Gli hotel dove trascorrere un Natale indimenticabile

Che sia tra le montagne innevate, in una città magica o in una calda destinazione tropicale, trascorrere il Natale in un magico hotel può trasformare le festività in un’esperienza speciale. Dagli chalet ai boutique hotel con decorazioni incantevoli, fino ai grandi resort che offrono pacchetti natalizi esclusivi, ogni luogo promette comfort e magia.Un viaggio dove ogni dettaglio è pensato per celebrare al meglio le festività. Vediamo assieme alcuni tra i più esclusivi.





THE LOWELL- NEW YORK



Nel cuore elegante dell'Upper East Side di New York, a pochi passi dall’iconico Central Park e dalle boutique di Madison Avenue, sorge The Lowell, un gioiello dell’ospitalità che incarna il lusso discreto e il fascino senza tempo. Questo boutique hotel di 17 piani, fondato nel 1927 e parte del rinomato gruppo The Leading Hotels of the World, offre un'esperienza esclusiva in una delle zone più prestigiose di Manhattan.

Entrando a The Lowell, si viene accolti da un’atmosfera intima e sofisticata, un rifugio lontano dal ritmo frenetico della città. La filosofia dell’hotel si fonda sull’attenzione ai dettagli e su un servizio personalizzato, che trasforma ogni soggiorno in un’esperienza unica. Le camere e le suite, molte delle quali progettate da Michael S. Smith, combinano il fascino di un appartamento newyorkese con i comfort più moderni. Dai camini a legna – una rarità a New York – alle terrazze private con viste mozzafiato, ogni elemento riflette un design ricercato e funzionale.

Tra le caratteristiche più apprezzate spicca il ristorante Majorelle, un angolo di paradiso ispirato ai giardini marocchini. Qui, gli ospiti possono gustare piatti stagionali in un ambiente fiorito, sia all’interno che all’esterno. Il rito del Lily of the Valley Afternoon Tea, realizzato in collaborazione con Dior Maison, è una delle esperienze più iconiche, con stoviglie firmate e delizie gastronomiche che celebrano l’eleganza.

Gli spazi comuni, come la Club Room, sono veri e propri santuari di relax. Questo salotto esclusivo, riservato agli ospiti, invita a leggere un libro accanto al camino o a sorseggiare un drink in un’atmosfera di calma e charme. Altrettanto incantevole è la Pembroke Room, perfetta per colazioni raffinate o brunch intimi durante il weekend.

Le suite di The Lowell rappresentano l’apice del lusso. La Manhattan Suite, con due terrazze private, un camino a legna e un bagno in marmo con vasca idromassaggio, offre una perfetta combinazione di stile e comfort. La Garden Suite, invece, richiama l’armonia di Central Park, con terrazze verdi e dettagli che mescolano design classico e influenze orientali. Ogni angolo dell’hotel racconta una storia di eleganza e raffinatezza.

The Lowell non è solo un luogo dove soggiornare, ma un rifugio in cui sentirsi a casa, immersi nel cuore vibrante di Manhattan. Con un servizio impeccabile e un’atmosfera calda e accogliente, è la destinazione ideale per chi cerca un’esperienza unica e indimenticabile.







THE FONTENAY- AMBURGOAmburgo, con il suo dinamismo e la sua storia millenaria, è una delle città più affascinanti della Germania. Porto internazionale e crocevia di culture, questa metropoli sulle rive del fiume Elba è nota per la sua atmosfera cosmopolita, i suoi eleganti quartieri e un ricco patrimonio culturale. Nel cuore di questa città vivace si trova The Fontenay, uno degli hotel 5 stelle lusso più rinomati, perfetto esempio di ospitalità contemporanea e design innovativo. Inaugurato nel 2018, The Fontenay sorge sulle rive del lago Alster esterno, immerso in un parco incantevole che lo isola dal caos cittadino, pur essendo a pochi passi dai negozi e dai musei del centro. L’architettura scultorea dell’hotel, ispirata ai cerchi, si fonde armoniosamente con la natura circostante. Le ampie superfici vetrate, le pareti curve e la pianta trapezoidale dell'edificio permettono alla luce di inondare gli spazi interni, creando un'atmosfera aperta e luminosa. Le camere riflettono un design raffinato e funzionale, con soffitti alti fino a 2,85 metri e balconi privati che offrono una vista mozzafiato sul lago e sul parco. L’uso di materiali pregiati come il legno di quercia proveniente dall'Abbazia di Fontenay e la cura nei dettagli, come le decorazioni firmate dal marchio danese Georg Jensen, conferiscono all'hotel un'eleganza senza tempo. La gastronomia è uno dei punti forti dell'esperienza al The Fontenay. Il ristorante Parkview, con le sue grandi finestre affacciate sul parco, propone una cucina che unisce semplicità e raffinatezza, offrendo un ambiente ideale per pranzi rilassanti. Al settimo piano, il ristorante Lakeside, premiato con due stelle Michelin e guidato dall' Executive Chef Julian Stowasser, offre un'esperienza culinaria indimenticabile, con una vista spettacolare su Amburgo. Per chi cerca il relax, la City Spa al piano superiore è un rifugio di benessere. Dotata di sauna panoramica, bagno turco e una piscina interna/esterna di 20 metri, la spa offre trattamenti personalizzati in un ambiente lussuoso e tranquillo. La SPA Suite con vista sull'Alster è il luogo perfetto per rigenerarsi dopo una giornata intensa. The Fontenay rappresenta un perfetto connubio tra lusso, comfort e benessere. Situato nel cuore di Amburgo, questo hotel incarna l'anima cosmopolita della città, offrendo un'esperienza esclusiva che combina il meglio della cultura, della natura e dell'ospitalità tedesca.

CHATEAU DE COLLIAS- COLLIAS - FRANCIA



Château de Collias, situato nel cuore della valle del Gardon, è una dimora storica trasformata in un lussuoso rifugio, perfetto per chi cerca un soggiorno esclusivo e immerso nella natura. A pochi passi dal famoso Pont du Gard e dal pittoresco villaggio di Collias, questo castello offre un'esperienza unica che coniuga il fascino dell'architettura antica con il comfort moderno. Circondato da un parco privato, il Château è il luogo ideale per chi desidera staccare dalla routine e riscoprire il piacere della tranquillità.

Il castello è stato restaurato con grande cura per mantenere intatto il suo fascino originario. Le camere, arredate con un gusto raffinato, offrono una vista spettacolare sulla campagna circostante e sono dotate di tutti i comfort inclusi letti king-size, lussuosi bagni e arredi d’epoca. Ogni suite racconta una storia diversa, con dettagli che richiamano l'eleganza del passato senza rinunciare alla modernità

Ma la vera anima di Château de Collias risplende nel suo ristorante gourmet, l'Hirondelle, 1 stella Michelin, un luogo dove l’eleganza sobria degli ambienti si sposa con la creatività e la raffinatezza della cucina. La sala ristorante offre un'atmosfera accogliente e sofisticata, accentuata da dettagli storici come le pareti in pietra e il camino d'epoca. Lo chef del ristorante, ispirato dalla tradizione culinaria della Provenza e dalla ricchezza dei prodotti locali, propone una cucina che cambia volto tra il pranzo e la cena. A mezzogiorno, gli ospiti possono gustare una cucina da bistrot, semplice ma autentica, mentre la sera il menù si trasforma in un viaggio gastronomico raffinato, con piatti che celebrano i sapori mediterranei e i prodotti stagionali del Gard. La cantina riflette l’amore per il buon vino e la cura nella scelta delle etichette. La selezione di vini, curata con passione dal maître d'hôtel, è un viaggio tra le migliori produzioni francesi, con un'attenzione particolare ai vini del Gard e della valle del Rodano, senza dimenticare le vicine regioni della Provenza e della Linguadoca. Che si tratti di un weekend romantico, una vacanza in famiglia o un evento speciale, questo castello offre un soggiorno indimenticabile, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del comfort e del lusso.







NINE ORCHARD- NEW YORKA New York, tra Chinatown e Lower East Side, troviamo il Nine Orchard, che si erge come un simbolo di trasformazione e bellezza senza tempo. Ricavato dall’iconico edificio della Jarmulowsky Bank, costruito nel 1912, questo hotel non è solo un luogo di soggiorno, ma un viaggio nel passato e una celebrazione del design contemporaneo.Il restauro del Nine Orchard è durato più di dieci anni, un progetto ambizioso che ha riportato in vita dettagli architettonici unici. Dalla cupola alta 18 metri, fedelmente ricostruita, ai pavimenti in marmo Botticino, ogni elemento è stato curato per mantenere intatto il fascino originario. Il lavoro di conservazione è stato premiato nel 2021 con il prestigioso Lucy G. Moses Preservation Award, un riconoscimento che testimonia l’impegno nel preservare la storia di New York.L'Hotel, parte del gruppo The Leading Hotels of the World, vanta 14 piani coronati da uno splendido rooftop e 113 camere che offrono un rifugio ideale per fuggire dal caos cittadino.Grandi finestre lasciano entrare la luce naturale, mentre l’arredamento mescola materiali pregiati e mobili su misura. Ogni stanza è pensata per accogliere gli ospiti in un’atmosfera rilassante e sofisticata, arricchita da dettagli unici come opere d’arte locali e terrazze fiorite. La tecnologia si integra armoniosamente con l’ambiente, grazie a impianti audio curati da Ojas, che diffondono colonne sonore personalizzate per ogni momento della giornata. Il Nine Orchard è anche una destinazione gastronomica. Al piano terra, il Corner Bar si ispira ai bistrot delle grandi metropoli, proponendo una cucina semplice ma impeccabile. Dalla colazione alla cena, il ristorante accoglie con piatti che esaltano ingredienti di qualità in un’atmosfera informale e accogliente. Di sera, la Swan Room si trasforma in un elegante cocktail lounge, un luogo dove l’arredo neorinascimentale si combina con un menù ricercato. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, la Blue Room offre una reinterpretazione sofisticata delle proposte culinarie del Corner Bar, in un contesto riservato e opulento. Ogni dettaglio del Nine Orchard riflette una visione precisa: unire passato e presente in modo armonioso. L’attenzione artigianale nel restauro, la cura per l’ospitalità e l’atmosfera unica fanno di questo hotel una destinazione straordinaria per chi cerca eleganza, storia e un servizio impeccabile. Il Nine Orchard non è solo un tributo al Lower East Side, ma anche una dichiarazione d’amore a New York, una città dove il vecchio e il nuovo convivono in perfetta armonia.GRAND HOTEL ET DE MILAN- MILANO



Nel cuore di Milano, tra le eleganti vie dello shopping, il Grand Hotel et de Milan è il simbolo di tradizione e lusso da oltre 150 anni. Questa iconica struttura, a due passi da La Scala, ha accolto nel tempo ospiti illustri, da Giuseppe Verdi a Maria Callas, diventando un punto di riferimento per la città. Con un mix perfetto tra fascino storico e comfort moderni, l’hotel è un’oasi di eleganza nel vivace centro cittadino. Il Grand Hotel et de Milan non è solo una dimora storica, ma un’esperienza culinaria d’eccellenza grazie alla sua raffinata proposta gastronomica. Da poco, infatti, ha riaperto con una veste rinnovata il Caruso Nuovo Bistrot, frutto di un progetto di restyling firmato dallo studio Dimorestudio. Questo bistrot, che unisce design contemporaneo e richiami classici, è un omaggio alla cucina italiana con un focus particolare su piatti napoletani e milanesi il menù è curato dallo Chef stellato Gennaro Esposito e dall’executive chef Francesco Potenza. Il bistrot è ideale per chi cerca un ambiente elegante ed informale, dove gustare piatti che valorizzano la freschezza degli ingredienti e la stagionalità.

Il ristorante Don Carlos sempre situato all’interno del Grand Hotel, offre invece un'esperienza gourmet unica, ispirata alla tradizione meneghina, in un’atmosfera romantica a lume di candela dove gli ospiti possono gustare piatti storici della cucina lombarda rivisitati in chiave moderna. Il ristorante è dedicato a Giuseppe Verdi che visse nell’hotel per 27 anni, le arie verdiane in sottofondo e le opere d’arte alle pareti rendono ogni cena un viaggio sensoriale nel passato. Per chi cerca un momento di relax, il Gerry's Bar, invece, è una tappa obbligata. Questo bar offre un ambiente sofisticato, perfetto per un aperitivo o un cocktail serale.

Durante il periodo natalizio dal primo di Dicembre fino al 20 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:30 al Gerry’s bar ci si potrà immergere nel periodo natalizio assaggiando la Merenda di Natale che prevederà la degustazione del panettone dello chef Gennaro Esposito con altre proposte dolci sia della tradizione milanese che di quella campana il tutto accompagnato dal sottofondo musicale live del pianoforte per vivere il periodo più magico dell’anno come una vera e propria coccola.Il gustoso panettone della tradizione, sartoriale, realizzato dallo chef Esposito con una preziosa scatola decorata con alcuni dettagli degli iconici complementi di arredo dell’hotel, sarà acquistabile solo al Grand Hotel et de Milan. Il Grand Hotel et de Milan non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza immersiva nel cuore di Milano. Gli interni, decorati con eleganza senza tempo, raccontano storie di un passato glorioso: dalle sale rivestite in marmo allo scalone in ferro battuto che ha visto passare icone come Luchino Visconti. Ogni angolo dell’hotel è un omaggio alla bellezza e alla storia, dove il passato convive armoniosamente con i servizi moderni. Che si tratti di un pranzo informale al Caruso Nuovo Bistrot, di una cena gourmet al Don Carlos o di un drink raffinato al Gerry’s Bar, il Grand Hotel et de Milan offre un’esperienza unica, all’insegna del lusso e della tradizione. Per chi cerca un rifugio esclusivo nel cuore della città, questo hotel è una destinazione imperdibile che unisce il meglio della cultura, della gastronomia e dell’ospitalità.



EPI- SAINT-TROPEZ



Culla della leggenda di Saint-Tropez, l’EPI rimane una delle destinazioni più esclusive ed emblematiche del Mediterraneo. Nato negli anni ’50, in un’epoca in cui il piccolo villaggio di pescatori iniziava a brillare sotto i riflettori internazionali, l’EPI ha avuto un ruolo chiave nella trasformazione di Pampelonne in un paradiso glamour. Fondato dal visionario Jean Castel, questo rifugio bohémien ha accolto stelle del cinema, della letteratura e della musica, come Brigitte Bardot, Alain Delon e Serge Gainsbourg, offrendo un’oasi di libertà lontano dalla stampa e dal mondo mondano.

Oggi, l’EPI rinasce con una visione moderna, restando fedele al suo spirito anticonformista. Dopo l’acquisizione da parte della famiglia McCourt nel 2018, il complesso è stato restaurato dall’architetto Monica Damonte e dal paesaggista Madison Cox, che hanno saputo combinare il rispetto per l’autenticità con un design contemporaneo. Il risultato è un resort dove la semplicità diventa il massimo lusso. Due piscine da 21 metri, un club di tennis sponsorizzato da John McEnroe e un campo da golf progettato da Gary Player. Per chi cerca il benessere, il centro Spa offre eccellenti trattamenti firmati dalla prestigiosa marca Biologique Recherche, mentre gli amanti della gastronomia saranno entusiasti di scoprire la cucina italiana di Paolo Amadori, chef di fama internazionale, da gustare nei ristoranti dell’EPI. Le colazioni, sontuose, sono servite a buffet o à la carte. Le sistemazioni includono nove bungalow privati, arredati con materiali naturali e tonalità delicate, perfetti per immergersi in un’atmosfera di totale relax.

Per momenti di tranquillità, la terrazza dedicata allo yoga fronte mare e i corsi di meditazione offrono l’opportunità di ritrovare equilibrio e serenità, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un magnifico Kids Club. L’EPI, sospeso tra passato e futuro, rimane un luogo senza tempo, dove ogni dettaglio è pensato per regalare un soggiorno indimenticabile.







GREENWICH HOTEL- NEW YORKGli hotel design uniscono architettura moderna, interior design innovativo e sostenibilità per offrire esperienze uniche e personalizzate. The Leading Hotels of the World (LHW), simbolo dell’ospitalità di lusso per quasi un secolo, celebra l’eccellenza di oltre 400 proprietà indipendenti. Con il progetto editoriale Design by LHW, realizzato con Phaidon e altri partner, omaggia l’arte dell’ospitalità, esplorando il contributo di architetti e designer visionari. Nel cuore pulsante di TriBeCa, il Greenwich Hotel è un’icona di charme e artigianalità che incarna lo spirito del quartiere. Fondato da Robert De Niro insieme a Ira Drukier e Richard Born, l’hotel riflette una cura per i dettagli unica, combinando influenze globali e materiali naturali per creare un’atmosfera intima e accogliente. Con la sua posizione strategica a pochi passi dal fiume Hudson, è il punto di partenza ideale per esplorare Manhattan.La struttura, parte del gruppo The Leading Hotels of the World, offre 87 camere, ciascuna arredata in modo unico con elementi come tappeti tibetani, piastrelle marocchine e pavimenti in legno recuperato. Le suite, alcune dotate di saune private e camini, raggiungono l’apice del lusso con i due attici duplex, progettati come atelier d’artista. La vera perla è l’attico principale, firmato Axel Vervoordt e Tatsuro Miki, che incorpora i principi del Wabi-sabi giapponese per creare uno spazio sereno, completo di terrazze, giardini e una spa pool. Tra i servizi esclusivi, gli ospiti possono usufruire di check-in in camera, connessione Wi-Fi avanzata e concierge attivo 24 ore su 24. La Shibui Spa è un’oasi di relax, con una piscina situata sotto un tetto di bambù giapponese del XVIII secolo, massaggi tradizionali e una sala fitness all’avanguardia.L’hotel ospita anche Locanda Verde, il ristorante italiano guidato dallo chef Andrew Carmellini, dove il design caldo e accogliente si sposa con una cucina autentica e vibrante. Disponibile per colazione, pranzo e cena, il ristorante offre anche un servizio in camera 24 ore su 24.Con la sua fusione di artigianalità, design e servizio impeccabile, il Greenwich Hotel è molto più di un luogo di soggiorno: è un’esperienza unica nel cuore di New York, perfetta per chi cerca lusso, tranquillità e un tocco di esclusività.SOFITEL ROME VILLA BORGHESE- ROMA



Tra i vicoli della Roma più affascinante, a due passi da via Veneto, si trova il Sofitel Rome Villa Borghese che celebra la tradizione della Dolce Vita unendola al suo raffinato design contemporaneo. Questo storico palazzo romano, risalente al XIX secolo, è stato trasformato nel 2019 dall’architetto Jean Philippe Nuel in un elegante hotel dove l’arte di vivere francese si sposa con l’ospitalità italiana.

Le 78 camere e suite, curate nei minimi dettagli, offrono un’esperienza unica di comfort e stile. Elementi decorativi come i soffitti barocchi dipinti, i tessuti pregiati e il marmo delle sale da bagno creano un’atmosfera di sofisticata intimità. Alcune suite vantano terrazze private con jacuzzi esterne, perfette per godersi un tramonto romano in totale privacy.

Il vero gioiello della struttura è il rooftop Settimo Roman Cuisine & Terrace, un ristorante con vista spettacolare su Roma. Qui, l’Executive Chef Giuseppe D’Alessio reinterpreta la cucina tradizionale romana con un approccio innovativo e ingredienti freschi e stagionali. Tra i piatti più apprezzati: Supplì con crema di pecorino; Mezze maniche all’Amatriciana; Filetto di spigola con salsa di zucchine romanesche; Creme brulee alla ciliegia. L’offerta gastronomica è arricchita da esperienze come il Percorso degustazione, abbinato a vini pregiati selezionati dai sommelier, e da un brunch domenicale con sapori locali e internazionali.Per gli amanti dei cocktail, il Bar Manager Dima Ciocia propone una lista esclusiva di drink che fondono sapori italiani e francesi, perfetti per un aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica. Tra le creazioni più apprezzate, il “Viaggio nella Bellezza”, un cocktail ispirato alle mostre d’arte della città.

L’hotel è ideale anche per eventi esclusivi: le tre sale polifunzionali al piano terra, dotate di tecnologie all’avanguardia, offrono spazi perfetti per riunioni, presentazioni o celebrazioni private.

Oltre al design e ai servizi di altissimo livello, il Sofitel Rome Villa Borghese offre una posizione strategica: a pochi passi dai giardini di Villa Borghese e dalle principali attrazioni della città, è il punto di partenza perfetto per scoprire la Roma più autentica. Parte della prestigiosa collezione Sofitel, l’hotel è sinonimo di lusso e ospitalità dove ogni soggiorno si trasforma in un’esperienza indimenticabile.



SOUKI LODGE & SPA- CABRIÈRES- FRANCIA



Immerso nel cuore dell’Occitania, tra le dolci colline e i vigneti di Cabrières, Souki Lodges & Spa è un’oasi di lusso e tranquillità. Questo piccolo borgo dell’Hérault, conosciuto per la sua antica tradizione vinicola, offre uno scenario autentico della Francia meridionale, ma è il Souki Lodges a rubare la scena. Situato ai piedi del Pic de Vissou, il complesso è composto da due lodges esclusivi, perfettamente integrati nella natura circostante.

Costruiti con materiali eco-sostenibili, i lodges (appartamenti) sono un capolavoro di architettura contemporanea che fonde design e rispetto per l’ambiente. Questi rifugi sospesi tra cielo e terra regalano un’esperienza unica, dove il lusso si sposa con la serenità della campagna occitana. Ogni lodge dispone di una piscina privata con getti massaggianti, offrendo un luogo perfetto per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni.

Souki Lodges non è solo un luogo in cui soggiornare, ma un’esperienza sensoriale a 360 gradi. Gli ospiti possono concedersi trattamenti benessere personalizzati, con massaggi eseguiti da professioniste esperte, immersi nel silenzio dei boschi. La gastronomia è curata direttamente dai proprietari, Gilles e Fabien, che preparano piatti raffinati utilizzando ingredienti freschi e locali. La cena, servita nella privacy del vostro terrazzo con vista panoramica, è un viaggio nei sapori della regione, con un menù che cambia ogni sera per riflettere la stagionalità dei prodotti.

A pochi chilometri di distanza si trovano il Lago del Salagou e il Cirque de Mourèze, mete ideali per escursioni e attività all’aria aperta. Gli ospiti possono esplorare la zona con biciclette elettriche, attraversando vigneti e paesaggi mozzafiato, per poi tornare al comfort del lodge e godersi un tramonto indimenticabile.

La colazione, servita in una box ricolma di prodotti biologici, rappresenta un dolce risveglio: croissant appena sfornati, frutta fresca, formaggi locali e yogurt fatto in casa. Ogni dettaglio è pensato per celebrare la semplicità della vita, offrendo un rifugio di pace lontano dallo stress quotidiano.

Souki Lodges & Spa è molto più di una semplice destinazione: è un invito a riscoprire la bellezza della natura e a vivere momenti di puro relax, in un angolo segreto della Francia che rimane nel cuore di chi lo visita.

ABANO GRAND HOTEL- ABANO TERMEL’Abano Grand Hotel, fondato nel 1998 da Aldo Borile, rappresenta una vera icona del lusso nel panorama turistico termale europeo. Unico cinque stelle lusso della provincia di Padova, è noto per l’equilibrio tra tradizione e innovazione, elementi che fin dalla fondazione hanno contraddistinto l’offerta dell’albergo. Il CEO Alessandro Borile, insieme alle sorelle Chiara e Cristina, continua la visione del padre, arricchendo l’esperienza degli ospiti con servizi esclusivi per rispondere a una clientela sempre più esigente. Le 198 camere, arredate con grande raffinatezza, offrono il massimo comfort, mentre le quattro piscine termali – un vanto dell’hotel – sfruttano le rinomate acque di Abano per regalare ai visitatori un’esperienza di puro benessere, grazie a una speciale pompa brevettata da Aldo Borile che ne preserva calore e proprietà terapeutiche. Le due Spa dell’hotel offrono esperienze uniche: la Romanae Thermal Spa richiama le antiche terme romane, proponendo un viaggio nel passato attraverso scenari e rituali che evocano l’Impero Romano, mentre la Venezia Spa si ispira alla serenità e alla maestosità veneziana, con sauna, bagno turco, ice room e una palestra attrezzata. A completare l’offerta vi è la rinomata ristorazione, guidata dallo chef Giacomo Dianin con la consulenza dello chef Andrea Mantovanelli che elevano la cucina a un’esperienza sensoriale. Il nuovo ristorante gourmet Nàiade, con la creatività dello chef Michele Falcone, fiore all’occhiello del 2024, è una chicca per pochi eletti, offrendo un massimo di 25 posti in estate e 19 in inverno, per garantire intimità e attenzione al cliente. Il ristorante principale, Pietro d’Abano, con il suo menù à la carte e degustazione, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca una ristorazione raffinata. Al Grand Grill, invece, a bordo piscina, è possibile gustare carne e pesce in un ambiente rilassato, mentre La Terrazza offre piatti freschi e originali per una pausa informale. Gli ospiti possono anche visitare il James Bond Club, un lounge bar esclusivo con cocktail unici e sandwich gourmet, e iniziare la giornata con il Grand Breakfast, una colazione da cinque stelle che spazia tra prodotti freschi, salumi, formaggi e piatti preparati al momento secondo la tradizione Escoffier. Con una proposta gastronomica che punta a ridefinire la ristorazione alberghiera come attrazione di punta, l’Abano Grand Hotel si pone all’avanguardia nel settore, unendo lusso e benessere per offrire agli ospiti un soggiorno indimenticabile.