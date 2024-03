Idee a 5 stelle per le vacanze di Pasqua

Il sogno di una vacanza a 5 stelle deve trovare una realtà in alberghi che offrono posizioni prestigiose viste spettacolari e un'attenzione ai dettagli che mira a soddisfare le esigenze più esigenti. Vi diamo allora qualche consiglio per il periodo di Pasqua.

VILLA SPALLETTI TRIVELLI- ROMA

Situata nell'incantevole cuore di Roma, è una dimora storica è un punto di riferimento per coloro che desiderano un rifugio lussuoso immerso nella storia. Ha un meraviglioso giardino in cui rilassarsi e un esclusivo rooftop in cui si può ammirare per ammirare la città sorseggiando un cocktail. Anche iI Centro Benessere offre un'esperienza esclusiva, mentre la biblioteca privata vanta una vasta collezione di libri antichi e manoscritti. La scelta tra camere e le suite elegantemente arredate con mobili raffinati e tessuti pregiati, offre anche in untero appartamento, l’"Esquilino", di proprietà della famiglia Spalletti Trivelli. Ha una metratura di 110 mq, ed è finemente arredato con dipinti originali e oggetti d'antiquariato del Conte. Il ristorante della struttura situata alla di fiaco alle mura del quirinale, offre pitatti ricercati come con le famose polpette al limone ricetta della famiglia, ed ha una cantina di vini dell’azienda e "Pomario", anche questa di proprietà e sita in provincia di Perugia, nel comune di Piegaro in prossimità di Monteleone di Orvieto. Da qui provengono due eccellenti vini biologici: un rosso, il Sariano, premiato con una medaglia d'argento ai Decanter World Wine Awards 2014 e un bianco, l'Arale. A questi si aggiungono anche un rosato ed un muffato. Entrambi i vini hanno ottenuto i due bicchieri sulla Guida del Gambero Rosso. L'oliveto di Pomario produce inoltre un olio extravergine di oliva biologico, al quale, nel 2014, la Guida del Gambero Rosso ha assegnato il prestigioso riconoscimento delle tre foglie.

www.villaspalletti.it/

CARLTON HOTEL ST. MORITZ- ST. MORITZ

Una struttura storica, gioiello del prestigioso gruppo Tschuggen Collection e immersa nella spettacolare bellezza dell'Engadina. Questo rifugio di grande eleganza offre 60 suite raffinate, tra cui la sontuosa Carlton Penthouse Suite di 386 mq con ben cinque terrazze. L’hote propone benessere, cultura e avventura, e in questa stagione presenta i Full Moon Specials, un'esperienza unica che permette di ammirare la luna piena in tutto il suo splendore sulle montagne circostanti. Con l'Outdoor Butler Aleksandra che guida gli ospiti in emozionanti esperienze notturne. Tra le varie attività si può pattinare sul ghiaccio e fare passeggiate a cavallo. Mentre per la tavola Il ristorante Romanoff del Carlton, guidato dal nuovo Executive Chef Salvatore Frequente, conta di un menù appena ripensato. Eccellente anche il ristorante Da Vittorio St. Moritz, insignito di 2 stelle Michelin e 18 punti GaultMillau. Inoltre la terrazza solarium del Carlton Bar & Lobby, definito da Forbes tra i 45 migliori bar del mondo, invita a rilassarsi con una vista panoramica sul lago di St. Moritz. Infine il benessere, con la spa di 1.200 metri quadrati su tre piani, piscine coperte, piscine all'aperto e un'ampia area benessere con cabine per trattamenti individuali. E il programma Moving Mountains della Tschuggen Collection offre un'esperienza di vacanza olistica, basata su cinque pilastri: Move, Play, Nourish, Rest, Give..

https://tschuggencollection.ch

GRAND HOTEL ET DE MILAN- MILANO

Situato nel quartiere che gravita intorno a via Montenapoleone, vanta una storia ricca e affascinante. Fondato nel 1863, ha avuto ospiti celebri come Giuseppe Verdi, che qui ha creato alcune delle sue opere più celebri. Ed anche stelle come Enrico Caruso, Maria Callas e Rudolf Nureyev. Nell’hotel grande cura è dedicata alle camere e alle suite, elegantemente decorate con pavimenti in parquet, spaziose sale da bagno e pezzi d'antiquariato che combinano audacemente il contemporaneo. Il ristorante Don Carlos, il Gerry's Bar e il Bistrot Caruso, con veranda e tavoli all'aperto, rappresentano una fusione tra tradizione e innovazione, e in particolare il primo offre piatti basati sulla tradizione culinaria milanese. Lo chef Francesco Potenza porta la sua identità campana ai piatti classici, mettendo l'accento sulla stagionalità e sull'utilizzo di prodotti freschi di mercato, con un menù omaggio ai sapori della cucina tradizionale.

https://www.grandhoteletdemilan.it/

AMARA RESORT- CIPRO

Ad Agios Tychon, località sul mare, sorge una delle più prestigiose strutture alberghiere di Cipro: AMARA. Un Resort che che abbraccia l'intero orizzonte e dove ogni stanza è stata accuratamente concepita e progettata per offrire uno stile di vita unico. Comfort e comodità sono al centro dell'esperienza di soggiorno: ogni sistemazione garantisce pavimenti coibentati per una tranquillità totale, illuminazione d'atmosfera automatica e suggestiva, tende motorizzate, un sistema wireless di controllo delle luci e un sistema di raffreddamento o riscaldamento regolabile di alta qualità. La spa AMARA è un rifugio olistico che offre trattamenti eseguiti da esperti per rigenerare mente, corpo e spirito. Servizi di parrucchiere, barbiere, nail bar e juice bar sono disponibili per il completo benessere degli ospiti. Ogni ristorante si distingue per un'essenza unica, combinando luci, musica, colori e tessuti per esprimere la propria identità. Il rinomato chef Nobu Matsuhisa si unisce ad AMARA con il ristorante "Matsuhisa Limassol. Il “Nerea”, invece, offre una ricca selezione di piatti tipici locali preparati con ingredienti freschi e di grande qualità, mentre il Ristorante Locatelli, guidato dal famoso chef stellato italiano Giorgio, incarna lo spirito di convivialità italiano con gustosi piatti. Insomma: una vera oasi di lusso e comfort dove l'eleganza si unisce a un servizio impeccabile.

https://www.amarahotel.com/

HOTEL EDEN - ROMA

Altro rifugio romano questa volta in Via Veneto, la strada icona della Dolce Vita fusione ineguagliabile di eleganza. Con la sua lunga storia e la posizione prestigiosa nel cuore della Capitale, è considerato uno dei principali alberghi a livello mondiale. Dalla sua fondazione nel tardo 1800, l'hotel ha ospitato personalità di spicco quali capi di Stato, membri di famiglie reali e eminenti figure del campo scientifico, letterario, artistico, culturale e dello spettacolo. Nel settembre del 2013, è entrato a far parte della catena Dorchester Collection e dopo essere stato chiuso per due anni con investimenti volti ad elevarne il lusso, ha riaperto le sue porte nella primavera del 2017. Le 98 camere e suite ristrutturate, curate da Moinard e Bétaille, combinano il contemporaneo con il fascino classico romano: sono arredate con tessuti pregiati, opere d'arte magnifiche e complementi d'arredo su misura. La Terrazza, l'iconico ristorante stella Michelin nel 2017 è aperto ogni sera, ad eccezione della domenica e del lunedì. Per gli ospiti dell’albergo sono disponibili esperienz, come la possibilità di scoprire opere d'arte nei depositi sotterranei del MAXXI Arte o un'avventura on the road a bordo di una Ferrari F8 Spider verso il Monte Terminillo. Il che rende l’Eden una destinazione unica per gli amanti dell'arte, della cultura e del lusso.

www.dorchestercollection.com