Le meraviglie dell'Irlanda del sud

Partenza da Milano e Roma giovedì 5 settembre; rientro in Italia domenica 8 settembre 2024.

Dopo il grande successo dei quattro viaggi nell’Irlanda del nord, a Dublino e Belfast, torniamo nuovamente nell’affascinante terra di San Patrizio. Quattro giorni alla scoperta degli splendori di una zona europea ricchissima di storia e cultura: dai celti ai vichinghi, dai normanni agli inglesi. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, teatri, cattedrali, musei, piazze, mercati, castelli e giardini. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Cork, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante, considerata da tutti come la capitale morale d'Irlanda, una città vivace, solare, spumeggiante, ma a misura d’uomo. Ma non solo. Il nostro tour ci permetterà di conoscere altre importanti cittadine – come Midleton, Kinsale, Clonakilty e Skibbereen e Bantry. - grandi attrazioni come il Charles Fort, la splendida Bantry House, le secolari case color pastello di Kinsnalele, la famosa distilleria Midleton, ma, soprattutto, la splendida natura di uno degli itinerari più descritti al mondo, lungo la costa sud-occidentale dell’Irlanda ricca di scenari davvero mozzafiato. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici- giornalista e responsabile dei viaggi del vostro quotidiano-.

Pernotteremo in hotel 4 stelle superior, al prezzo speciale riservato di 1.990 euro a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Supplemento singola 540 euro; voli da altre città su richiesta.





Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it



Grazie ad un ricchissimo patrimonio artistico, architettonico e letterario, nel 2005 è stata Capitale della Cultura e, nel corso degli anni successivi, è cresciuta sempre più. La caratteristica principale di Cork è che nasce tra i due bracci del fiume Lee, e questo non fa altro che ampliare la bellezza della città perché è possibile vedere numerosi ponti e palazzi che si specchiano sull’acqua.

Nota come «la città dei 20 ponti», saprà incantarci con il suo piccolo centro storico di origine medievale. È la terza città più popolosa dell’Isola di Irlanda, dopo Dublino e Belfast, e viene spesso indicata come «la capitale del sud». Visiteremo i vari quartieri di Cork, gli edifici della Grand Parade, il South Mall e St. Patrick's Street. Cork è una città davvero affascinante e frizzante, con una rinomata università. Tra le tante cose che faremo qui al sud, viaggeremo anche lungo la costa attraversando Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry, una graziosa cittadina all’estremità orientale dell’omonima baia, una delle più belle d’Irlanda. Caratteristici pescherecci sono ancorati nel tranquillo porto che si allunga fino al centro della città, mentre sui vicoli e sull’ampia piazza si affacciano negozi e case rimasti quasi intatti nei secoli. Visiteremo Bantry House, considerata una delle più belle dimore storiche dell’isola, che prende il nome dall’incantevole baia sulla quale si affaccia lungo la Wild Atlantic Way.

Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale».

