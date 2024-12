Valle d'Aosta, settimana bianca con i fiocchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Con tre monti d'eccezione - Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa - cinque comprensori che sono la gioia degli sciatori e altri, più semplici e raccolti, che sono la passione di famiglie con bambini, strutture ricettive per tutti i gusti (e le tasche), paesi e panorami che parlano senza parole, la Valle d'Aosta anche per questa stagione vola in alto al podio delle destinazioni invernali. Dall'elegante Cervinia alla glamour Courmayeur, dall'accogliente Pila all'incantevole Cogne, passando per le evergreen Gressoney e La Thuile, la piccola regione e regina ai piedi delle Alpi offre un ventaglio letteralmente con i fiocchi di mete per weekend sulla neve e settimane bianche. Non solo. Tanti gli eventi sportivi in programma: dalla Coppa del Mondo di sci alpino a La Thuile (14-15 marzo) al Trofeo Mezzalama, la maratona bianca di sci alpino tra Breuil Cervinia e Gressoney (26 aprile). E tante le novità. Tra queste, il debutto della pista per slittino Murmeltier nella valle di Gressoney, il lancio di Happy Ski Monterosa, promozione che permette di avere lo skipass scontato del 30% o 35% con un soggiorno di tre notti nelle strutture ricettive della Val d'Ayas, di Gressoney e Alagna aderenti all'iniziativa.

E l'inaugurazione della Tana delle Marmotte in cima all'avveniristico Skyway Mont Blanc. Info: su www.bookingvalledaosta.it è possibile prenotare alberghi, B&B e appartamenti, senza intermediari e senza costi di prenotazione, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.