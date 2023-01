Lampredotto, il panino più "ignorante" che ci sia

Se c'è una cosa che rende davvero speciale l'Italia è come riesca ad essere sempre diversa e allo stesso tempo sempre fedele a sé stessa. Differenze regionali si trovano anche in altri paesi ma raramente sono così marcate come nel Bel Paese. Pochi argomenti sono tanto efficaci per capire queste specificità del cibo di strada, quello nato e pensato per sfamare a poco prezzo generazioni e generazioni di persone con tanta fame e pochi soldi in tasca. Qualche mese fa vi avevo raccontato della soluzione preferita sulla costa toscana, la cecina. Se pisani e livornesi ne vanno pazzi, a Firenze non ha mai attecchito. Come mai? Perché all'ombra del Duomo si preferisce qualcosa di più sostanzioso - e parecchio "ignorante". A prima vista non sembra un granché: interiora di mucca cotte servite in un panino strano ma non parlatene male ai fiorentini: rischiereste di brutto. Firenze ha dato al mondo parecchio dal punto di vista dell'arte e della cultura ma quando si tratta di mangiare qualcosa al volo il contributo della capitale toscana è roba da stomaci forti: un succulento lampredotto. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete la puntata intera di What's Up Tuscany, il podcast che ogni settimana vi racconta cosa renda questa regione unica al mondo, scoprirete come i fiorentini si siano inventati il modo perfetto per trasformare gli scarti dei macellai nel cibo perfetto da mangiare quando si va di fretta. Vi racconteremo anche come la passione dei fiorentini per questa carne da poco si sia estesa ben oltre al panino, generando decine di ricette per gustarselo anche al tavolo, prendendosi il tempo di apprezzarne il sapore.

Per aiutarvi a navigare tra le decine di posti che offrono questa specialità fiorentina, vi indicheremo poi i nostri tre lampredottai preferiti, quelli sui quali andare a colpo sicuro. Se poi non avete in programma di venirci a trovare nei prossimi giorni, troverete anche una ricetta a prova di bomba per preparare questa star della cucina toscana a casa vostra. Non sarà così buono come quello che si trova sotto il Duomo ma non vi deluderà di sicuro. Buon appetito!

