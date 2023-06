Lago di Garda, ecco cinque posti da scoprire

Il Lago di Garda, o Benaco, è il bacino più grande d’Italia. Situato tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, è circondato dai monti e tale conformazione gli permette di godere di un clima mite di tipo mediterraneo. Lungo le sue rive la vegetazione è composta soprattutto da ulivi, oleandri, palme, cipressi, limoni e aranci e numerosi sono i luoghi di interesse storico e artistico.

Ecco dunque 5 posti imperdibili da visitare.

La sponda lombarda del lago di Garda: Sirmione

Sirmione, gemma delle isole e delle penisole. Così la definiva il poeta romano Catullo. Ma non è l'unico ad averla amata: anche altri scrittori ne hanno celebrato la bellezza, come Stendhal, Goethe e Lawrence.

La località è famosissima, e non a torto. La città, che vanta acque terminali curative, si snoda lungo una penisola che si allunga nel lago ed è caratterizzata da numerosi siti di interesse. Qui si trovano i resti di un’antica villa romana della prima età imperiale, nota come le Grotte di Catullo, la Rocca scaligera e la chiesa di S. Pietro in Mavino, risalente all’VIII secolo.

Il centro storico si dipana in strette viuzze con ristoranti, negozi e muri in pietra capaci di regalare ai visitatori romantici scorci.

Desenzano del Garda

Desenzano è una delle mete più note della zona. Per difendere il luogo dalla incursioni barbariche, era stato eretto un castello che oggi permette di godere di una bellissima vita sul paesaggio circostante. Di origine medievale è poi il Porto vecchio, costruito nel 1200 come area di mercato del grano.

Da vedere sono inoltre il Duomo (tra le più importanti opere rinascimentali del bresciano, al cui interno si trova L’ultima cena del Tiepolo) e la Villa romana, ricchissima di mosaici policromi. Il Museo Rambotti raccoglie manufatti palafitticoli rinvenuti sul territorio e risalenti a un periodo che va dal Paleolitico all'età del Bronzo.

Gardone Riviera

Nota località balneare, Gardone è considerata un vero e proprio giardino botanico per la vegetazione, i parchi e i giardini che contornano ville storiche e non. Già alla fine dell’800 la zona era ricercata da turisti internazionali desiderosi di rilassarsi in un posto elegante.

Il paese è celebre poi per il Vittoriale degli Italiani, la monumentale cittadella dimora del poeta Gabriele d’Annunzio. Da non perdere anche il giardino botanico Hruska, ora Fondazione Andrè Heller, con centinaia di specie vegetali provenienti dai cinque continenti.

Il lato Veneto: Malcesine

Il paese, che conta meno di 4mila abitanti in provincia di Verona, è raccolto attorno al Castello scaligero e al Palazzo dei Capitani, a testimonianza della sua origine medievale.

Il luogo è ideale sia per chi ama passeggiare o pedalare nella natura, sia per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e la vela.

In questo paesino del Lago di Garda inoltre si fondono diversi elementi: il lago, la collina e la montagna. Si passa infatti repentinamente da una zona mediterranea, costellata di uliveti, a quella alpina. In dieci minuti, grazie alla funivia, si possono raggiungere i 1.800 metri del Monte Baldo.

Torri del Benaco

Torri del Benaco coniuga l’atmosfera medievale a quella contemporanea. La località è dominata dal Castello scaligero del XIV secolo che accoglie al suo interno il Museo etnografico con sezioni dedicate alle incisioni rupestri preistoriche, alla pesca e all'olivicoltura e la settecentesca serra dei limoni.

Il primo insediamento abitativo fu di origini romane, l'antico Castrum Turrium, ma la scoperta di incisioni rupestri, risalenti a circa 4.000 anni fa, attesta la presenza dell'uomo sin dall'epoca preistorica.

Torri del Benaco offre anche attività di svago all’aria aperta lungo tanti itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta oppure da svolgere sul lago, come le immersioni o la vela.