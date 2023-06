Toscana, l'affascinante Fortezza del Leone

Anche se quest'anno ci ha fatto aspettare parecchio, la bella stagione sembra finalmente arrivata. Come ogni estate, tra non molto inizierà la lotta senza fine contro il solleone e l'umidità pazzesca che trasforma le vallate toscane in forni a cielo aperto. Da secoli e secoli, la soluzione di ogni toscano che si rispetta è sempre la stessa: un tuffo al mare o una fuga precipitosa verso le colline o le montagne della nostra bella regione. Se siete del posto avrete sicuramente le vostre mete favorite, i posti dove siete sicuri di trovare una brezza ristoratrice e magari una trattoria a prezzi competitivi con prodotti genuini, come quelli di una volta. La questione si complica non poco se siete qui in vacanza. Scegliere tra le decine di posti dove rifugiarsi per sfuggire all'umidità e alla folla di turisti è il proverbiale vaso di Pandora.

Visto che da più di due anni cerco di aiutarvi a trarre il massimo dalla vostra visita nella mia piccola patria, permettetemi un consiglio spassionato. Invece di incolonnarvi con millemila altri turisti verso le destinazioni più alla moda, dirigetevi senza esitare verso il cuore selvaggio di questa terra, la Garfagnana. Non è semplicissimo arrivarci ma in poco più di un'ora da Firenze o Pisa potrete godervi una natura splendida, prodotti locali deliziosi ed una serie di villaggi e cittadine deliziose. Ecco perché, questa settimana, "What's Up Tuscany", il podcast bilingue nel quale vi racconto la mia terra tramite le storie della gente, dei posti e dei prodotti che l'hanno resa unica al mondo, vi porta sulle montagne al confine con l'Emilia per visitare quella che, a mio modesto parere, è la meta perfetta per una gita fuori porta, Castiglione di Garfagnana. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete la puntata intera, premendo il triangolino bianco nel player qui sopra, vi racconterò della splendida fortezza, perfettamente preservata, che dai tempi dei Romani protegge la strada che porta dalla valle del Serchio al Passo San Pellegrino. Dall'alto delle possenti torri si gode una vista spettacolare della vallata sottostante e delle vicine montagne ma ci sono molte altre curiosità da scoprire, dall'antico pozzo ancora funzionante ad un passaggio segreto che porta sotto alla collina. Questo castello è di proprietà di una fortunata famiglia ma si può visitare; basta mandare una mail o telefonare alla Pro Loco di Castiglione. Il villaggio è delizioso, con stradine lastricate con la pietra locale, tanti negozi dove si trovano i prodotti tipici ed il frutto del lavoro degli artigiani ma nei dintorni ci sono cose altrettanto curiose da visitare. A poca distanza, ad esempio, c'è un ponte medievale che è la copia perfetta del più famoso Ponte del Diavolo mentre non molto lontano c'è il paese abitato stabilmente più alto dell'intero Appennino.

San Pellegrino in Alpe è a 1525 metri sopra il livello del mare e fu costruito per offrire rifugio ai tanti pellegrini che arrivavano dal Nord Europa diretti verso Roma. L'antico ospedale è ancora in piedi ed ospita un interessante museo dedicato alle genti dell'Appennino. La gente della Garfagnana è alle volte scorbutica, un po' strana, ma è buona come il pane. A Castiglione ci sono tante tradizioni curiose, dalla festa del Regalo che celebra un miracolo vecchio di quattro secoli alle tante rievocazioni medievali nel mese d'Agosto che riportano indietro l'orologio della storia ad otto secoli fa.

La ragione più importante per venire da queste parti, a mio modesto parere, è però la gente del posto. Aver lottato per secoli contro la natura, l'isolamento, la povertà, li ha resi più resistenti, onesti e generosi di molti. Il fatto, poi, che da queste parti si mangi benissimo, ci siano posti perfetti dove fare una camminata nella natura e faccia sempre un bel fresco è solo la ciliegina sulla torta.

