Natale toscano perfetto? Cantuccini e vin santo

Ridendo e scherzando il calendario ci ricorda che manca davvero poco a Natale. Il clima, a dire il vero, non è granché festivo ma dopo due anni di pandemia, purtroppo, ci siamo tutti abituati. Di ragioni per essere depressi ce ne sono a bizzeffe ma a cosa servirebbe? Le bollette continueranno ad arrivare, l'economia continuerà a soffrire e vi sarete rovinati delle belle giornate con la vostra famiglia. Tanto vale godersi il tempo che ci è concesso coi nostri cari e renderlo quanto più lieto possibile. Invece di stare lì a cercare modi creativi per rendere speciali le vostre feste, perché non affidarvi alle ricette del passato, quelle che hanno funzionato per secoli e secoli? Dalle mie parti ci sono infinite discussioni sui primi, sui secondi, su come apparecchiare la tavola, sugli addobbi accettabili ma anche un popolo estremamente litigioso come quello toscano è d'accordo su una sola cosa: senza i nostri dolci sulla tavola non è Natale. Va bene il pandoro o il panettone ma quello che non può assolutamente mancare sono i nostri dolci tradizionali.

In una puntata dell'anno scorso vi avevo parlato del mio dolce preferito, i ricciarelli fatti in casa da mamma Daniela, quindi stavolta tocca agli altri dolcetti di mandorle che fanno impazzire la Toscana: i cantuccini. Questi bocconcini di bontà, se fatti come Dio comanda, sono fantastici ma, alla lunga, sono un po' troppo secchi. Come fare ad evitare che la bocca si trasformi in un deserto in cinque minuti? Accompagnandoli con il vino dolce più famoso di Toscana, il Vin Santo. Questa combo incredibile è diventata molto popolare sia in Italia che all'estero ma non si sa molto di come queste star della cucina toscana siano nate.

Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany, il podcast che si ripromette di fare innamorare tutti della nostra incredibile regione, vi dirà tutto quel che c'è da sapere su queste superstar del Natale toscano. Dalle strane leggende sulle origini al miglior modo di consumarle fino alla ricetta tradizionale che vi consentirà di sfornare tegliate su tegliate di freschissimi cantuccini a casa vostra. Basta che non ve li mangiate caldi: per l'amor di Dio, fateli raffreddare! Mi ringrazierete.

ASCOLTA LA STORIA

Ogni settimana, da quasi due anni, cerchiamo di raccontarvi la nostra terra una storia alla volta, passando dalle pagine del librone della storia che sono rimaste incollate, ai personaggi più interessanti, agli angoli nascosti di questa terra che conosciamo solo noi del posto ai prodotti tipici più interessanti e curiosi.

Se avete un amico o un parente che ha una passione per la Toscana, perché non gli girate il link a questo articolo? Sono sicuro che vi ringrazierà. Portateci con voi sul vostro smartphone, così da avere accesso al nostro archivio. Su 129 episodi troverete qualcosa per ogni momento della giornata. Quando andate al lavoro, quando vi fate una passeggiata, cucinate la cena o quando volete rilassarvi, le nostre storie vanno bene comunque. Se avete domande o suggerimenti, fateci un fischio - i contatti sono qui sotto. Saremmo felici di conoscervi!

