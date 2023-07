Vacanze 2023: tra digital detox e workation, tutte le tendenze degli italiani

Le vacanze sono un appuntamento imperdibile per gli italiani. Così tanto attese si fa fatica a rinunciarvi. Rappresentano l’occasione per staccare dalla quotidianità, rigenerarsi dallo stress legato al lavoro e fare il pieno di energie e nuove ispirazioni dopo un anno trascorso in città e ingabbiati in routine frenetiche. Dopo anni di incertezza e restrizioni forzate legate al lockdown si ha finalmente voglia di viaggiare e avventurarsi verso mete tutte da esplorare.

Nonostante l’inflazione e la crisi economica gli italiani non rinunciano affatto a viaggiare durante le vacanze. È ciò che emerso da un recente report stilato da Booking che sostiene che investire in una vacanza è ancora una priorità sentita da numerosi italiani. Per il 2023 però si presta molta più attenzione al budget che si ha disposizione rispetto agli scorsi anni. Tra le destinazioni più gettonate vi è il Portogallo, la Grecia, la Slovenia, la Francia. Mentre per chi rimane in Italia prese d’assalto sono le spiagge delle della Puglia, delle Marche e della Sicilia e i borghi della Basilicata. Sono mete che soddisfano la voglia di relax con quella di avventura.

Riguardo ai trend per le vacanze di quest’anno, gli italiani decidono di partire per un viaggio innanzitutto per “curare la mente, il corpo e l’anima”, per concedersi del tempo utile per dedicarsi ad attività che apportano benefici psicofisici come la meditazione, lo yoga, il forest bathing, il breathwork, i ritiri spirituali, i soggiorni immersi nel silenzio. L’obiettivo principale è quello di concedersi durante le vacanze un periodo in cui rallentare e imparare a conoscere meglio sé stessi, lontani dalla tecnologia.

I viaggiatori del 2023 infatti non vedono l’ora di disconnettersi dalle nuove tecnologie per poter immergersi nella “dimensione del qui e ora”. Molto diffuse in questo anno infatti sono le vacanze digital detox in cui abbandonando le tecnologie si gode a pieno del proprio tempo libero imparando a essere pienamente presenti in ciò che si fa e stringendo amicizie e contatti reali.

Per chi invece proprio non riesce a rinunciare all’uso delle tecnologie digitali per esigenze lavorative, si sta sempre più diffondendo la possibilità di unire lo smart working ai weekend lunghi concedendo la possibilità di lavorare da remoto il venerdì e il lunedì. Alcune policy aziendali permettono di lavorare da remoto tutto il mese di agosto in maniera flessibile. A testimoniare questa tendenza è la diffusione anche in Italia di un fenomeno chiamato workation che prevede l’alternanza tra lavoro e vacanze durante il soggiorno estivo.

Questo fenomeno ci dimostra come alcuni settori e le loro aziende stanno sempre più prestando attenzione alla qualità della vita dei lavoratori. Lavorare in un contesto diverso rispetto a quello dell’ufficio o delle proprie mura domestiche infatti apporta benefici psicologici. Ci sente più rilassati e il livello di attenzione e concentrazione del lavoratore aumentano. Per far fronte alle esigenze legate a questo fenomeno molte strutture alberghiere per questa estate si sono attrezzate in maniera efficiente con servizi adeguati come Wi-Fi illimitato per lavorare da remoto, camere con postazioni di lavoro complete di tutto il necessario per permettere agli ospiti di lavorare come in un ufficio e pacchetti dedicati sia ai lavoratori che alle proprie famiglie.