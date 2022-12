Mercatini di Natale, gli imperdibili in Italia

Si rinnova l'appuntamento annuale con gli imperdibili mercatini di Natale, un affascinante evento tipico del mese di dicembre. I primi hanno già aperto i battenti durante le ultime settimane di novembre, per deliziare gli acquirenti con luci, palline, addobbi e degustazioni stagionali. Una tappa obbligatoria per i fan del Natale che così potranno sfruttare la loro presenza per un'immersione totale.

Un'ottima occasione anche per acquistare i primi doni per amici e parenti, magari oggetti realizzati artigianalmente e per questo unici. Oppure per degustare prodotti e cibi legati alla produzione locale, tipici della regione di appartenenza, per un viaggio nell'enogastronomia del luogo d'origine. Ecco tutti i mercatini più interessanti del momento, disseminati lungo il territorio italiano.

Mercatini di Natale, gli appuntamenti più interessanti in Italia

Mercatini di Natale che passione: luci, colori, addobbi, profumi e sapori unici da scoprire tra una bancarella e l'altra. Un appuntamento da non mancare, da segnare in agenda, perfetto per gli appassionati del periodo natalizio e di tutto ciò che lo rappresenta. Non solo Europa e paesi nordici, anche l'Italia vanta una tradizione antica legata ai mercatini dedicati al Natale, con vere e proprie rappresentazioni magiche. Spesso collocate in realtà urbane e naturali dal grande impatto visivo, scenografie impedibili per una gita o una vacanza tematica. Scopriamo insieme i mercatini di Natale più interessanti del territorio italiano.

Mercatino di Bolzano

La zona del Trentino Alto Adige è la più gettonata durante il periodo delle festività, non solo come meta turistica ma anche per i suoi innumerevoli mercatini di Natale. Tra i più frequentati vi è quello di Bolzano noto come Christkindlmarkt e, che dal 25 novembre al 6 gennaio, animerà le atmosfere di piazza Walther grazie alle sue immancabili casette in legno. Con più di 80 espositori riesce a catalizzare l'attenzione di innumerevoli turisti, ammaliati dai tanti prodotti dell'artigianato locale sudtirolese. Legno, ceramica, pelle, cuoio, ma anche elementi naturali e tante luci, ecco gli ingredienti dei magici prodotti, perfetti come idee regalo di Natale.

Mercatino di Merano

Anche Merano, in Trentino Alto Adige, è una meta fissa per i mercatini di Natale grazie alla collocazione romantica nel centro cittadino. Impreziosito da atmosfere e attività legate alla festività, come la pista di pattinaggio collocata in piazza Terme. Oppure la camminata a lume di lanterna tra le vie della città, in grado di regalare scorci dal grande impatto. Il tutto corredato da cori, bancarelle e musiche di Natale, senza dimenticare le classiche casette che caratterizzano la zona del Lungopassirio. Calore, accoglienza in tandem con i profumi delle calde bevande speziate e dei dolci appena sfornati. Un'esperienza ben nota agli abitanti della regione, che possono contare sulla presenza di innumerevoli appuntamenti tematici, anche nella zona del Tirolo ai confini con l'Austria.

Mercatino di Firenze

La bella e storica Firenze cambia veste durante il periodo natalizio, forte del successo delle esperienze precedenti. Tanti mercatini di Natale prenderanno vita in molteplici zone della città, come quello in Piazza Santa Croce dal tocco tedesco noto come Weinhnachtsmarkt. Che si presenta come un piccolo villaggio di Natale, con tanto di chalet in legno dove poter acquistare doni, addobbi, prodotti realizzati a mano, oltre a cibi e bevande locali. La città ospiterà anche una ruota panoramica e alcune piste di pattinaggio, in contemporanea a molte fiere del periodo come la Fieruncola dell'Immacolata e la Fieruncolina di Natale.

Mercatino di Napoli

Dal 3 dicembre all'8 gennaio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglierà nuovamente i Mercatini di Natale di Napoli, un'occasione imperdibile per ammirare l'incredibile artigianato locale. Immancabili le classiche casette di legno che accoglieranno i visitatori, pronti a farsi avvolgere dai profumi e sapori della stagione, tra musiche e artisti di strada. Ma a Napoli il Natale è una presenza quotidiana, basta fare un giro nel quartiere di San Gregorio Armeno a Spaccanapoli, noto in tutto il mondo per i suoi presepi e statuine, con negozi aperti tutto l'anno.

Mercatino di Aosta

I mercatini di Natale sono già presenti nella città di Aosta, sin dal 19 novembre e proseguiranno fino all'8 gennaio. Le zone di interesse sono le piazze Roncas, Caveri e Giovanni XXIII dove è presente il Mercatino di Natale Marché Vert Noel, con le classiche casette in legno. Una passeggiata tra luci e addobbi, colori e profumi, degustando prodotti locali e ammirando le produzioni di chiara ispirazione nordica all'insegna dell'atmosfera natalizia.

Mercatino di Verona

Circa 100 espositori animano l'area di Piazza dei Signori, comodamente collocati all'interno delle romantiche casette in legno in puro stile natalizio e che si ispira alle atmosfere di Norimberga. Qui sarà facile ammirare prodotti e articoli realizzati artigianalmente, degustare cibi e bevande prelibate, come l'immancabile vin brulè, oltre alle tante idee regalo. Nota per la storia d'amore tra Romeo e Giulietta, la bella Verona si veste a festa per accogliere gli appassionati di mercatini natalizi e di Babbo Natale, che stupirà grandi e piccini con la classica corsa tematica.

Mercatino di Asti

Noto come uno dei mercatini di Natale più grandi d’Italia, è già operativo dal 12 novembre fino al 18 dicembre, ecco Il Magico Paese di Natale. Si può visitare nel centro storico di Asti, dove sarà facile immergersi nell'atmosfera natalizia grazie alle 130 postazioni di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da tutto lo stivale. Un viaggio tra prodotti e preziosità dell'artigianato italiano e locale, con menzione d'onore per il tartufo che potrà vantare di una serie di casette tematiche, in abbinamento ai prodotti locali, il tutto impreziosito da una magica ruota panoramica di 35 metri.

Mercatino di Greccio

Noto per la rappresentazione del primo presepe, per mano di San Francesco, Greccio (Rieti) è una location natalizia davvero unica. Il borgo medievale, gemellato con Betlemme, durante questo periodo si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale. Grazie ai 30 chalet in legno pronti ad accogliere visitatori e acquirenti, oltre alla Mostra Mercato dell'Artigianato e dell'Oggettistica per il Presepio con innumerevoli prodotti realizzati a mano. Vale la pena visitare questo posto magico anche per ammirare i prodotti dell'artigianato locale, non solo quello enogastronomico e per scovare un'idea regalo davvero preziosa.

Mercatino di Domodossola

Il mercatino di Natale di Domodossola è un appuntamento imperdibile del periodo, in grado di catalizzare un'elevata presenza di turisti e visitatori pronti ad ammirare la città ma anche la magia di tutta la Val d'Ossola. Borghi e paesini meravigliosi fanno da contorno alla stessa città, dal fascino senza pari. Centoquaranta bancarelle con la copertura rossa animano il centro storico con prodotti all'insegna dell'hobbistica, dell'artigianato e dell'enogastronomia. L'appuntamento è per il 17 e 18 di dicembre, per una location facilmente raggiungibile a bordo dei trenini suggestivi della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, ben noti per il foliage autunnale.

Mercatino di Milano

Milano ospiterà una serie di eventi legati alle festività del Natale, dalla Fiera dell'Artigianato al Mercatino di Piazza Duomo, passando per il Villaggio delle Meraviglie presso i giardini di Porta Venezia. Ma la più nota tra tutte è la Fiera degli Oh bej! Oh bej!, di origine antichissima e che prende vita in concomitanza con la festa del patrono della città, Sant'Ambrogio. Un tempo presente in Piazza dei Mercanti e successivamente intorno alla Basilica di Sant'Ambrogio, dal 2006 anima l'area intorno al Castello Sforzesco. Le bancarelle vendono prodotti legati al Natale ma anche all'artigianato locale e non, dolci, golosità, giocattoli, abbigliamento e oggetti di antiquariato.