonne che si sviluppano nell’arco di centinaia di anni.

Percorrendo la penisola dal Nord a Sud, fino alle grandi isole, è possibile visitare numerose grotte accessibili e in rarissimi casi navigabili, alla scoperta di paesaggi da sogno. Per godersi al meglio il percorso, è sempre preferibile dotarsi di calzature adeguate e di un abbigliamento appropriato, considerando che anche durante i mesi estivi la temperatura interna si aggira mediamente intorno ai 10 gradi.

Grotta Gigante in Friuli-Venezia Giulia

Una delle grotte più spettacolari che è possibile visitare al Nord è la Grotta Gigante, situata a pochi chilometri da Trieste in Friuli-Venezia Giulia. È un percorso lungo circa 850 metri che, superata la scalinata iniziale, permette di ammirare la Grande Caverna situata a una profondità di 80 metri e caratterizzata da dimensioni eccezionali.

Il punto più profondo che è possibile raggiungere si colloca a 101,10 metri di profondità. Oltre alle numerose stalattiti e stalagmiti, compresa la maestosa Colonna Ruggero alta 12 metri, è possibile soffermarsi nella Sala dell’Altare che rappresenta un ambiente raccolto e un punto di vista privilegiato sulla Grotta Segreta.

Grotta di Bossea in Piemonte

La Grotta di Bossea, situata a Frabosa Soprana in Piemonte, è conosciuta come la prima grotta turistica italiana, aperta al pubblico nel lontano 1874. Sono presenti diversi ambienti carsici, come la Sala del Baldacchino, la Sala delle Frane e la Sala del Tempio: all’interno di quest’ultima è presente lo scheletro di un Ursus Speleo, un esemplare di orso delle caverne.

Le concrezioni, inoltre, assumono non solo forme disparate ma anche sfumature di colore differenti.

Grotta di Frasassi nelle Marche

Le Grotte di Frasassi si trovano a Genga, in provincia di Ancona nelle Marche. Sono grotte sotterranee composte da oltre 13 chilometri di gallerie che consentono di ammirare diversi ambienti, tra cui merita una menzione l'Abisso Ancona: si tratta di una cavità tra le più grandi in Europa caratterizzata da dimensioni sorprendenti, precisamente 200 metri di altezza, 180 metri di lunghezza e 120 metri di larghezza.

Altri ambienti visitabili sono la Sala 200 con il suo Castello delle Streghe, un gruppo di concrezioni molto originale, così come la Spada di Damocle e l’Obelisco, rispettivamente una stalattite lunga oltre 7 metti e una concrezione alta 15 metri che poggia su una roccia caduta dell'alto.

Grotte del Bue Marino in Sardegna

Le Grotte del Bue Marino in Sardegna meritano senza dubbio una visita approfondita. Raggiungibili via mare, sono situate sulla costa orientale, nel Comune di Orosei e poco distanti da Cala Gonone, una delle più note località balneari dell’isola.

Il nome delle grotte deriva dall’appellativo dato alla foca monaca, che un tempo ha abitato questi ambienti.

Le grotte fanno parte di un percorso carsico che si estende per 70 chilometri nell'entroterra e sono caratterizzate da tre rami distinti, due dei quali percorribili a piedi. Il ramo Sud, in particolare, permette di ammirare alcuni piccoli laghi di acqua dolce e numerose sale, tra cui la Sala dei Candelabri, la Sala degli Specchi e la Sala delle Canne d'Organo.