Sicilia: tour delle Isole Eolie

dal 13 al 20 luglio 2024

Partenze da Milano, Roma e su richiesta da altre città.

Ripetiamo per il quarto anno consecutivo questo bellissimo tour per tutti i lettori che l’anno scorso non sono riusciti a partecipare e per tutti quelli che ci hanno richiesto di tornarci.

Capricciose, misteriose e ognuna diversa dall’altra. Sette sorelle figlie della madre Sicilia, possiedono una propria personalità. Partendo da Lipari, la più grande dell’arcipelago, si andrà alla scoperta della mondana Panarea, con le sue bellissime Cala Junco e Cala Zimmari, di Stromboli dal cuore ardente che prende il nome da “iddu” il Vulcano attivo dell’isola che dà spettacolo ogni singolo giorno, di Salina, l’isola verde per eccellenza, resa celebre dal film “Il Postino” con Massimo Troisi, è la sorella più antica dell’arcipelago, delle selvagge Alicudi e Filicudi, e della vibrante Vulcano. Ci muoveremo con motonavi riservate a nostro uso esclusivo.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, partiremo insieme da Milano e Roma con voli diretti e alloggeremo in hotel 4 stelle in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 2.450 euro a persona voli, escursioni, ingressi, aliscafo, barca, tasse e assicurazioni incluse.

Ci torniamo davvero con grande gioia alle assolate Eolie insieme a voi, amici e lettori del nostro quotidiano. Un viaggio-vacanza sempre particolare dove potremo ritrovare questo meraviglioso mare di Sicilia navigando a bordo di una motonave, riservata a nostro uso esclusivo per girare le sette isole e fermarci nei punti più belli per bagni, pranzi e nuotate.

O per sostare alla sera tra il tramonto e il chiaro di luna ad aspettare la «sciara del fuoco» di Stromboli e assistere alla magia dell’eruzione notturna di un maestoso vulcano sempre in attività. Ripetiamo quindi per il quinto anno questo bellissimo tour pensato per i lettori che negli anni precedenti non sono riusciti a partecipare e per tutti quelli che hanno richiesto di ritornarci. Capricciose, misteriose e ognuna diversa dall’altra, sette sorelle figlie della madre Sicilia con ognuna la sua forte personalità.

Partendo da Lipari, la più grande dell’arcipelago, si potrà andare alla scoperta della mondana Panarea, con le sue bellissime Cala Junco e Cala Zimmari, di Stromboli dal cuore ardente che prende il nome da «iddu», il Vulcano attivo dell’isola che dà spettacolo ogni giorno, di Salina, l’isola verde per eccellenza, resa celebre dal film «Il Postino» con l’indimenticabile Massimo Troisi che è la sorella più antica dell’arcipelago. E poi le selvagge Alicudi e Filicudi e della vibrante Vulcano. Scenderemo su ciascuna delle sette isole dove avremo il tempo di girare per i paesini, di assaporare una delle famose granite o il «pani cunzato», di mangiare pesce o cibi del territorio, facendo «selfie» e bagni in mare nelle diverse spiagge. Navigheremo verso Salina, raggiungendo il comune di Santa Marina per una visita libera. Poi il tour con un giro dell’isola in barca e sosta- bagno nella splendida Baia di Pollara, suggestiva cornice ai piedi del Monte dei Porri.

Dopo aver visitato Alicudi, procederemo per Filicudi, dove visiteremo la Grotta del Bue Marino, la Canna (il più alto neck vulcanico delle Eolie), gli scogli di Giafante e Montenassari. Sosteremo sull’isola e ci sarà tempo a disposizione per il pranzo, per la visita libera del villaggio preistorico di Capo Graziano oppure per una piacevole nuotata. Avremo anche giornate dedicate alla storia, alla cultura e al vino. Come a Lipari dove, dopo colazione, si potrà fare una visita guidata nel parco archeologico del Castello e nella Cattedrale di San Bartolomeo. Il tempo libero a disposizione potrà essere dedicato a visitare il ricco Museo Archeologico Eoliano, allo shopping nelle caratteristiche vie del centro oppure alla balneazione nella spiaggia di Canneto.

Nel tardo pomeriggio è in programma un giro in bus privato dell’isola con soste panoramiche nei punti più suggestivi di Lipari. Imperdibile la tappa in una prestigiosa tenuta vitivinicola dove si potranno visitare i vigneti con successivo giro nella particolarissima e tecnologica cantina con visita della bottaia.

Al tramonto il suggestivo brindisi dall’alto della collina a cui seguirà un ricco «apericena.

Saremo accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici.

