Una montagna di neve e di sport per tutti i gusti

Si è alzato il sipario sull'inverno di San Vigilio di Marebbe. Immerso nel cuore della Val Pusteria, circondato da due parchi naturali - quello di Fanes-Senes-Braies e quello del Puez-Odle - e da Dolomiti senza pari, il paesino va in scena per tutta la stagione con un ventaglio di attività, escursioni e proposte che fanno amare la montagna non solo agli sciatori. Certo, per loro, la località è il non plus ultra. Basti dire che le piste ruotano attorno al comprensorio di Plan de Corones - che fa parte del Dolomiti Superski - e, con 32 impianti e 120 chilometri di discese per tutte le abilità sciistiche, sono la gioia e la sfida degli appassionati. Fiore all'occhiello, la Erta, una nera che vola sul versante del Piz de Plaies, toccando la pendenza massima del 61% e regalando panorami strepitosi. Ma San Vigilio non è solo sci da discesa. È anche sci di fondo, con chilometri di tracciati immersi nella natura imbiancata, ciaspolate nella neve fresca che fa da pavimento ai parchi naturali, camminate su sentieri ben segnalati che, passo dopo passo, portano in baita (consigliata la passeggiata che da Pederü, in circa un'ora e mezza a ritmo slow, porta ai rifugi Lavarella o Fanese).

E se non fosse abbastanza, a San Vigilio si possono provare anche esperienze non comuni, come gite e uscite in calessi trainati da cavalli che sembrano usciti dal mondo delle favole o da husky siberiani che corrono nella neve e nella brezza. Info: www.sanvigilio.org; www.suedtirol.info.