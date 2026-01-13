Tour del Portogallo: Lisbona, Fatima, Sintra con il Giornale

Dal 28 aprile al 1 maggio 2026: un viaggio che intreccia spiritualità, arte e paesaggi mozzafiato. Il Portogallo accoglie i viaggiatori con la sua anima profonda, fatta di silenzi carichi di fede, città ricche di storia e scorci sull’Atlantico che restano nel cuore. Accompagnati da una delle prestigiose firme de ilGiornale.

Qui di seguito il dettaglio del programma:



1° giorno, martedì 28/04 – MILANO Malpensa / LISBONA / FATIMA

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea diretto a Lisbona. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, immediata partenza in pullman locale riservato per Fatima. All’arrivo a Fatima, visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.



2° giorno, mercoledì 29/04 – FATIMA / BATHALA / ALCOBACA / NAZARE / OBIDOS / LISBONA

Prima colazione in hotel e successiva partenza per il rientro a Lisbona con soste lungo il tragitto per la visita del monastero di Batalha (ingresso incluso), del monastero cistercense di Alcobaca, del pittoresco villaggio di pescatori di Nazaré, e del borgo medievale di Obidos. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. All’arrivo a Lisbona sistemazione nelle camere riservate in hotel e cena. A seguire, visita guidata panoramica by night di Lisbona con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Passeggiata serale guidata nel quartiere di Alfama, il più antico della città, e la visita della Cattedrale e del Castello medievale di São Jorge. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.



3° giorno, giovedì 30/04 – LISBONA / SINTRA / CASCAIS / CABO DA ROCA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata del villaggio di Sintra, residenza estiva dei re portoghesi immersa in una natura rigogliosa, con il Palazzo Nazionale (ingresso incluso), celebre per i due grandi camini che s’innalzano a forma di cono, e la Quinta da Regaleira, patrimonio dell'Unesco, struttura che vede fondersi lo stile gotico, riferimenti egizi ed elementi moreschi e rinascimentali. A seguire, visita di Cascais e di Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa Continentale per poi rientrare a Lisbona. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Cena e pernottamento in hotel.



4° giorno, venerdì 01/05 – LISBONA / MILANO Malpensa

Prima colazione in hotel e, in mattinata, proseguimento delle viste guidate di Lisbona. In particolare, si visiterà il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte e il Monastero di Jerónimos, capolavoro del gotico ‘manuelino’. Pranzo libero a carico dei partecipanti e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea TAP in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi.



Il prezzo speciale riservato è di 1750 euro a persona. La quota comprende: volo di linea * bagaglio da stiva e bagaglio a mano inclusi * sistemazione per un totale di 3 notti nelle località come da programma (1 notte Fatima e 2 notti Lisbona) in hotels 4 stelle

* trattamento di mezza pensione come da programma, incluso ¼ vino e 1/3l di acqua * guida locale parlante italiano e

pullman locale ad uso esclusivo del gruppo e a disposizione per visite, trasferimenti ed escursioni come da programma *

ingressi (Chiostro e Monastero di Batalha, Palazzo Nazionale di Sintra) * radioguide * accompagnatore dall’Italia * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante.



Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.



