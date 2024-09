Shopping e cultura a New York e Miami

Ascolta ora 00:00 00:00

Ecco un viaggio che ripetiamo, a grandissima richiesta per la quindicesima volta, per tutti i lettori de il Giornale e i loro amici e parenti: per chi non è mai stato nella Grande Mela, per coloro che sono già venuti negli anni precedenti, ma anche per quelli che non erano riusciti a trovar posto. Andiamo a New York per fare shopping e a comprare i nostri regali di Natale.

Un veloce, interessante e divertente tour nella Grande Mela, quando la città è già completamente addobbata per il Natale. Ovunque grattacieli che, con giochi di luci, riproducono alberi addobbati e Babbi Natale. Luminarie, tombini che fumano come nei film, giganti alberi natalizi sparsi per tutta la città. In questo periodo tutti i negozi hanno già iniziato i saldi e si possono acquistare addobbi e regali di Natale, magari approfittando anche del «Black Friday» che cade proprio il 29 novembre. Le mattine saranno dedicate alla cultura con visite guidate della città: da Central Park a Ground Zero; dal Palazzo delle Nazioni Unite alle cattedrali di St.John e di St. Patrick; dal Greenewich Village a Soho, Harlem, Little Italy, China Town; dal Lincon al Rockfeller Center, dalla 5th Avenue alla Statua della Libertà. Ma anche Brooklyn, Queens e Bronx, tre distretti che valgono davvero una visita. I pomeriggi saranno invece dedicati allo shopping, sia individuale sia, a scelta, accompagnato. Ci sarà anche la possibilità di assistere a uno o più spettacoli Musical a Brodway e di visitare il Moma e gli altri famosi musei.

Come da tradizione il nostro soggiorno a New York si concluderà con la piacevolissima cena di arrivederci in battello sul fiume Hudson, dal quale potremo ammirare il fantastico e suggestivo skyline notturno newyorkese con le sue sorprendenti luci. Per chi ci seguirà anche a Miami non mancheranno piacevoli sorprese. Oltre ai giri guidati nei diversi quartieri della città e agli incontri, ci sarà tanto tempo libero per lo shopping, per le visite e anche per qualche ora di relax al mare o di passeggiate sulla famosa Ocean Drive con i suoi negozi alla moda e gli innumerevoli ristoranti e locali, in poche parole il centro della «movida» di Miami, dove tra le altre cose è situato anche il nostro albergo. Visiteremo la città alla scoperta dei suoi molteplici aspetti: dal Decò District e le sue magnifiche ville, a Coconut Grove con la sua lussureggiante vegetazione; da Coral Gables con il suo fascino mediterraneo a Little Havana quartiere squisitamente cubano. Andremo anche al Parco Nazionale delle Everglades a bordo delle caratteristiche e divertenti air -boat. Qui la fauna e la flora sono estremamente variegate: l’attrazione principale sono gli alligatori e i coccodrilli, presenti in grandissimo numero.

Saremo accompagnati nel viaggio dal giornalista Stefano Passaquindici e da altri colleghi del Giornale. Partenza da Milano e Roma, il 27 novembre, rientro 2 dicembre (6 giorni/ 4 notti). Con l’estensione a Miami si rientra in Italia il 6 dicembre (10 giorni/ 8 notti).

Sono previsti tre differenti pacchetti: volo, hotel ed escursioni; il secondo con anche la mezza pensione in ristoranti selezionati e il terzo con l’estensione a Miami.

Posti limitati, prenotate subito.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, telefono 035.403530; info@passatempo.it.