La montagna d’estate e il boom delle ebike

Ascolta ora 00:00 00:00

Le vacanze in bicicletta sono sempre più popolari, soprattutto da quando la tecnologia ha dato un grande impulso al mondo delle e-bike. Le biciclette elettriche insomma permettono di superare ogni asperità (altimetrica e dell’età che avanza), e per questo abbiamo fatto un test che proponiamo per chi si appresta a passare le ferie d’agosto in montagna. Destinazione Trentino Alto Adige.

Il boom delle e-bike

Il mercato delle e-bike sta vivendo un aumento costante delle vendite negli ultimi anni. Solo in Italia, si è registrato un +52% dal 2019 al 2022, con un’ulteriore crescita del 4%. In Europa poi nel 2022 sono stati venduti 5,5 milioni di pezzi, con un valore di 21,2 miliardi di euro. E questo vuol dire alla fine he negli ultimi 5 anni la produzione è pressoché raddoppiata.

Le ragioni di questo successo, come detto, sono diverse. Su tutte l’esperienza di guida accessibile grazie al motore elettrico, che fornisce un’assistenza alla pedalata e che permette di affrontare salite impegnative senza eccessiva fatica. In più si tratta di mezzi versatili e adatti a tutti i tipi di terreno, da quelli pianeggianti alle strade sterrate più accidentate.

In questo scenario le Mountain bike elettriche hanno ampliato notevolmente le possibilità di esplorazione, dando la possibilità di raggiungere sentieri e panorami che prima erano accessibili solo a ciclisti esperti, o comunque a tutti coloro con una grande preparazione atletica. Un altro punto a favore delle e-bike, in pratica, che inoltre sono ecologiche e divertenti: non inquinano l’aria, non producono rumore e permettono di godersi la natura in silenzio. Si tratta, ovviamente, di mezzi con un prezzo non certo low cost: ma il rapporto costi-benefici ne spiegano il successo costante.

La destinazione/1: Kronplatz

Tra le tante mete ideali per gli amanti delle e-bike c’è il Kronplatz (o Plan de Corones, che dir si voglia), una della nostra prova sul campo. Anche in estate quest’area nel cuore delle Dolomiti, conosciuta per i suoi impianti sciistici, offre una rete di sentieri ben sviluppata e segnalata, con percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza.

Il Bike Park Kronplatz , in particolare, è un vero gioiello per gli amanti del downhill e delle discipline gravity: per gli spericolati, insomma. Con tracciati adrenalinici, salti e zone tecniche per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Ma non mancano appunto le possibilità di passeggiate più tranquille. Le salite si affrontano con gli impianti che partono dalle stazioni a valle di Riscone, Perca, Valdaora, Passo Furcia e San Vigilio di Marebbe.

La destinazione/2: Paganella Bike

Si tratta di una bike area che comprende tre zone ad uso esclusivo: Andalo, Fai e Molveno. Hanno sei sentieri di nuova concezione ed una fitta rete di piste in condivisione con i pedoni tutti connessi tra loro. Ci sono 9 impianti di risalita accessibili con 1 solo Bike Pass che permettono la possibilità di avventurarsi sui due Tour Enduro più iconici dell'area : il Bear Trails (59km) ed il Lake to Lake Trails (75 km).

La Dolomiti Paganella Bike Area mette a disposizione una specifica segnaletica, mappe, trail progression, tracce gps, e stazioni di ricarica con caricatori integrati.

In più è possibile noleggio bici e attrezzature, usufruendo anche degli istruttori della Paganella Bike Academy. A questo si aggiunge la presenza di 4 Bike Patrol che presidiano l'intera area direttamente sui sentieri e il "Bear Cave Trail Center" dove chiunque potrà sperimentare le prime tecniche di guida.