Val d'Ega, le Dolomiti family & wellness friendly

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai manca poco al via alla stagione invernale. E in Val d'Ega, spicchio di Alto Adige disteso lungo le sponde del Lago di Carezza e ai piedi dei massicci dolomitici del Latemar e del Catinaccio, è già tutto pronto. Impianti e alberghi contano i giorni all'apertura, fissata per il 13 dicembre, mentre le temperature e la neve scendono, imbiancando il paesaggio e il comprensorio, che sono una sorpresa family e wellness friendly. Perché, se la valle d'estate è presa di mira da visitatori su visitatori in pellegrinaggio al Lago di Carezza, d'inverno diventa un regno di pace, sci e natura. L'area sciistica Carezza Dolomites conta 13 impianti di risalita, 40 km di piste di livello medio perfette per i più piccoli, uno snowpark per freestyle e tre parchi sci per bambini. E al tramonto ad aspettare gli sciatori è il cinque stelle Cyprianerhof Dolomit Resort (www.cyprianerhof.com). Ai piedi del Catinaccio e di fronte alla funivia cabrio Tires-Carezza, ha una posizione insuperabile, oltre che camere e suite da mille e una notte e una proposta gastronomica che tenta da colazione a cena. Ma il fiore all'occhiello dell'indirizzo è il binomio attività e wellness. Ogni giorno l'albergo organizza per i suoi ospiti esperienze ed escursioni outdoor.

E al rientro li aspetta nella Similde Spa, 2.400 mq di area benessere dove, tra saune con vista Dolomiti, bagni turchi, piscine e trattamenti, si entra in un modo e si esce in un altro. Decisamente migliore. Info: www.suedtirol.info.