Tra vette e laghi: ecco le spa da provare

Rilassarsi tra acque e rituali ammirando vette innevate o placidi laghi: le spa in Lombardia offrono molte occasioni per un soggiorno o una pausa rigenerante.

A cominciare da Bormio in Valtellina, dove QC Terme Bagni Vecchi propone un affascinante percorso sensoriale in acqua termale: dai Bagni Romani, conosciuti fin dal I secolo a.C., ai Bagni dell'Arciduchessa, dalla Grotta Sudatoria di San Martino, che conduce a una sorgente nel cuore della montagna, ai Bagni Medioevali e a quelli Imperiali, con la panoramica infinity pool scavata nella roccia. Sempre a Bormio è un gioiello liberty il Grand Hotel Bagni Nuovi, con un centro termale che propone percorsi rigeneranti, rilassanti, rivitalizzanti, vasche con musica subacquea e aree relax. I fasti della Belle

Époque riecheggiano anche a QC Terme San Pellegrino in Val Brembana, dove nel Gran Kursaal il percorso sensoriale termale si snoda tra stucchi, affreschi e vetrate. Sono da sempre ispirati alle Alpi e utilizzano prodotti bio i trattamenti dell'Alpen Spa del Milano Hotel a Castione della Presolana, come il nuovo Bagno balsamico alla nebbia di bosco che prevede un impacco con argilla agli oli essenziali di muschio, un'immersione nell'acqua di abete bianco e rosso e poi nel vapore aromatizzato da pino silvestre e pino mugo. Stesso mood alpino nella Lac Salin Spa dell'Hotel omonimo di Livigno, intimo rifugio rigenerante che utilizza una linea cosmetica a base di estratti di stella alpina, erbe e frutti di montagna, impiegata in sei Alpine Care Rituals.

Benessere vista Lago di Garda ad Aquaria Thermal Spa di Sirmione, con 14.000 mq di cui 700 d'acqua termale tra piscine interne ed esterne di pura acqua sulfurea salsobromoiodica tra i 34 e i 36 gradi, idromassaggi, lettini effervescenti, bagni di vapore, percorsi relax, fango termale nell'Argillarium, rituali in sauna e trattamenti. Si affaccia invece sul Lago d'Iseo la Thai Spa del Cocca Hotel di Sarnico, accreditata presso la Royal Thai Embassy di Roma e specializzata in massaggi thailandesi e trattamenti olistico-osteopatici.

Vicino, nel cuore della Franciacorta, Spa Chenot Espace de L'Albereta, è il luogo dove dedicarsi alla cura di sé secondo principi rigorosi con l'assistenza di personale altamente qualificato.