Le strutture storiche dell'ospitalità internazionale

Benvenuti nel mondo dell'eccellenza dell'ospitalità internazionale: da Milano a Montecarlo, da Napoli a Forte dei Marmi, a Fiuggi sorgono strutture storiche che regnano sovrane nel panorama turistico. Queste destinazioni incantevoli offrono esperienze indimenticabili, sia durante le festività che nei momenti di lavoro o di piacere. Scopriamo insieme le gemme dell'accoglienza.

PRINCIPE DI SAVOIA - MILANO

L'hotel 5 stelle Principe di Savoia, un'icona storica a Milano, si distingue come il principale punto di riferimento per l'ospitalità di lusso nel panorama internazionale. Il ristorante Acanto, gioiello gastronomico dell'Hotel Principe di Savoia, inaugura una nuova era con la nomina del giovane e talentuoso chef Matteo Gabrielli alla sua guida. Originario della provincia di Varese e con soli 33 anni, Gabrielli porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali e un impegno per una cucina innovativa che celebra le tradizioni lombarde. La carta del ristorante, curata dallo chef Gabrielli, offre un'esperienza culinaria completa, con un menu degustazione che esplora sapori innovativi e una selezione di Grandi Classici italiani rivisitati con un tocco di originalità. La scelta di ingredienti di altissima qualità è centrale alla visione di Gabrielli, che si impegna a mostrare il meglio della cucina italiana. L'ambiente sofisticato e accogliente del ristorante Acanto offre una cornice ideale sia per incontri d'affari che per cene romantiche, con ampie vetrate che si affacciano su un giardino all'italiana. La proposta culinaria si estende anche al brunch domenicale, un appuntamento gastronomico milanese amato da tutti, arricchito dalle creazioni stagionali dello chef Gabrielli e dai dolci del pasticcere Beniamino Passannante. Tra le prelibatezze: Tartare di scampi, con croccante di semi e komquat; Terrina di polpo, accompagnata da piselli, menta e peperone affumicato; Risotto al burro nocciola, con limone e tartare di gamberi rossi; Reale di manzo, con crema di sedano rapa speziato, carote baby e jus al pepe, Agnolotti del Plin ai 3 arrosti. Tra i dessert: Pera pistacchio, cioccolato 70% e limone "Renè Magritte"; Spuma di tiramisù con gelato al caffè; Paplova ai frutti di bosco e saba. Insomma l'eccellenza dell'eredità gastronomica italiana nel cuore di Milano.

HOTEL HERMITAGE - MONTE CARLO

Situato nel cuore di Monaco, l'Hotel Hermitage Monte-Carlo, parte del prestigioso gruppo Société des Bains de Mer, è un punto di riferimento per l'élite e il jet set internazionale che ama il lusso e il comfort. Da qui, potrete godere di una vista a 360° sul pittoresco porto di Monaco direttamente dalla terrazza dell'hotel. Con le sue Thermes Marins Monte-Carlo, l'hotel offre un luogo di comfort e serenità senza pari. Con un'architettura generosa ereditata dalla Belle Époque, l'Hermitage Monte-Carlo è un connubio di lusso e romanticismo, distinguendosi per le sue oniriche camere e suite, nonché per una collezione unica di appartamenti offrendo un servizio impeccabile e di alta qualità. Il ristorante stellato Michelin, Pavyllon Monte-Carlo, vi delizierà con la cucina gourmet del mitico Chef Yannick Alléno. Le Thermes Marins Monte-Carlo, con i suoi 6.600 m2 di innovazione e savoir-faire, si presenta come un santuario dedicato al benessere, al fitness e alla salute preventiva. Queste rinomate terme sfruttano al massimo i benefici del mare e del clima mediterraneo, offrendo una vista panoramica sublime sulla piscina riscaldata e una serie di strutture benessere all'avanguardia. Con un team di esperti multidisciplinari, ogni dettaglio è pensato per garantire il benessere degli ospiti, con trattamenti e protocolli personalizzati che riflettono le vostre esigenze specifiche. In sintesi, l'Hotel Hermitage Monte-Carlo rappresenta il meglio del Principato di Monaco, racchiuso in una delle più belle strutture gestite dalla Société des Bains de Mer.

GRAND HOTEL PARKER'S - NAPOLI

Nel cuore della vivace città di Napoli, sorge un'icona dell'ospitalità: il Grand Hotel Parker's. Fondato nel lontano 1870 da George Parker Bidder III, rinomato scienziato inglese, l'hotel ha attraversato epoche e trasformazioni, diventando un simbolo di eleganza e tradizione nel panorama alberghiero partenopeo. La storia del Grand Hotel Parker's è intrisa di fascino e dedizione. Da quando Bidder intraprese l'ambizioso progetto di acquisire l'antico Hotel Tramontano Beau Rivage, fino ai giorni nostri con la gestione attenta e appassionata della famiglia Avallone, l'hotel ha mantenuto intatta la sua reputazione di destinazione d'élite per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Dopo anni di impegno e restauri, inclusi interventi dopo il terremoto del 1980, il Grand Hotel Parker's continua a brillare come un gioiello di lusso a cinque stelle nel panorama alberghiero internazionale. Le 67 camere e suites, finemente arredate con mobili d'epoca e finiture di pregio, offrono agli ospiti un'esperienza indimenticabile di comfort e eleganza.

Il George Restaurant 2 stelle Michelin, guidato dallo Chef Domenico Candela, delizia i palati con un menu degustazione che celebra i sapori locali e le influenze culinarie internazionali. La cantina, curata dal Maître Sommelier Enrico Moschella, offre una selezione di vini pregiati che esaltano l'esperienza gastronomica dei clienti. La famiglia Avallone, attraverso le generazioni, ha saputo mantenere vivo lo spirito di accoglienza e qualità che contraddistingue l'hotel, offrendo agli ospiti esperienze uniche e memorabili.

PALAZZO FIUGGI - FIUGGI

Situato nel cuore della storica località termale di Fiuggi, Palazzo Fiuggi offre un'esclusiva esperienza di benessere avvolti in una cornice naturale mozzafiato. Con il suo concept medico all'avanguardia, questa struttura rinomata a livello internazionale promette un approccio integrato che unisce la medicina occidentale tradizionale alle antiche discipline olistiche, offrendo ai suoi ospiti un percorso personalizzato per il raggiungimento di risultati tangibili. Le celebri acque di Fiuggi, il Palazzo è l'unico ad avere una delle fonti al suo interno, sono uno degli elementi che contribuiscono a rendere unici i programmi della medical spa, insieme alle diverse food line ideate da Heinz Beck, tre stelle Michelin, che vanta una laurea ad honorem in Bio-Energie Naturali e Naturopatia, in collaborazione con il Professor David Della Morte Canosci, Direttore Medico Scientifico. Palazzo Fiuggi offre un'ampia gamma di servizi medici, trattamenti e terapie benessere nella sua splendida spa di 6.000 mq, con piscine climatizzate interne ed esterne e l'area delle Terme Romane, devota al più totale relax. Situato su un promontorio con una vista mozzafiato, a 700 mt sul livello del mare, Palazzo Fiuggi è circondato da circa 8 ettari di parco secolare, con un microclima caratterizzato da aria tersa e ricca di ossigeno complice ideale per un processo di ringiovanimento a 360° -, si rivela la location perfetta per ripristinare il delicato equilibrio corpo - mente.

HOTEL PRINCIPE - FORTE DEI MARMI

L'inaugurazione del Principe Forte dei Marmi il 4 luglio 2010 ha segnato un nuovo standard di raffinatezza nell'ospitalità della Versilia, distinguendosi come il boutique hotel più esclusivo della regione. Apprezzato per il suo servizio impeccabile e un'accoglienza d'eccellenza, il Principe Forte dei Marmi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nel settore alberghiero. Inserito nella prestigiosa collezione Leading Hotels of the World il successo del Principe è stato reso possibile anche grazie alle capacità gestionali della General Manager Cristina Vascellari, fiorentina di nascita ma profondamente legata alla Versilia. L'hotel vanta un'architettura contemporanea caratterizzata da linee pulite e interni raffinati, con elementi distintivi come vetro, legno e acciaio. Le 28 camere e 15 suite, arredate con pezzi selezionati dai migliori designer italiani, offrono un ambiente di lusso e comfort senza pari. La SPA Egoista è un'oasi di relax e benessere che offre trattamenti innovativi ed è dotata di una piscina riscaldata e una jacuzzi esclusiva. Il ristorante Lux Lucis, guidato dallo Chef stellato Valentino Cassanelli, propone una cucina italiana creativa che celebra la biodiversità della Versilia, mentre la carta dei vini, curata dal Maître Sommelier Sokol Ndreko, offre una selezione di etichette pregiati in perfetta armonia con i piatti dello Chef. La spiaggia privata dell'hotel è un'oasi di tranquillità con tende e lettini, dove gli ospiti possono rilassarsi e godere della bellezza naturale della Versilia garantendo un'esperienza indimenticabile a tutti i suoi ospiti.

