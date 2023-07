Alla scoperta di Bilbao e San Sebastian, le due icone della Spagna del Nord

Partenza da Milano e Roma venerdì 1; rientro in Italia lunedì 4 settembre 2023.

Un tour di 4 giorni alla scoperta degli splendori della rinnovata Bilbao tra musei modernissimi come il famoso Guggenheim e monumenti storici come la Cattedrale di Santiago; nuovissimi palazzi costruiti dai più importanti architetti contemporanei, parchi e giardini, gallerie d’arte, musei, mercati, shopping. Una giornata intera sarà dedicata alla vicina e storica città di San Sebastian, che vanta un’invidiabile posizione su una baia affacciata sul Mar Cantabrico, circondata da verdi montagne.

Visiteremo anche alcuni deliziosi paesini di pescatori lungo la costa come Zumaia e Getaria e Portugalete, all’estuario del fiume Nerviòn. Accompagnati nel viaggio dal Vicedirettore del Giornale Marzo Zucchetti. Si partirà da Milano e Roma al prezzo speciale riservato di 1.450 euro a persona soggiornando in mezza pensione in un hotel 4 stelle superiori, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Situata sulle rive del fiume Nerviòn, Bilbao è la città principale dei Paesi Baschi, e come tale riporta un interessante mix di cultura basca e tradizione spagnola. Non sono solo le bellezze paesaggistiche a contraddistinguere Bilbao ma anche quelle artistiche e storiche: le meraviglie dell'art nouveau e i monumenti barocchi sposano armoniosamente i musei contemporanei e gli edifici moderni firmati da architetti di fama mondiale. Tra questi il Museo Guggenheim, uno dei più noti musei d'arte contemporanea europei, disegnato dall'architetto canadese Frank Gehry, è uno dei quattro musei appartenenti alla Fondazione Guggenheim, con Venezia, New York e Berlino. Si estende su una superficie di 24.000 m2, distribuiti in 19 gallerie espositive. Visto dalla parte del fiume l'edificio sembra avere la forma di una nave, ed i pannelli brillanti che lo rivestono ricordano le squame dei pesci, come volesse rendere omaggio alla città portuaria che la ospita. Visto dal tetto, invece, la prospettiva, ed il disegno della forma cambiano completamente, ricordando quella di un fiore. In città l'itinerario di visita inizia dal Casco Viejo (città vecchia), esattamente da Plaza Nueva al centro della quale spiccano la statua del fondatore di Bilbao, Don Diego Lopez de Haro, e un'elegante fontana del XVIII secolo. Sulla riva destra del fiume Nervión, il Casco Viejo è il centro storico e cuore pulsante della città di Bilbao. Si sviluppa attorno alle 7 vie originali di Bilbao, «Le Siete Calles (le sette strade)» come le chiamano i locali, risalenti al XV secolo attorno alle quali si dirama un intreccio reticolare di stradine, viuzze e piazze di svariate dimensioni. Uno degli aspetti interessanti del Casco Viejo è lo spirito commerciale che anima la città di Bilbao da mattina a sera. Qui si contano più di 400 negozi di ogni tipo, tra botteghe artigianali e negozi più alla moda, passando per i bar dove degustare le specialità gastronomiche, magari seduti a uno dei tavolini esterni per assistere al via vai di gente che affolla le stradine del centro. Sulla piazza si affacciano il Palazzo della Real Accademia voluta da Ferdinando XIII di Spagna per preservare il capitale culturale della lingua basca, ossia l'euskera, il Teatro Arriaga con la sua bellissima facciata in pieno stile barocco e la Cattedrale di Santiago, la più grande chiesa in stile gotico di tutta Biscaglia. È importante anche per essere una tappa emblematica lungo la biforcazione del cammino di Santiago sulla costa. Ma il nostro viaggio continua anche in altre splendide località come per San Sebastian, una città unica, che vanta un'invidiabile posizione su una baia affacciata sul Mar Cantabrico, circondata da verdi montagne, e combina in maniera originalissima zone dalla distinta personalità e dalle atmosfere diversissime. Le sue incantevoli spiagge, prima tra tutte la Concha, sono ormai leggendarie: tra le più belle spiagge cittadine di tutto il mondo, sono perfette per ore di relax stesi al sole, bagni rinfrescanti e lunghe passeggiate e costituiscono un soggetto fotografico eccezionale.

