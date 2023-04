Idee per il ponte del 25 aprile

Per il ponte del 25 aprile, molti avranno a disposizione alcuni giorni di vacanza. Ecco dunque qualche suggerimento per organizzare un viaggio in Italia.

Un ponte sul mare: le Cinque Terre

Dichiarate dall’Unesco nel 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità, le Cinque Terre sono cinque borghi affacciati sul mare lungo 18 km di costa rocciosa ricca di baie e spiagge (a Fegina, la parte nuova di Monterosso, c’è la spiaggia più grande, giudicata dalla rivista americana “Forbes” tra le 25 più sexy del mondo). A circondarli ci sono i monti, gli ulivi e i terrazzamenti coltivati.

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, questi i nomi delle cinque gemme liguri, sono situati all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre e dell’area marina naturale protetta delle Cinque Terre, compresa tra Punta Mesco a ovest e Punta di Montenero a est.

I nuclei sono colorati dalle tinte pastello delle case e sono attraversati da sentieri sui quali le passeggiate diventano uniche.

Per secoli uniche vie di collegamento non solo tra i cinque borghi, ma anche con il comune capoluogo e l’entroterra, questi percorsi sono oggi uno dei modi migliori per conoscere la zona. Tre sono i sentieri principali. Il sentiero numero 1 corre lungo il crinale che separa la costa dalla Val di Vara, il secondo è il sentiero dei Santuari che collega, a mezza costa, i luoghi di culto dei rispettivi borghi. Il terzo è noto come Sentiero Azzurro e unisce fra loro i cinque borghi.

Un ponte sul lago: il Garda

Il Lago di Garda è un concentrato di natura, arte, storia e ottimo cibo. Oltre agli sport acquatici, si possono visitare città e borghi davvero affascinanti e rilassarsi passeggiando in mezzo alla natura.

Per il ponte del 25 aprile si può iniziare da Sirmione, la cittadina che si snoda tra viuzze su cui si affacciano negozietti e ristoranti, dominata dalla Rocca Scaligera. Qui meritano una visita i resti della villa romana chiamata Le grotte di Catullo oppure è possibile concedersi un momento di riposo alle terme.

Vicino ci sono Desenzano e più a nord Salò e Gardone Riviera dove sorge il Vittoriale degli italiani, la casa di Gabriele D’Annunzio. Quest’ultimo è un complesso di edifici, con tanto di vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua, eretto dal 1921.

Per i più piccoli e per chi ama il divertimento, non si dimentichi che la zona è anche ricca di parchi a tema.

25 aprile a Perugia

Capoluogo dell’Umbria, Perugia è una stratificazione di culture. Importante centro etrusco prima, municipio romano e città medievale poi.

Perugia dispone di un grande patrimonio artistico e culturale, fatto di chiese, monumenti, palazzi, musei, strade e passaggi sotterranei, torri e scalinate. Tra i luoghi d’interesse spiccano l'Arco etrusco o Arco di Augusto, il Pozzo etrusco e la Porta Marzia, inglobata nella Rocca Paolina, fortezza fatta erigere da Papa Paolo III nel 1540.

Su Piazza IV Novembre si affacciano la cattedrale di San Lorenzo con annesso il Museo del Capitolo; la duecentesca Fontana maggiore di Fra Bevignate da Perugia con bassorilievi di Nicola e Giovanni Pisano e il palazzo dei Priori che ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria. È in tale museo che si possono ammirare i capolavori di Piero della Francesca e del Beato Angelico, di Pinturicchio e del Perugino, per citarne alcuni. Alla chiesa di San Domenico è annesso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, ricco di reperti umbri, etruschi e romani.

Perugia può essere anche il punto di partenza per escursioni in mezzo alla natura oppure per raggiungere una delle numerose e belle città della regione, come Assisi o Gubbio, o ancora il Lago Trasimeno.

In vacanza a Taormina

Guy de Maupassant in La Vie errante, 1885, scrisse: “Se qualcuno dovesse passare un solo giorno in Sicilia e chiedesse: "Cosa bisogna vedere?" risponderei senza esitazione: "Taormina".

Affacciata sul mare, Taormina è una città turistica sin dall’antichità, divenendo nell’800 tappa imprescindibile del Gran Tour.

Il Teatro antico, realizzato dai greci in un luogo panoramico e suggestivo, è il primo sito di interesse del Parco Archeologico di Naxos e Taormina: quando l’aria è tersa la vista arriva fino alla costa della Calabria.

Ma tanti sono i luoghi e i monumenti da vedere in città: Palazzo Corvaja, la fortezza medievale in pietra sede del Parlamento siciliano nel ‘400, la Naumachia, un’imponente costruzione dove i romani svolgevano giochi di simulazione di battaglie navali, la storica Piazza XXV Aprile, con la sua pavimentazione a scacchi, il palazzo trecentesco dei Duchi di Santo Stefano e il giardino pubblico.

Taormina inoltre si trova tra il mare e l’Etna, circondata da città splendide: per una gita fuori porta dunque c’è solo l’imbarazzo della scelta.