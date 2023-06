Sardegna, scopri tutte le spiagge più belle di un vero paradiso naturale

La Sardegna, è la meta perfetta per chi cerca il paradiso a poche ore di distanza, una destinazione ambita per trascorrere vacanze rilassanti godendo di panorami mozzafiato e spiagge incantevoli. L'isola sarda vanta un territorio ricco di storia e di bellezze naturali, dove è possibile rimanere estasiati davanti a paesaggi selvaggi, aspri, baciati dal sole e pieni di magnificenza. L'offerta è vasta e sempre varia, come lo stesso territorio che alterna location di grido con aree più riservate e brulle, dove l'intimità dell'entroterra cede al passo alla sincerità delle spiagge e delle sue acque cristalline.

E proprio queste ultime sono il vero biglietto da visita della Sardegna, le innumerevoli spiagge caratterizzate da chilometri di sabbia dorata e pura, lambite da acque limpide dove le gradazioni del blu si fondono con quelle del verde più puro, come delle pietre preziose di rara bellezza. Inutile negare lo splendore naturale di questa regione dove sapori, profumi e cultura arricchiscono l'offerta. E allora scopriamo insieme le spiagge più belle e davvero imperdibili della Sardegna.

Cala Mariolu, Baunei

In provincia di Nuoro si può raggiungere questa spiaggia unica e nota per la presenza di una figura singolare, una foca che in passato era solita rubare il pesce dalle reti dei pescatori. La si può ammirare dopo aver camminato a lungo attraverso la macchia del posto ed essersi imbattuti in una spiaggia incredibile e dalla sabbia bianchissima. Il mare limpido lascia intravedere il fondale basso, caratterizzato da sassolini bianchi e sabbia rosa.

Spiaggia di Solanas, Sinnai

Percorrendo la litorale direzione Villasimius si raggiunge questa deliziosa spiaggia, lunga solo un chilometro, con sabbia bianca finissima e acqua che sfuma dall'azzurro verso il verde. Su uno dei due promontori spicca la torre di Capo Boi, immutabile nel tempo a protezione del territorio. Mentre a pochi passi, ma raggiungibili solo via mare, emergono dal mare due piccole e magiche insenature: Cala Pisanu e Cala Sirena.

La Pelosa, Stintino

Protetta e schermata dalla presenza dei faraglioni di Capo Falcone, dall'isola Piana e dall'Asinara ecco aprirsi allo sguardo la spiaggia de La Pelosa a pochi passi da Sassari. È tra le più note della Sardegna per le sue acque cristalline e dai colori unici, ma anche per la presenza di un isolotto con torre aragonese del 1578. Per poterne ammirare la bellezza naturale è consigliabile scegliere il mese di settembre, il periodo migliore perché privo di turismo e folla.

Spiaggia Rosa, Budelli

A pochi passi dalle Bocche di Bonifacio, nella zona più a nord della Sardegna, si può ammirare tutta la bellezza della Spiaggia Rosa di Budelli, e parte del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, considerata un vero e proprio capolavoro della natura per quella sua sabbia nelle tonalità del rosa, frutto della mescolanza tra frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci di molluschi. Tutto merito di un microrganismo, la Miniacina Miniacea, in grado di vivere all'interno delle conchiglie e sulla pianta acquatica della posidonia. A fine ciclo vitale viene trascinata a riva insieme alle conchiglie che, con il tempo, si sminuzzano conferendo alla sabbia questa colorazione così unica.

Scoglio di Peppino, Muravera

La spiaggia deve il suo nome allo scoglio che ospitava il riposo del pescatore Peppino, luogo di riflessione ma anche di separazione naturale tra i comuni di Muravera e Castiadas, e tra la spiaggia delle Ginestre e quella di Santa Giusta. Si trova nel sud della Sardegna ed è una meta ambitissima per il fondale quasi sempre basso, che degrada lentamente in un mare dai colori imperdibili. È un luogo di pace, di serenità, da ammirare in silenzio.

Cala Domestica, Buggerru

Ai confini con il Sulcis ci si imbatte in una meravigliosa quanto storica baia, protetta da alte falesie e da una torre spagnola. Ecco Cala Domestica, dove l'antica miniera offre un percorso nella storia del territorio, così da raggiungere tante mini gallerie con sbocco su calette silenziose e intime.

Porto Giunco, Villasimius

Porto Giunco è un luogo che non teme confronti, neppure con i Caraibi, grazie a una location da togliere il fiato circondata dal profumo dell'eucalipto e della macchia selvaggia. La sabbia chiarissima spicca attraverso le acque limpide del mare, per una baia davvero meravigliosa a pochi passi dallo stagno di Notteri, dimora preferita dai fenicotteri rosa.

Cala Brandinchi, San Teodoro

Si trova in provincia di Sassari, per l'esattezza presso Capo Coda Cavallo e all'interno dell'Area Marina Protetta di Tavolara. Le acque brillanti, limpide e dai colori vivaci, risplendono per merito della luce del sole e della sabbia bianchissima, protette da una pienta verde e lussureggiante. Secondo i libri di storia Giuseppe Garibaldi, proprio da questa spiaggia, si imbarcò in direzione di Roma con l'intento di liberarla.

Su Giudeu – Chia

Sicuramente questa è una delle zone più affascinanti e mistiche della Sardegna, grazie al lunghissimo litorale di sabbia finissima e chiarissima. Deve il suo nome al polpo che anima queste acque così limpide della zona di Cagliari. È una spiaggia molto attrezzata ma conserva l'indole selvaggia e naturale, tipica di moltissime aree della regione.

Porto Istana – Olbia

Parte integrante del territorio di capo Ceraso si apre la baia di Porto Istana, con la sua sabbia chiarissima e le acque cristalline e lucenti. La vegetazione del luogo spicca tra i graniti rosa e si trasforma in pizzo ornamentale per le quattro spiagge che caratterizzando la baia. Il mare degrada molto lentamente verso le tonalità più scure e, per questo, la zona è adattissima per le famiglie con bambini.

Bombarde, Alghero

Le Bombarde rientrano di diritto all'interno della ben nota Riviera del Corallo, nell'area di Alghero. La sabbia meravigliosa appare chiara con sfumature ocra, ed è lambita dal mare che mescola il verde con l'azzurro. La ricca vegetazione che incornicia la spiaggia è parte integrante del parco regionale di Porto Conte, mentre a pochi passi sorge il complesso nuragico di Palmavera.

Santa Giusta – Costa Rei

Parte integrante del comune di Castiadas e a pochi passi dalla Costa Rei nel sud Est della Sardegna, ecco Santa Giusta con la sua sabbia dorata e le rocce in granito modellate dal vento. La spiaggia è molto amata, anche per la vicinanza con lo scoglio di Peppino prima citato, oltre che per la ricca vegetazione e la possibilità di praticare snorkeling.

Porto Pino, Sulcis

All'interno della zona del Sulcis e del sud della Sardegna spicca questo piccolo paradiso in terra, Porto Pino, emblema di un dialogo poetico tra dune, mare e profumi. È un luogo poetico e pieno di magia dove immergersi per rilassare mente e corpo, e dove ammirare anche la splendida pineta che ha ispirato il nome del luogo.

Cala Grotta, Isola di Sant'Antioco

Più che una spiaggia è un'area rocciosa dalle tonalità che virano dal nero al grigio, meglio nota anche come Cala Tuffi. È il luogo perfetto per i nuotatori più esperti ma anche per ammirare i tramonti meravigliosi della Sardegna. Si può raggiungere facilmente avendo cura di affrontare con attenzione la discesa dalla scogliera, e preferendo le giornate senza vento.

Cala Luna, Nuoro

La spiaggia di Cala Luna conserva da sempre la sua bellezza selvaggia, ben rappresentata dai non lontanti territori della Barbagia e dell'Ogliastra. Incastonata come una pietra preziosa tra falesie e rocce, preserva la magnificenza di una lingua di spiaggia di circa 800 metri e che si tuffa nel mare. La cala sorge alla foce del rio Illune, responsabile di aver scavato un lungo canyon, la codula di Luna.