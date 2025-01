L'inverno scintillante del Canton Vaud

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle rive pittoresche del Lago Lemano ai viaggi panoramici in treno, dalle cime scintillanti di neve alle acque termali, l'inverno del Canton Vaud, che sia al Glacier 3.000, al Tobogganing Park di Leysin o a Château-d'x, è quanto di più vario si possa immaginare. Il grande sci ha il suo teatro al Glacier 3.000, dove esperti e principianti trovano tracciati ideali e possono vivere momenti romantici durante le gite in slitta trainata da cani, mentre la Vallèe de Joux è il luogo prediletto dagli sciatori di fondo. Il Tobogganing Park di Leysin mette d'accordo grandi e piccini in cerca di adrenalina. Chi invece desidera una pacata immersione in natura ha a disposizione percorsi per le racchette da neve che si snodano tra boschi innevati. Un'esperienza fiabesca è ammirare la bellezza dei paesaggi vodesi dal cielo a Château-d'x, capitale delle mongolfiere. Così come magica è l'atmosfera retrò a bordo del GoldenPass MOB Belle Époque o del GoldenPass Express, lussuoso treno con carrozze interamente panoramiche. Gli amanti dell'arte possono esplorare musei di fama internazionale, come il Musée Cantonal des Beaux-Arts a Plateforme 10, quartiere artistico vicino alla stazione di Losanna, o l'Alimentarium a Vevey, interamente dedicato al cibo.

Senza dimenticare Chaplin's World a Corsier-sur-Vevey, realizzato nella dimora di un tempo della famiglia Chaplin, e castelli come Château de Chillon e Château de Prangins, custodi di suggestive atmosfere. Info: www.myvaud.ch; www.myswitzerland.com.