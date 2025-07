Sulle Dolomiti tra svago e relax

Estate e Dolomiti sono un binomio vincente per molte tipologie di vacanze, e molte sono le occasioni per trovare relax e occasioni svago. In quelle del Brenta, sull’altopiano della Paganella la stagione non si ferma mai: passeggiate, bike tour, eventi, iniziative anche con i bambini dai laboratori ai sentieri didattici, per avvicinare gli animali delle malghe, scivolare sui gommoni dei baby park di Andalo e nuotare nel lago di Molveno. Il programma è pieno ogni giorno e si estende in comuni come Fai, Andalo, Cavedago e Molveno (www.visitpaganella.it). E per chi avesse

spazio a settembre c’è il Festival delle Orme e dei Sentieri: dal 5 al 14 viene proposto un viaggio collettivo nel territorio con attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età: camminate, incontri, laboratori, eventi sul tema «Il sentiero come metafora della vita». In Alto Adige invece si punta sulla Workation, perché non è detto che lavorare debba essere per forza una privazione: a San Vigilio di Marebbe, per esempio, si possono alternare esperienze outdoor con la disponibilità di spazi studiati per il remote working. È insomma la formula AMA Stay, che propone nella natura momenti per trekking,

arrampicata, alpinismo, mountain

bike e bici da corsa, fino alla Zipline dove volare in uno degli impianti più lunghi d’Europa. Tutto sotto il Plan de Corones, che recentemente ha ospitato un Women Camp per migliorare le donne nell’arte delle due ruote.