Tirolo rigenerante tra natura e relax termale

Quando i boschi si tingono di rosso e di oro, la luce si ingentilisce e la temperatura diventa mite è il momento perfetto per passeggiare in natura per poi rilassarsi nel tepore dell'acqua termale. In Ötztal, nel Tirolo austriaco, si possono percorrere itinerari dedicati alla transumanza o ai «Granten», come vengono chiamati i mirtilli rossi, che crescono nei soleggiati pendii a oltre 1.400 m di altitudine. Il relax è superlativo all'Aqua Dome - Tirol Therme Längenfeld, tempio termale che conta 12 piscine tra interne ed esterne, dove galleggiare ammirando le vette. Il benessere prosegue nel vasto Mondo delle Saune, dove il calore è declinato tra vapori ed essenze, e la panoramica Spa 3.000, riservata ai clienti dell'hotel 4 stelle superior. Ampia la scelta dei trattamenti, da provare i nuovi WAVE Signature Rituals, esperienze di benessere tra suoni, acqua termale e massaggi.

Ma l'autunno è anche l'occasione di degustare i piatti realizzati con prodotti stagionali, accompagnati dall'acqua di sorgente proveniente dai ghiacciai dell'Ötztal che viene filtrata direttamente in loco. Proprio dall'Aqua Dome il «Sentiero circolare di Water Runner» conduce lungo il torrente Fischbach fino alla baita Brandalm e alla panoramica frazione di Burgstein.

Emozionante il ponte sospeso, lungo 85 m a 220 m sopra il fondovalle. Se invece si preferisce l'e-bike, la pista ciclabile Ötztal di 52 km affianca il fiume Ötztaler Ache attraverso paesaggi rocciosi selvaggi. Info: www.aqua-dome.at.