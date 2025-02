Tolentino, cittadina fra storia e design

Ascolta ora 00:00 00:00

Dare, avere, fermarsi, ricominciare. E soprattutto restituire. È con questa idea ben chiara in mente che Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau, ha voluto rendere omaggio alla sua città adottiva Tolentino, in provincia di Macerata con un progetto che già nel nome suona speciale: il design experience hotel Interno Marche. Tolentino ha dato tanto a Moschini, l'ha accolto e l'ha fatto crescere professionalmente, e lui qualche anno fa decide di restituire il suo debito. Ristruttura la villa affrescata tardo Liberty che è stata la sede della Nazareno Gabrielli, storica pelletteria nella quale l'imprenditore ha mosso i primi passi nel mondo del bello e del fatto a mano. E la trasforma in un hotel come non ce n'è nessun altro in Italia, più simile a una casa-museo che a un albergo tradizionale, dove ognuna delle trenta camere è ispirata a una corrente o allo stile di un autore incontrato in tanti anni di lavoro: Castiglioni, Albini, Zanuso, Luigi Massoni, Gae Aulenti.

I turisti, spesso, le stanze le scelgono prima. Arrivano preparati e vogliono proprio lui, Gio Ponti, Vico Magistretti o l'appartamento della Secessione Viennese. Il lounge-bar con i tavolini nella sala a tre campate e il ristorante-bistrot L'Opificio al piano meno uno, con accesso diretto al giardino, sono aperti alla città, come una specie di grande salotto collettivo. «Per i tolentinesi Villa Gabrielli è una memoria storica e un simbolo d'orgoglio inciso nel DNA. Del resto ha dato lavoro a migliaia di «gabrielline» come erano state soprannominate le ragazze, giovani e ben vestite, che qui lavoravano sulle macchine da cucire», racconta l'architetto Carlo De Mattia, presidente della Fondazione Design Terrae della Moschini.

Interno Marche non è un caso isolato fra le colline dell'alto maceratese. Da lì la full immersion nel design continua nel vicino Teatro Politeama, altro monumento local ripensato in chiave contemporanea dall'architetto Michele De Lucchi, su incarico della Fondazione Moschini. De Lucchi ha firmato anche l'allestimento del Poltrona Frau Museum che, accanto alla fabbrica, mette in mostra le sue icone Made in Italy: dallo storico divano Chester One con la plissettatura sui braccioli e il fondo capitonnè, al letto rotondo Lullaby (lo stesso presente nell'hotel), alle contemporanee poltroncine Times Lounge degli architetti Spalvieri & Del Ciotto. Poi ci si perde nelle vie della Tolentino antica per respirare la storia, passando dalla Basilica di San Nicola con gli affreschi gotico-rinascimentali e la meraviglia cromatica del Cappellone, a Palazzo Parisani Bezzi, dove Napoleone firmò il Trattato della pace di Tolentino, al trecentesco Castello della Rancia. Oppure la Torre con i tre orologi in piazza della Libertà, sulla quale si affaccia anche Palazzo Sangallo, sede del Museo Internazionale dell'Umorismo, pieno di caricature, disegni, dipinti in chiave ironica, per un totale di oltre 4mila opere.

Una cena speciale è da Entiana Osmenzeza, chef e patron dell'Osteria Ime, una manciata di coperti in una sala dalla verve colorata e contemporanea, e un menu degustazione che osanna il territorio, reinterpretandolo. Da lì in pochi minuti si torna a Interno Marche, per dormire nella storia e nel design. Info: www.internomarche.it.