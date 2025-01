San Bernardino Swiss Alps tra sport e charme

Ascolta ora 00:00 00:00

La precisione svizzera rallegrata da una mondanità in stile Dolce Vita, tra après-ski, eventi musicali e relax alpino; il sollievo della lingua italiana ovunque; l'abbondanza della neve del Nord illuminata da un sole che ricorda quello italiano. Un mix unico a solo due ore di strada da Milano. È San Bernardino Swiss Alps, la principale area sciistica del sud della Svizzera a 1.626 m di altitudine, da due anni in fase di rilancio. Con molte novità, come il rinnovo del centrale Hotel Brocco&Posta, che unisce tradizione e confort, e i San Bernardino Apartements, per chi preferisce la libertà dell'appartamento. Trenta i chilometri di tracciati adatti a tutti con neve perfetta, articolati nelle ski aeree di Confin e di Pian Cales e, a disposizione dei più piccoli, snowpark, piste per bob e slittini, la San Bernardino School e l'animazione del SanBe Kids. Lo skipass stagionale consente di sciare anche a Livigno e nell'Alta Valtellina (Bormio, Santa Caterina di Valfurva e Cima Piazzi) con il 50% di sconto sugli skipass da uno a 14 giorni.

E, sempre con lo stesso skipass, si ha diritto a numerosi sconti a San Bernardino: dalle lezioni di sci al noleggio dell'attrezzatura, dai pernottamenti all'ingresso alle due stazioni termali oltre a tre giornalieri gratuiti nel comprensorio di Splügen-Tambo. Se si vuole sciare in giornata, basta acquistare un biglietto del treno fino a Chiasso, il resto del viaggio è incluso nello skipass. Info: www.sanbernardino-swissalps.com; www.myswitzerland.com.