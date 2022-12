I villaggi di Babbo Natale per i più piccoli

I villaggi di Babbo Natale sono speciali attrazioni pensate appositamente per respirare a pieni polmoni l’atmosfera delle feste, immergendosi in scenari fiabeschi che catturano l’attenzione dei più piccoli, ma non solo.

In Italia l’offerta di villaggi di Babbo Natale è molto ricca da Nord a Sud, isole comprese. A partire dai primi giorni di dicembre e fino a dopo l’Epifania, infatti, il territorio si arricchisce di fedeli ricostruzioni di uno dei luoghi più magici e misteriosi che ci sia, allestito all’interno di parchi o garden che in occasione del Natale si trasformano in veri e propri borghi a tema.

Dove trovare i villaggi di Babbo Natale più suggestivi? Ecco un breve tour tra i luoghi più incantevoli.

Milano Christmas Village

Nel cuore di Milano, all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli in zona Porta Venezia, è possibile visitare il Villaggio delle Meraviglie allestito fino all’8 gennaio 2023. Oltre agli spettacoli natalizi e alla pista di pattinaggio, una delle principali attrazioni è data dalla Casa di Babbo Natale arredata con il caminetto, la poltrona e la slitta ricca di doni.

All’interno del Christmas Village è anche possibile incontrare Mamma Natale e la Befana, pronta a raccontare storie e favole davanti al camino.

Il Villaggio di Natale al Flower Garden di Bussolengo

Uno dei più spettacolari villaggi di Babbo Natale si trova a Bussolengo, in provincia di Verona, all’interno del Flower Garden che nel periodo natalizio si veste completamente a festa.

I bambini possono partecipare a un laboratorio speciale, affiancando gli elfi di Babbo Natale per piantare un alberello di Natale in un vasetto biodegradabile e green.

È anche possibile incontrare Santa Claus in persona e partecipare alla cerimonia del grande albero, ma anche imbucare le letterine nella speciale cassetta postale.

Natale a Montepulciano

A Montepulciano, in provincia di Siena, è possibile vivere un’esperienza da sogno visitando il Castello di Babbo Natale, ospitato all’interno della Fortezza medievale. Il 17 e 18 dicembre e dal 22 al 6 gennaio 2023 è possibile trascorrere una giornata di festa all’insegna del divertimento, anche visitando il grande mercatino caratteristico con casette in legno, che rappresenta il più grande dell’Italia centrale.

Il Castello, con numerose stanze visitabili al coperto, permette di incontrare Babbo Natale e di esplorare la cucina, lo studio, la stanza da letto, le camerette degli elfi e il giardino d’inverno.

Christmas World a Villa Borghese

Nello splendido scenario di Villa Borghese a Roma è possibile ammirare il più grande evento natalizio in Europa, la manifestazione a cielo aperto Christmas World che racconta il Natale nel mondo.

Oltre a rivivere i ricordi natalizi legati a Roma, è possibile passeggiare nel centro di Berlino, a Londra, Parigi, New York e Tokyo. Una sosta speciale merita certamente il Polo Nord, caratterizzato da una originale scenografia del villaggio di Babbo Natale.

La Casa di Babbo Natale ad Agropoli

Il Borgo antico di Agropoli, in provincia di Salerno, ospita fino all’8 gennaio 2023 la vera casa di Babbo Natale: è situata nel cortile del Castello Angioino Aragonese, un luogo incantato abitato da elfi e altri personaggi che ospita mercatini tradizionali e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. All’interno della casa è possibile incontrare Santa Claus in persona, un’occasione unica per interagire con il personaggio più amato dai bambini.