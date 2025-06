La magia ritorna a Vinci. Dall'11 al 13 luglio c'è la Festa dell'Unicorno 2025

Anche quest'anno il borgo di Vinci si prepara ad ospitare un universo di pura fantasia e sconfinata meraviglia: la Festa dell'Unicorno, riconosciuto come il festival fantasy più atteso d'Italia, che si svolgerà dall'11 al 13 luglio

Questa edizione si preannuncia straordinaria e introduce una significativa novità: l'anticipo di due settimane rispetto alla tradizionale collocazione. Una scelta strategica, dettata dall'armonizzazione con i lavori di riqualificazione del borgo legati al PNRR. In questo modo i visitatori potranno beneficiare di temperature medie più fresche e un'esperienza più confortevole e piacevole.

Un borgo, otto mondi da esplorare

Vinci si trasformerà in un autentico portale verso mondi inesplorati, plasmato attraverso otto aree tematiche meticolosamente curate, ognuna delle quali promette un'esperienza immersiva e unica. I visitatori potranno avventurarsi nell'Abisso d'Acciaio, un regno dedicato alla fantascienza più pura, tra epiche battaglie con spade laser e visioni post-apocalittiche mozzafiato. Si potrà passeggiare nella Cittadella dei Cavalieri, un'area vibrante di duelli, rievocazioni medievali e atmosfere d'altri tempi. Poi, salpare idealmente verso la Baia dei Pirati, dove l'avventura e la caccia ai tesori nascosti attendono dietro ogni angolo. E ancora, perdersi nel vivace mondo di Fumetti e Follie, il paradiso indiscusso per gli amanti di Manga, Anime e dell'intera cultura pop giapponese e occidentale. L'esplorazione proseguirà nella Valle del Vapore, dove macchinari steampunk finemente dettagliati dominano il paesaggio, creando un'atmosfera retrò-futuristica. Per chi cerca la pura magia, la Corte dei Sogni sarà un'oasi di fantasia e fiaba, mentre la Rocca Incantata ospiterà epiche sessioni di Giochi di Ruolo dal Vivo, coinvolgendo i partecipanti in avventure senza eguali. Infine, dentro La Città degli Incubi, i visitatori troveranno un'area dedicata all'horror e alle atmosfere più oscure e suggestive del fantastico.

Tra le attrazioni imperdibili che arricchiranno l'esperienza, spiccano le aree dedicate ai giochi da tavolo, come Unicorni & Dadi per gli appassionati di GDR tabletop e Il Salone dei Meeple per i giochi tradizionali. Sarà inoltre possibile vivere un'esperienza di realtà virtuale a tema horror all'interno de La Città degli Incubi, e curiosare tra gli oltre 200 stand del vasto mercato fantasy, ricchi di creazioni artigianali uniche e gadget introvabili.

Un palcoscenico di stelle e spettacoli per tutti

Il cuore pulsante della Festa dell'Unicorno sarà senza dubbio il suo eccezionale programma di oltre 350 spettacoli, un'offerta incredibilmente ampia che spazia dai coinvolgenti concerti di star nazionali e internazionali a performance uniche e sorprendenti. Il pubblico avrà l'opportunità di cantare a squarciagola con l'intramontabile Cristina D'Avena, icona delle sigle dei cartoni animati, lasciarsi trasportare dalle sonorità Epic Fantasy degli Alterium, rivivere le emozioni dei classici dell'animazione con Clara Serina e le Alabarde Spaziali, scoprire le sigle dei videogame più famosi interpretate dal sassofono virtuoso di Gax Win, e divertirsi con la freschezza della j-pop singer Kanako Hime. L'edizione 2025 vedrà anche un'ampia varietà di show collaterali e performance esclusive, tra cui l'attesissimo live di true crime di Bouquet of Madness, una serata di Cover Rock esplosiva con il DJ Toki e la potente voce di Cristina Scabbia (frontwoman dei Lacuna Coil), e l'opportunità unica di partecipare a panel e workshop interattivi con rinomati illustratori italiani, per un'immersione completa nel mondo dell'arte fantasy e delle sue sfumature.

Cosplay e passione: il cuore pulsante della community

La Festa dell'Unicorno è da sempre un sentito tributo alla sua vibrante community di appassionati, e come ogni anno la celebrazione prenderà il via con la maestosa e coloratissima parata dell'Armata dell'Unicorno. Oltre 300 cosplayer, guidati dall'iconico Lio e dalle due testimonial dell'edizione 2025 – la francese entropia_cos e l’italiana missflamingo.cosplay, fresche vincitrici del concorso F.U.O.Co. – sfileranno in un tripudio di colori, dettagli e creatività, incantando il pubblico. Le testimonial avranno anche l'onore di far parte della giuria nelle prestigiose gare cosplay di sabato e domenica, selezionando i migliori costumi e interpretazioni.

Sapori e fantasia

Non solo fantasy e fumetti. L'esperienza sensoriale sarà completata da un'offerta enogastronomica eccezionale e diversificata, pensata per deliziare ogni palato. Oltre 20 punti ristoro tematici accoglieranno i visitatori, con una vasta varietà di food truck e stand gastronomici, inclusi quelli con opzioni vegane per soddisfare tutte le esigenze alimentari. Non mancheranno numerosi punti spillatura birra, anche grazie alla presenza delle birre artigianali del rinomato Birrificio I Due Mastri, per gli amanti delle bevande luppolate. Mentre chi è alla ricerca di bevande che richiamino tradizioni antiche e atmosfere incantate, troverà idromele e ippocrasso ad attenderli, perfetti per un brindisi fantasy.

I biglietti

Fino al 6 luglio sarà possibile acquistare biglietti e

abbonamenti con sconti speciali. Inoltre, per chi volesse risparmiare sull'alloggio, sarà a disposizione un'area camper gratuita, così come saranno gratuite le navette con un servizio continuo anche dalla stazione di Empoli.