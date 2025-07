Ultimi posti disponibili per il viaggio in Costiera Amalfitana con il nostro vicedirettore Del Vigo

Dal 19 al 22 settembre 2025 (4 giorni / 3 notti). Partenze da Milano e Roma.



Accompagnati dal nostro vicedirettore Francesco Maria Del Vigo, vivremo un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico unico al mondo. Un tour che unisce la vitalità di Napoli, il fascino senza tempo della Costiera Amalfitana, e l’emozione di un tuffo nella storia a Pompei. Il tutto con la comodità del treno ad Alta Velocità da Milano e Roma, con posto riservato in prima classe.



Le tappe del viaggio

Napoli

Il nostro itinerario parte da Napoli, città dal cuore mediterraneo e dall’anima vivace. Il primo giorno sarà dedicato all’esplorazione del centro storico, tra vicoli pittoreschi, arte e tradizione. Un'immersione autentica nell’atmosfera partenopea, dove passato e presente si fondono in una miscela unica di emozioni.



Costiera Amalfitana

Due giornate intense per conoscere uno dei tratti di costa più belli del mondo.

Il primo giorno ci porterà da Positano, con le sue casette color pastello abbarbicate sulla roccia, fino ad Amalfi, antica repubblica marinara.

Il secondo giorno sarà dedicato ai borghi gioiello di Atrani, Ravello e Vietri sul Mare, tra panorami mozzafiato, profumi di limone e tradizioni artigianali che rendono questa terra indimenticabile.



Pompei

Il viaggio si conclude con una visita guidata agli Scavi di Pompei, tra le rovine perfettamente conservate della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Un’esperienza emozionante, capace di lasciare un segno profondo nella memoria.



Quote e servizi inclusi

Prezzo speciale: 1.199 euro a persona, comprensivo di:

Viaggio A/R in treno Alta Velocità in prima classe

Hotel 4* con trattamento di mezza pensione

Bus privato per tutti gli spostamenti

Pranzi in ristoranti tipici

Visite guidate ed escursioni

Biglietti d’ingresso

Assicurazione viaggio



Viaggio organizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore da oltre 40 anni.

Info e prenotazioni: 0250071217

Email: viaggidelgiornale@gattinoni.it



Programma dettagliato



1° giorno – MILANO / NAPOLI / SALERNO

Partenza in treno Alta Velocità Frecciarossa da Milano Centrale (possibilità anche da Roma). Arrivo a Napoli e trasferimento in bus privato per il centro storico. Nel pomeriggio, visita guidata alla scoperta della città. In serata, trasferimento a Salerno e sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.



2° giorno – COSTIERA AMALFITANA: POSITANO E AMALFI

Dopo la colazione, giornata dedicata alla visita guidata della Costiera: Positano e Amalfi saranno le protagoniste. In serata, rientro in hotel, cena e conferenza esclusiva con il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo.



3° giorno – ATRANI, RAVELLO E VIETRI SUL MARE

Colazione e partenza per un'altra giornata sulla Costiera. Visita ai borghi di Atrani, Ravello e Vietri sul Mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.



4° giorno – SCAVI DI POMPEI / RITORNO A MILANO

Colazione e partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi archeologici, tra le rovine di una città sospesa nel tempo. A seguire, trasferimento alla stazione di Napoli e partenza in treno Frecciarossa per il rientro a Milano.



