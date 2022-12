Muscat e Zanzibar: sulla rotta dell'incenso e delle spezie

Partenza da Milano e da altre città il 25 febbraio, rientro in Italia il 6 marzo.

Sia Muscat sia Zanzibar sono state entrambe capitali dell’Oman, Noi ripercorreremo il fil rouge che unisce il Paese del Medio Oriente con un’isola tropicale da favola nell’Oceano Indiano. Visiteremo Muscat con i suoi palazzi, musei, souq e teatri per volare poi a Zanzibar (Tanzania) a goderci un mare da sogno per rilassarci durante questo lungo inverno. Incontri con i nostri Ambasciatori e con il Direttore Artistico della Royal Opera House e serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da Giannino della Frattina - Capo Redattore della Cronaca di Milano del vostro quotidiano.

Si partirà da Milano con voli di linea Oman Air pernottando in hotel 5 stelle in pensione completa.

Cosa lega un Paese Arabo a un’isola da sogno tropicale?

È quello che scopriremo durante questo sorprendente viaggio.

Oman patria di navigatori e commercianti che dominarono l'Oceano Indiano fin dall' VIII secolo, l’Oman è patria del Sultano Qaboos che avviò il paese al suo rinascimento mantenendo la propria indipendenza dagli altri stati della penisola arabica. L'Oman è ancora oggi un paese arabo autentico senza le distorsioni prodotte dalla ricchezza esagerata e con un forte senso di accoglienza e tolleranza caratteristiche dell'Ibadismo.

Nell'800 la capitale dell'Oman fu trasferita a Zanzibar che fruttava enormi incassi con la coltivazione dei chiodi di garofano, gli omaniti portarono qui la maestria dei costruttori di Dhow e l’isola iniziò i commerci, purtroppo anche di schiavi, diventando tappa obbligatoria della famosa

via delle spezie nell'Oceano Indiano. Oggi Zanzibar eccelle per il suo mare smeraldo che lambiscelunghissime spiagge di finissima sabbia bianca, un caldo paradiso che aspetta di essere esplorato.

Partiremo tutti insieme con un volo diretto di linea Oman Air accompagnati da Giannino della Frattina - capo redattore della Cronaca di Milano de il Giornale e da Stefano Passaquindici per Muscat (dove alloggeremo nel 5 stelle Hotel Sheraton): qui visiteremo il modernissimo Museo

Nazionale, il più importante dell’Oman, che racconta la storia del paese e testimonia il ricco passato di un paese tra l’Africa e l’Asia. Qui incontreremo il nostro Ambasciatore per una piacevole chiacchierata. Raggiungeremo poi l'antica cittadella conosciuta come Muttrah dove il lungomare circonda tutto il golfo, caratterizzato da palazzi d’epoca, moschee, forti a guardia della città e il bellissimo souq. I negozi vendono di tutto: tessuti fatti a mano, tappeti, sete e cotoni, spezie, prodotti freschi, gioielli in argento dell'Oman e persino Khanjars (pugnali dell'Oman). Gireremo per Muscat una delle città più vecchie del Medio Oriente e conosciuta fin dal II secolo. Mare, palme, minareti e case bianche appaiono in primo piano e sullo sfondo le brulle montagne che dividono la capitale dall’infinito mare di sabbia. Il suo porto naturale offriva un sicuro approdo per le navi che facevano rotta sull'antica via dell'Incenso, 1.400 kg di incenso venivano trasportati ogni anno per nave dall'Arabia Meridionale alla Grecia, a Roma e nel Mediterraneo. Entreremo nella raffinata grande moschea, splendido capolavoro dell’architettura islamica moderna, dono del sultano Qaboos al suo popolo per il 30° anniversario della sua ascesa al trono e non ci perderemo la Royal Opera House, il teatro dell’opera più imponente di tutto il Mondo Arabo.

Per finire una esclusiva crociera per i lettori de il Giornale a bordo di un Dhow: si navigherà fino al tramonto nella baia di Muscat, ammireremo dal mare le insenature naturali della città, la torre di guardia costruita dai portoghesi, il Mutrah Fort adibito a scopi militari sempre dai portoghesi

nell’anno 1580 che domina l’estremità orientale del porto, passando dal Bustan Palace Hotel per

fotografare il magnifico palazzo.

Dopo tre giorni, ripartiremo, sempre con volo diretto Oman Air, per Zanzibar (Tanzania) dove ci godremo sei giorni di relax in un mare da favola all’ Hotel Riu Palace, cinque stelle all inclusive, direttamente sulla spiaggia. Faremo anche una escursione guidata a Stone Towne avremo serate di

convivialità con incontri interessanti.

Quota di partecipazione di 3.490 euro a persona voli, escursioni, ingressi, pasti, tasse e assicurazioni incluse.

Posti limitati, prenotate subito. Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.