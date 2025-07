Viaggi d'estate tra eleganza, natura e meraviglia 

Dove andare in vacanza? La risposta sta in un viaggio che profuma di mare, cultura e bollicine. Da Taormina, con i suoi scorci mozzafiato affacciati sull’Etna e sul Mediterraneo, alla Corsica selvaggia e autentica, dove la natura domina e il tempo sembra rallentare. Poi c’è Roma, eterna e vibrante, perfetta per chi cerca arte, storia e una dolce vita senza tempo. Reims, nel cuore della Champagne, seduce con le sue cattedrali gotiche e le cantine prestigiose, per brindare tra le vigne. E ancora: le spiagge cristalline della Sardegna, regno di sabbia bianca e acque turchesi, o l’eleganza senza tempo di Portofino, dove il lusso si mescola alla bellezza ligure. Una mappa di suggestioni per un’estate indimenticabile.

Domaine Murtoli - Corsica

C’era una volta nel cuore selvaggio della Corsica meridionale un podere di seta e pietra, un luogo dove natura e lusso danzano in perfetta armonia: benvenuti al Domaine de Murtoli, un racconto che inizia tra le curve di una strada sterrata, dove il vento porta aromi di mirto e il cuore del viaggiatore già accelera. Dietro un cancello anonimo, che pare quasi timido, si apre un mondo antico custodito dalla famiglia Canarelli da generazioni, un’antica tenuta di pastori trasformata in rifugio per anime in cerca di silenzio e meraviglia. Qui non esistono miniere di cemento né voci della folla: solo sentieri che si snodano tra greggi di pecore e boschi di macchia mediterranea, portando a una delle venti case in pietra — un tempo rifugi di pastori, oggi appartenenti ad ospiti, dai piccoli nidi per due fino a ville affacciate su valli segrete o baie d’acqua turchese.

Ogni dimora, con muri spessi e finestre scavate nella roccia, è dotata di piscina privata, cucina all’aperto, materie prime locali e quel tocco di eleganza ruvida che chiamano "rustic luxe". Il risveglio è un rito: un cesto di croissant caldi, un filo d’essenza di mirto e il mare che si svela all’orizzonte . Al Centro dell’azienda si trova l’Hôtel de la Ferme, con le sue nove suite, piscina, e un ristorante stellato che profuma di cucina corsa e stagionalità coltivata a pochi passi. Ma è sul mare che il Domaine si racconta davvero: tre chilometri di spiagge private, calette nascoste raggiungibili solo in barca, e “La Table de la Plage”, un rifugio di legno e glicine dove assaporare pesce fresco a piedi nudi nella sabbia, mentre yacht silenziosi ancorano all’ora di pranzo. Chi cerca emozioni meno cristalline può optare per “La Table de la Grotte”, cena a lume di candela in una grotta rocciosa, oppure l’eleganza dell’antica fattoria con vista sul campo da golf e legno d’ulivo.

Attività? Montagne, vento e adrenalina accompagnano passeggiate a cavallo, biciclette tra gli ulivi, pesca in mare, sedute in spa con vista onde, lezioni di cucina oppure semplici giornate di ozio aristocratico. E poi il golf: un campo a 12 buche che serpeggia tra pini e prati, mentre i più avventurosi cercano i cinghiali al ristorante, dove questi animali solitamente compare di nascosto, tra le ombre. Quando cala la sera, il Domaine si veste di luci dorate: lanterne, tavoli fuori, murmurii del mare e una bottiglia del vicinissimo Clos Canarelli — il vino della casa, nato dal sogno di Paul Canarelli, l’erede dell’ospitalità corsa qui fiabesca e autenticissima. Una destinazione apprezzata dagli amanti dei rifugi discreti e immersivi. Eppure, tra le sue mille storie, il Domaine rimane un diario vivente: un allevamento attivo, un’azienda agricola biologica che produce formaggi, essenze, ortaggi, e presto anche vino; un ecosistema intatto dove libertà e rispetto convivono, dove il lusso si veste di semplice nobiltà rurale . Quando si varcano quei cancelli, si abbandona la vita frenetica: qui il tempo rallenta, ogni respiro si dilata, la pietra racconta storie antiche e il mare ti accompagna all’infinito. Murtoli non si visita, si diventa parte, pagina dopo pagina, di una narrazione che sa di vento, sale e memoria. Dennumeri, dettagli e servizi restano impressi nel cuore — ma il vero segreto è che, una volta qui, non vorrai più andartene. Info www.murtoli.com

Domaine De Murtoli - Corsica

La Plage Resort -Taormina

Situato nella suggestiva Riserva Naturale di Isola Bella, La Plage Resort di Taormina rappresenta un'eccellenza dell'ospitalità siciliana, coniugando lusso, natura e tradizione in un'esperienza indimenticabile. Affacciato sul Mar Ionio, il resort offre una vista eccellente sull'Isola Bella, accessibile direttamente dalla spiaggia privata, rendendolo una destinazione ideale per chi cerca relax e bellezza paesaggistica. Eleganza sobria, attenzione ai dettagli e un perfetto equilibrio tra natura e design contemporaneo sono gli elementi distintivi di questo resort a cinque stelle. La struttura offre 61 sistemazioni, suddivise tra camere deluxe e bungalow immersi nel verde, alcuni dei quali dotati di jacuzzi privata o terrazze panoramiche con vista mare. Gli interni sono curati con gusto moderno, ma rispettoso della tradizione siciliana, giocando su tonalità naturali, materiali pregiati e ampie vetrate che valorizzano la luce mediterranea.

L’ospitalità è uno dei punti forti del resort, grazie a uno staff attento e professionale, pronto a soddisfare ogni richiesta con cortesia e discrezione. Tra i servizi più apprezzati figura la Thalea Spa, un centro benessere che offre percorsi personalizzati tra hammam, docce emozionali, vasca idromassaggio, sauna e trattamenti estetici o rilassanti, perfetti per chi desidera rigenerarsi corpo e mente. L’esperienza gastronomica è un altro fiore all’occhiello del resort. Il ristorante Idda propone un menù raffinato che fonde i sapori della tradizione siciliana con accenti internazionali, valorizzando ingredienti locali e stagionali. La terrazza vista mare è l’ambiente perfetto per una cena romantica o un pranzo gourmet accompagnato da vini selezionati provenienti dalle migliori cantine dell’isola. Per chi cerca un’esperienza più informale, il Lounge Bar sulla spiaggia offre cocktail, aperitivi e piatti leggeri in un’atmosfera rilassata e chic. La posizione di La Plage Resort consente inoltre di esplorare con facilità il centro storico di Taormina, raggiungibile in pochi minuti tramite la funivia che parte nei pressi dell’hotel.

Qui si può passeggiare tra vicoli pittoreschi, boutique eleganti e monumenti storici come il Teatro Greco, godendo della vivacità culturale e artistica della cittadina. Gli ospiti più dinamici possono scegliere tra numerose attività organizzate dal resort: escursioni in barca lungo la costa, snorkeling e immersioni nei fondali della riserva marina, tour dell’Etna, visite alle cantine dell’entroterra e passeggiate guidate tra i sentieri naturali del Parco dell’Alcantara. Anche chi arriva per eventi privati o professionali trova qui una location ideale: La Plage Resort è infatti anche una scelta privilegiata per matrimoni, cerimonie e meeting, grazie alle sue terrazze panoramiche, ai servizi su misura e alla scenografia naturale incomparabile. La Plage Resort rappresenta un rifugio di lusso e tranquillità dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza autentica e indimenticabile. Tra la magia di Isola Bella, la ricchezza della cucina siciliana e la raffinatezza dell’accoglienza, questo resort si conferma una destinazione d’eccellenza per chi desidera vivere la Sicilia in tutta la sua bellezza. Info

La Plage Resort -Taormina

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf - Grosseto

Incastonato tra le colline della Maremma, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort non è solo una meta di benessere, ma un vero luogo dell’anima. Qui, dove da tremila anni sgorga un’acqua sulfurea a 37,5°C, il concetto di ospitalità si fonde con quello di rigenerazione profonda, fisica ed emotiva. Varcare l’ingresso del resort significa abbandonare i ritmi frenetici per immergersi in una dimensione dilatata, fatta di silenzio, piccoli gesti di accoglienza e rituali studiati su misura. Il soggiorno inizia con una visita medica che rileva lo stato dell’organismo attraverso analisi, bioimpedenziometria e osservazione iridologica. Da qui prende forma il programma personalizzato del Terme di Saturnia Method– Slim, Detox, Mind, Skin Anti-Age, Classic, Cool Metabolic Boost – ognuno articolato su percorsi specifici.

Terme di Saturnia è parte del prestigioso gruppo Leading Hotels of the World e incarna un perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e un servizio d’eccellenza. Leading Hotels of the World possiede una prestigiosa collezione di oltre 400 hotel di lusso indipendenti in più di 80 paesi. Ogni hotel membro deve rispettare rigorosi standard di qualità per garantire un’ospitalità eccezionale. Il risveglio a Terme di Saturnia, per chi lo desidera, comincia con una camminata tra i sentieri che attraversano la campagna maremmana, tra ulivi, cespugli di elicriso e incontri improvvisi con caprioli o fagiani. Segue l’idropinoterapia: l’assunzione di piccole dosi di acqua termale a digiuno, utile a stimolare fegato e metabolismo. La giornata prosegue con trattamenti d’avanguardia e antiche pratiche: il Gommage & Plancton con Bioplancton di Saturnia, i fanghi detox, la crioterapia e il Rituale Terra e Acqua, massaggio con pindas caldi abbinato a suoni naturali e profumazioni scelte.

Per chi segue il programma Mind, l’esperienza si arricchisce con il Rituale delle Armonie: suoni ancestrali come gong, monocordo e arpa angelica riequilibrano le frequenze cerebrali, favorendo il passaggio dal “fare” all’“essere”.Tra le novità architettoniche, una nuova area relax si affaccia sulla piscina e prosegue idealmente con il Bagno Romano. È uno spazio sospeso tra terra e acqua, arredato con materiali naturali, pouf blu, tende sabbia e chaise longue dove ritrovare il proprio respiro. Ogni elemento architettonico è pensato per favorire l’autenticità, con uno stile che predilige eleganza sobria, cromie morbide e una bellezza che parla piano.

Anche la cucina fa parte integrante del percorso. Al 1919 Restaurant, affacciato sulla piscina termale, si pranza in un ambiente dominato da ceramiche artigianali, tavoli in legno naturale e luce filtrata. Tra le proposte: Tartare di manzo con cappero e burrata, Panzanella di mare, Tortelli di patate con burro e salvia, Zuppa di fagioli del Purgatorio. Presso La Stellata – Country Restaurant, invece, è protagonista la tradizione maremmana. In un ambiente con soffitti a volta in pietra, rame brunito e cotto toscano, si gustano piatti autentici preparati sulla griglia a vista: pici alla buttera, gnudi di ricotta e spinaci, tagliata di manzetta, pappa al pomodoro, semifreddi artigianali e cantuccini. La carta dei vini privilegia il territorio, con etichette come sangiovese rosato e morellino riserva. La vista sul campo da golf e sulle colline regala un’esperienza multisensoriale. Il progetto di rinnovamento, affidato a firme come THDP, lastArch, Talenti, Toscot, Livoni e Marazzi, ha ridisegnato spazi e funzioni con attenzione alla sostenibilità, alla filiera corta e a un’estetica radicata nel territorio.

Le serate si chiudono con bagni sotto le stelle e tisane profumate. Il tempo qui diventa circolare, fatto di lentezza e ascolto. Alla fine del soggiorno non si ricorda solo un luogo, ma un’esperienza intima, fatta di respiro, silenzio e autenticità. Perché Saturnia non si visita. Si vive. Info it.lhw.com/

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf - Grosseto

Grand Hotel Bristol - Portofino Coast

Affacciato sulla costa di Portofino, il Grand Hotel Bristol rappresenta oggi uno dei punti di riferimento più sofisticati dell’hotellerie ligure. Con una storia che inizia nel 1904 per volere della famiglia Costa – con l’ambizione di costruire il più moderno hotel del tempo – l’edificio è stato oggetto di un importante restyling che ne ha mantenuto lo spirito Liberty, aggiornandone però l’estetica secondo i codici del design contemporaneo: ambienti ariosi, materiali pregiati, linee essenziali. L’albergo è oggi parte della collezione Small Luxury Hotels of the World. La struttura conta 80 camere, di cui 11 suite. Il fiore all’occhiello è la Portofino Suite, con due camere da letto, due bagni, zona pranzo e una terrazza con vista panoramica sul Golfo del Tigullio. In generale, tutte le camere offrono affacci privilegiati sulla baia e uno stile che unisce raffinatezza moderna e riferimenti alla tradizione ligure.

L’esperienza si arricchisce grazie a una serie di dettagli pensati per stimolare i sensi: il sottofondo musicale, curato da un music designer londinese, accompagna gli ospiti durante la giornata; la fragranza d’ambiente esclusiva “Portofino Forget Me Not”, con note agrumate e marine, diventa parte integrante del soggiorno. Il Lifestyle Concierge dell’hotel propone esperienze su misura, che vanno dalle masterclass di pesto genovese ai percorsi di degustazione dell’olio EVO, passando per wine tasting e mostre d’arte curate dalla galleria Nuar. La proposta food & beverage è articolata in quattro spazi d’eccellenza, guidati dal talento dell’Executive Chef Artan Berberi, dell’Head Chef Simone Lolli e della Pastry Chef Martina Paganini. Il ristorante fine dining Le Cupole, segnalato dalla Guida Michelin, propone una cucina che valorizza i prodotti liguri con creatività. La Veranda è un bistrot panoramico dal tono più informale, mentre il Flamingo Pool Bar & Pizzeria Gourmet offre piatti leggeri a bordo piscina. The Silk Lounge Bar, ispirato alle seterie di Zoagli, è il luogo ideale per un aperitivo con cocktail d’autore.

All’interno, la Erre Spa rappresenta un altro elemento distintivo dell’hotel. Con 2.000 mq dedicati al benessere, è la più grande spa alberghiera della Liguria. Dispone di sauna, bagno mediterraneo, piscina coperta, fontana di ghiaccio, Private Spa Suite, palestra Technogym e un’ampia gamma di trattamenti curati dalla Spa Manager Stephanie Zini. Per chi desidera una connessione diretta con il mare, il Grand Hotel Bristol mette a disposizione un Beach Club esclusivo: Marina di Bardi. Situato a tre minuti d’auto e raggiungibile con navetta gratuita, è incastonato tra le rocce e la macchia mediterranea. La struttura offre due ingressi separati – uno per la spiaggia, uno per il Sunset Bar e il ristorante – e un parcheggio privato. La spiaggia è family-friendly, mentre la terrazza superiore con piscina idromassaggio è pensata per un pubblico più adulto e raffinato. Il servizio è garantito dai Beach Concierge, che assicurano comfort e assistenza. La ristorazione sul mare è curata dall’Executive Chef Artan Berberi con piatti a base di pesce fresco, plateau royal, oyster bar e showcooking. La location, completamente pet-friendly, è disponibile anche per eventi privati, cene e DJ set al tramonto. Il Grand Hotel Bristol non è solo una destinazione di soggiorno, ma anche un punto di partenza ideale per esplorare la Riviera ligure. A piedi si raggiunge Rapallo, con la sua funicolare verso il Santuario di Montallegro. In barca privata è possibile visitare Portofino, Santa Margherita e le Cinque Terre, per vivere esperienze esclusive in una delle cornici più affascinanti d’Italia. Info

Grand Hotel Bristol - Portofino Coast

A Mandria -Corsica

Galleggia nell’aria un profumo antico, di macchia mediterranea e pietra scaldata dal sole, mentre la strada si arrampica tra i contorni selvaggi della valle dell’Ortolo, in Corsica, fino a rivelare un luogo che non sembra costruito, ma emerso con lentezza dal paesaggio, come se fosse sempre stato lì: A Mandria di Murtoli. È il 28 giugno 2025 quando questo nuovo gioiello dell’ospitalità apre le sue porte, ma la sua anima pare vecchia di secoli, modellata dal vento e dalla luce di un’isola che ha sempre fatto della fierezza e dell’autenticità il suo tratto distintivo. Il borgo non si impone, si svela. Case in pietra incastonate nella natura, restaurate con cura per rispettare l’architettura corsa e al tempo stesso reinventate con dettagli moderni e raffinati: tre alloggi indipendenti e un edificio principale composto da due suite e tre camere tutte diverse e tutte immerse in un silenzio abitato solo dai suoni della natura.

Due antiche bergerie, una stalla e un granaio diventano camere e suite dotate di piscina privata, mentre gli spazi esterni, arredati con eleganza discreta, invitano a rallentare, respirare, vivere. Al centro, una grande piscina circondata da ulivi secolari riprende la forma dei vecchi lavatoi del villaggio, un omaggio silenzioso alla memoria dei luoghi. Accanto, il bar accoglie con un design contemporaneo ma rilassato, mentre la terrazza del ristorante, sotto l’ombra generosa degli ulivi, diventa teatro di una cucina che guarda all’Italia, ai suoi sapori generosi e solari, e li interpreta con leggerezza, semplicità, verità. Per chi cerca l’intimità assoluta, il lusso si fa discreto e personale: i pasti possono essere serviti anche nei giardini privati o nelle suite, trasformando ogni momento in un rituale sensoriale. Ma A Mandria di Murtoli non è solo bellezza: è un manifesto. È un luogo che si fa portavoce di un’ospitalità nuova, dove la sostenibilità non è una parola alla moda ma una scelta concreta.

L’hotel nasce su un antico sito pastorale e ne rispetta l’identità, con materiali locali, tecniche costruttive tradizionali e soluzioni ecologiche. Ogni pietra, ogni muro, ogni pianta racconta di un’attenzione al territorio che è cultura prima ancora che estetica. Anche per questo, gli ospiti possono godere dell’accesso diretto alle spiagge, ai ristoranti e ai servizi del Domaine de Murtoli, continuando l’esperienza in un contesto ampio ma sempre coerente, dove intimità e meraviglia camminano insieme. Qui il lusso non è ostentazione, ma capacità di far sentire a casa in mezzo alla natura, di offrire il tempo e lo spazio per ritrovarsi, per ascoltare, per guardare. È un progetto che amplia l’offerta turistica della valle senza snaturarla, che innova senza cancellare, che accoglie senza stravolgere. A Mandria di Murtoli è un rifugio per chi sa che l’autenticità è la forma più rara e preziosa di eleganza, e che l’ospitalità più vera è quella che sa tacere per lasciar parlare il luogo. E in questa valle aspra e luminosa, tra le pietre vive e gli ulivi silenziosi, ogni soggiorno diventa un ritorno a sé stessi, un’esperienza di bellezza radicata, intensa, indimenticabile. Info www.amandriadimurtoli.com/it

A Mandria -Corsica

Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio

A Bellagio, la perla più luminosa del Lago di Como, ogni angolo racconta una storia di eleganza rarefatta, in un tempo che pare essersi fermato per lasciar spazio alla bellezza. Qui, tra affreschi d’epoca e giardini rigogliosi, troviamo il Grand Hotel Villa Serbelloni, dimora storica che dal 15 luglio è entrato ufficialmente a far parte della prestigiosa famiglia di Relais & Châteaux segnando un traguardo epocale nel panorama dell’hôtellerie italiana. Villa Serbelloni ospita uno dei ristoranti più affascinanti d’Italia: il Mistral. Sotto la guida dell’Executive Chef Ettore Bocchia, pioniere della cucina molecolare in Italia, il Mistral offre un’esperienza gastronomica che è molto più di un semplice pasto: è un viaggio sensoriale, un’esplorazione di sapori e consistenze che sfidano le aspettative. La cucina di Bocchia è una celebrazione dell’innovazione nel rispetto della materia prima. L’uso dell’azoto liquido per gelati dalla consistenza impareggiabile e la frittura negli zuccheri fusi sono solo alcuni degli strumenti che esaltano gli ingredienti senza mai snaturarli. Ogni piatto è frutto di ricerca e passione, un equilibrio tra tecnica e creatività.

Ciò che distingue il Mistral è la capacità di coniugare la sperimentazione con il rispetto delle radici gastronomiche italiane. Qui la cucina molecolare non è un esercizio di stile fine a sé stesso, ma un mezzo per esaltare i sapori, conservare la purezza degli ingredienti e offrire agli ospiti una narrazione gastronomica unica. Il menù degustazione del Mistral è una sinfonia di sapori raffinati. L’esperienza inizia con amuse-bouche sorprendenti, come la spugna al prezzemolo con crema affumicata di capperi e alghe o la mela in osmosi, proseguendo poi con piatti iconici come il foie gras etico, prodotto da oche allevate in libertà, e il calamaretto spillo con ostrica étoile bollita e percebes. Ogni creazione è un’ode all’alta cucina, un perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia. La ricerca della perfezione si riflette nella selezione di ingredienti rari e preziosi: il granchio della Kamchatka, esclusivo del Mistral, il caviale Antonius nelle varianti Oscietra e Siberiano, e l’agnello di Mont St. Michel, proposto in diverse preparazioni che esaltano ogni sfumatura del suo sapore. Tra i primi piatti, gli spaghetti con cèe, pregiatissimi avanotti di anguilla freschi dalla Spagna, e i tortellini di pavone incarnano l’essenza della tradizione reinterpretata con maestria. I secondi, come il rombo preparato con tecniche molecolari e l’agnello servito in un percorso che spazia dal classico abbacchio al cervello fritto alla milanese, rappresentano l’apice dell’arte culinaria dello chef. Ogni portata è frutto di una ricerca incessante, che va ben oltre la tecnica culinaria. Ettore Bocchia seleziona personalmente i suoi fornitori, cercando in ogni angolo del mondo ingredienti che possano garantire non solo l’eccellenza del sapore, ma anche il rispetto per la natura e il benessere degli animali.

Il dessert è uno spettacolo a sé: il gelato alla vaniglia preparato al tavolo con azoto liquido regala agli ospiti un’ultima emozione, unendo gusto e scenografia in un perfetto connubio. Ma non è l’unico dolce a conquistare il palato. Tra le proposte più celebri, il cremoso al cioccolato con granella di fave di cacao e gel di lamponi è un tributo all’equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, mentre la millefoglie scomposta con crema alla vaniglia bourbon e frutta esotica è una reinterpretazione elegante di un classico senza tempo. Il servizio impeccabile, orchestrato dal maître Luca Speroni e dal sommelier Omar, accompagna l’esperienza con eleganza e professionalità. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dal ritmo del servizio alla spiegazione di ogni piatto e vino. Le preparazioni alla lampada o à la presse per l'anatra e gli spaghetti all’astice sono momenti di pura teatralità, che rendono ogni cena al Mistral un’esperienza indimenticabile. La carta dei vini è un vero e proprio viaggio enologico, con una selezione di etichette pregiate provenienti da tutto il mondo. Omar guida gli ospiti con sapienza, suggerendo abbinamenti che esaltano i sapori di ogni piatto. Al Mistral, la cucina brilla di luce propria,indipendentemente dai riconoscimenti ufficiali. Ettore Bocchia continua a scrivere una pagina indelebile nella gastronomia italiana, regalando ai suoi ospiti un’esperienza unica, dove il piacere della tavola si fonde con la magia del Lago di Como. Non importa quanti ristoranti stellati si possano visitare, chiunque abbia provato la cucina del Mistral sa che qui si respira qualcosa di unico: un luogo dove l’arte culinaria diventa pura emozione, e ogni piatto racconta una storia fatta di passione, ricerca e amore per la bellezza. Chi varca la soglia del Mistral, non lo dimentica più. Info

Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio

Newport Bay Club - Disneylond Parigi

Quando si giunge a Disneyland Paris si ammira una grande struttura bianca affacciata sul lago. È il Disney’s Newport Bay Club che si erge imponente, con le sue linee eleganti ispirate alle ville costiere del New England. Le bandiere ondeggiano leggere sul tetto, mentre il sole del mattino accende riflessi dorati sulle vetrate della hall. All’interno, il profumo di legno si mescola al ronzio discreto dei trolley. Le pareti, ornate da quadri di imbarcazioni e mappe antiche, fanno da cornice a un personale attento che accompagna gli ospiti al check-in con sorriso professionale. Nessuno sembra avere fretta, come se ogni passo fosse scandito dal ritmo tranquillo di un porto elegante.

Le camere, ampie e luminose, accolgono i viaggiatori con tonalità azzurre e dettagli in ottone. Alcune si affacciano sul lago Disney, regalando una vista da cartolina soprattutto all’alba, quando il parco sembrava ancora addormentato. Le famiglie trovano letti comodi, bagni spaziosi e tutto il necessario per sentirsi coccolati.La sera, il ristorante Cape Cod diventa un punto di riferimento per chi desidera cene a buffet, con una sorprendente varietà di piatti internazionali e proposte di pesce fresco. Per le serate più raffinate, il Yacht Club accoglie i visitatori tra boiserie e luci soffuse, servendo piatti ispirati alla tradizione del New England. Nei momenti di relax, la piscina coperta – decorata come il ponte di una nave – offre un rifugio tranquillo, soprattutto per chi torna dai parchi dopo ore di emozioni. I più piccoli si divertono nella piscina dedicata, mentre altri approfittano del centro fitness o si lasciano fotografare con i personaggi Disney che fanno capolino nella hall, sorridenti e pronti a un abbraccio.

Il tragitto verso i parchi è breve: una passeggiata di quindici minuti costeggiando il lago, oppure una comoda navetta disponibile a ogni ora. Tornare al Newport Bay Club alla sera diventa un piacere. Le luci dell’hotel si riflettono sull’acqua, il silenzio avvolge la riva, e la sensazione è quella di far ritorno a casa – anche se a centinaia di chilometri di distanza. Così, tra sogni e stelle, si concludono le giornate dei visitatori. Il Newport Bay Club non è solo un hotel, ma una tappa del viaggio: un luogo dove il tempo sembra rallentare e la magia di Disneyland continua, anche dopo il calare del sipario. Info www.france.fr/it

Newport Bay Club - Disneyland Paris

Grand Hotel Et De Milan - Milano

Nel cuore di Milano, il Grand Hotel et de Milan, storica gemma dell'ospitalità meneghina, resta una costante oasi di lusso e raffinatezza anche nei mesi estivi. Situato nel cuore di Milano, è uno degli alberghi più storici e prestigiosi della città. Inaugurato nel 1863, l'hotel è rinomato per il suo fascino elegante e la sua ricca storia, che si intreccia con quella della capitale lombarda. L'albergo ha ospitato numerose personalità illustri nel corso degli anni, tra cui compositori, artisti, scrittori e membri della nobiltà europea. Una delle figure più celebri associate al Grand Hotel et de Milan è il compositore Giuseppe Verdi, che vi soggiornò per oltre vent'anni. Mentre la città si svuota e si tinge di un'atmosfera quasi sospesa, il Grand Hotel et de Milan non solo rimane aperto, ma si anima di nuove proposte culinarie e ospitalità senza pari, confermandosi come un punto di riferimento per i viaggiatori più esigenti.

Il Caruso Nuovo Bistrot, situato all'interno dell'hotel e guidato dallo chef Francesco Potenza con la consulenza del rinomato chef Gennaro Esposito, presenta il nuovo menù estivo. Il bistrot, con il suo incantevole dehors che si affaccia sulla piazzetta Croce Rossa di fronte a via Montenapoleone, diventa un luogo dove i sapori del Mediterraneo e della tradizione milanese si incontrano in un abbraccio gastronomico. La formula all day dining permette agli ospiti di gustare queste delizie in qualsiasi momento della giornata, offrendo un'esperienza culinaria flessibile e raffinata.

Il menù è un viaggio sensoriale che unisce la freschezza e la leggerezza della cucina mediterranea con la robustezza e l'eleganza dei sapori milanesi. Ogni piatto è concepito per esaltare le materie prime stagionali, combinando tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto. Tra gli eccellenti piatti: Polpetta casa Esposito; Parmigiana di melanzana; Mozzarella in carrozza; Raviolo alla genovese; Linguine alla Nerano; Mezzo pacchero ai frutti di mare; Pago ripieno con Zucchine alla scapece;Filetto di manzo con caponata estiva e la sua jus. Le camere del Grand Hotel et de Milan, con la loro eleganza senza tempo, offrono un rifugio perfetto per chi desidera una pausa dal trambusto quotidiano. Ogni stanza è un viaggio nella storia, arricchita da dettagli raffinati e comfort moderni, creando un ambiente intimo e rilassante.

Soggiornare al Grand Hotel et de Milan durante l'estate significa godere non solo della sua ospitalità eccelsa, ma anche della possibilità di esplorare le bellezze culturali e culinarie della regione. Il Grand Hotel et de Milan non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza che unisce lusso, storia e cultura. È un invito a scoprire la bellezza di Milano e della Campania, attraverso il linguaggio universale del gusto e dell’eleganza. Info

Grand Hotel Et De Milan - Milano

Forte Village - Sardegna

Nel sud della Sardegna, dove la luce del sole si scioglie nel mare e il profumo della macchia mediterranea pervade l’aria, Forte Village si apre come un rifugio rarefatto, un microcosmo di eccellenza dove tutto è pensato per offrire il meglio. Cinquanta ettari di vegetazione rigogliosa, una collezione di hotel quattro e cinque stelle integrati nel paesaggio, una spa leggendaria, una proposta gastronomica che riunisce chef stellati e cucine internazionali, e una vocazione all’ospitalità che si traduce in dettagli silenziosi e perfetti. Villa del Parco & Spa, boutique hotel immerso nel verde, è un angolo di quiete raffinata con camere luxury e bungalow appartati; le Waterfront Suite sono affacciate sulla spiaggia e le ville dotate di piscina privata e maggiordomo dedicato. L'Acquaforte Thalasso & Spa è un’istituzione nel panorama del benessere: sei piscine talassoterapiche a cielo aperto, ciascuna con funzione terapeutica specifica, trattamenti su misura, rituali detox e tecniche di medicina naturale firmate dal professor Angelo Cerina. Le Dune, altro hotel 5 stelle, offre bungalow dal design essenziale immersi tra i ginepri, un’eleganza moderna e una cucina gourmet firmata dallo chef Andrea Putzu, mentre Il Castello conserva il cuore storico del resort con camere vista mare, suite esclusive, un ristorante con buffet spettacolare e bungalow immersi nel verde.

L’Hotel Pineta, con piscina lagunare e materiali naturali, è ideale per le famiglie, con grandi spazi, atmosfera rilassata e serate a tema nella pineta. La ristorazione è uno dei punti di forza assoluti: oltre venti ristoranti, ciascuno con una propria anima. Heinz Beck, chef tristellato, firma il ristorante Beachcomber, con piatti leggeri e sofisticati come spaghetti all’acqua di pomodoro e tartufi di mare o rombo con alga codium e salse vegetali, perfetta sintesi tra gusto e benessere. La sua Heinz Beck Gourmet Dinner Experience propone quattro portate pensate per un equilibrio totale. Rocco Iannone porta la sua Campania elegante al Forte Gourmet. Carlo Cracco, da giugno 2025, firma un nuovo ristorante affacciato sul mare con piatti che reinterpretano la cucina italiana con rigore e creatività, offrendo un percorso sensoriale sotto le stelle. Completano l’offerta il ristorante brasiliano, il Forte Grill, l'indiano, e il Ristorante Sardo firmato Stefano Usai, che celebra i sapori isolani,mentre le proposte healthy sono affidate a Mordi. Chi vuole imparare può iscriversi alla Gourmet Cooking Academy, per adulti e bambini, dove si impara la cucina italiana con chef e sommelier. Il rispetto per l’ambiente si traduce in un orto biologico e in una filosofia a chilometro zero che valorizza i produttori locali. Le academy sportive ospitano ogni estate campioni internazionali che allenano bambini e ragazzi nelle discipline più amate: calcio, tennis, rugby, basket, padel, scherma, nuoto, con strutture d’avanguardia immerse nel verde, programmi su misura e masterclass per adulti.

Ogni dettaglio del Forte Village – dagli hotel alla ristorazione, dalla spa allo sport – risponde a una sola visione: offrire un’esperienza completa, sofisticata e irripetibile. Un luogo dove la bellezza si prende cura degli ospiti, il tempo si dilata e ogni desiderio trova risposta, in un equilibrio perfetto tra natura e lusso. Info

La Caserne Chanzy Hotel & Spa- Remis - Francia

C’è un momento, appena arrivati a Reims, in cui si ha la netta sensazione che il tempo si fermi. È qualcosa che accade spesso nelle città ricche di storia, ma qui succede con una naturalezza particolare, come se l’eco delle incoronazioni regali e le bollicine dello Champagne si fossero fuse in un’unica melodia che accompagna il viaggiatore lungo le strade. La prima tappa è la maestosa Cattedrale di Notre-Dame, icona della città e della nazione. È impossibile non restare colpiti dalla sua imponenza: le guglie svettano leggere nel cielo, le statue raccontano storie incise nella pietra e l’ombra fresca all’interno invita alla contemplazione.

Proprio di fronte alla celebre cattedrale gotica, sorge La Caserne Chanzy, un ex edificio Art Déco riconvertito in hotel 5 stelle che ospita al suo interno il raffinato ristorante La Grande Georgette e una spa d’eccezione. L’antica caserma dei pompieri, risalente agli anni ’20, conserva intatto il suo spirito originario grazie a un restauro attento che mescola memoria storica e design contemporaneo. Al ristorante, guidato dallo chef Julien Raphanel, la cucina celebra il territorio con ingredienti freschi e stagionali: piatti creativi come il merluzzo al burro bianco e gli asparagi con spuma di Champagne raccontano l’anima della regione. Il décor, che richiama l’universo dei pompieri con colori decisi e materiali caldi, accompagna l’esperienza gastronomica con eleganza e personalità. Oltre alla sala interna, una terrazza riscaldata permette di cenare con vista sulla cattedrale anche nelle stagioni fredde. La carta dei vini è un omaggio alla Champagne: etichette selezionate, anche di piccoli produttori, valorizzano ogni portata. Accanto al ristorante si trova la spa Deep Nature, tempio del benessere con hammam, sauna, idromassaggio e trattamenti esclusivi a base di ingredienti naturali. Un’oasi di relax aperta anche ai non ospiti dell’hotel, ideale per concludere una giornata tra vigne e cultura. La Caserne Chanzy si conferma così come un indirizzo d’eccellenza, dove il lusso discreto incontra il piacere della buona tavola e del benessere sensoriale. Info www.lacasernechanzy.com/

La Caserne Chanzy Hotel & Spa- Remis - Francia

Aleph Rome Hotel - Roma

Il quartiere Ludovisi è rinomato principalmente per l'ampia ed elegante Via Veneto, resa famosa dai membri del jet set e dalle star di Hollywood negli anni '50 e '60. In questa rinomata via troviamo ambasciate, banche, esclusivi caffè all'aperto e hotel di lusso che nascondono cortili verdeggianti e cocktail bar chic. L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, per esempio, a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi rappresenta la bellezza contemporanea e risveglia il fascino dei fasti di un tempo in un’alchimia di linee neoclassiche che riconducono agli anni Trenta, quando l’edificio era sede della Cassa di Risparmio.

Un passato importante, una storia profondamente legata al tessuto cittadino che diventa fondamentale per un’ospitalità a cinque stelle targata Hilton. La lobby risplende con l'originale marmo verde Cipollino, importato per la prima volta dalla Grecia a Roma in tempi antichi con uno spettacolare pannello di onice retroilluminato che luccica con l'acqua a cascata e pannelli di onice ripresi nel bar adiacente. Una volta scoperto il "Salone del Cognac", non potrete più lasciarlo. Alcune persone vengono qui per assecondare il loro amore per i distillati pregiati, altri scoprono una ritrovata passione per i sigari di altissima qualità. Qui è possibile partecipare a regolari corsi di perfezionamento sui cocktail e introduzioni all'arte dei sigari. Oppure può essere utilizzato come spazio di contemplazione, dove gli ospiti possono fumare sigari ed è infatti una delle poche sale fumatori al coperto a Roma.

Nella hall si può ammirare la Dea dell’Abbondanza, le colonne doriche nel maestoso ingresso con scalone in marmo bianco decorato con due sculture in marmo raffiguranti leoni e posto sotto un arco ornato da api e salvadanai. Nello stupendo rooftop troviamo invece il ristorante "Sky Blue", che ospita l'autentica cucina italiana contemporanea. Ogni piatto è attentamente considerato e creato con ingredienti di altissima qualità. Tutto ciò grazie all'eccellenza di un Executive Chef come Carmine Buonanno, che possiede una solida formazione grazie ai segreti dell'alta ristorazione acquisiti nientemeno che nel ristorante due stelle Michelin "Don Alfonso". "Nella cucina di Alfonso Iaccarino ho scoperto il perfetto equilibrio tra qualità ed estetica dei piatti", afferma Buonanno.

Tra le molte esperienze di quest'ultimo in ristoranti stellati come Executive Chef, troviamo il Gran Melia Villa Agrippina: un altro rinomato hotel cinque stelle a Roma. Il ristorante dell'Aleph Hotel "Sky Blue", essendo aperto anche ai clienti esterni, è riconosciuto dalla clientela romana come un luogo dove assaporare cibo squisito e un servizio eccellente da parte di uno staff esperto ed impeccabile. È infatti la scelta ideale per una cena intima e romantica o un importante incontro di lavoro. Durante i mesi estivi, inoltre, il patio esterno permette agli ospiti di cenare tra i tetti di Roma per un'esperienza davvero straordinaria. Un trattamento nella Spa Le Caveau by Gili spa è d'obbligo se soggiornare in questo centralissimo ed elegante hotel. La gigantesca porta della cassaforte della ex banca, situata nella Spa, è il pezzo forte di questo centro benessere. Quest’area unica, dove potrete rilassarvi e rigenerarvi, è il risultato di un connubio di stili e attrezzature provenienti da tutto il mondo. Meraviglioso l'Hammam dorato, evidente richiamo al mondo arabo, che aiuta a distendere gli arti doloranti e a ridurre lo stress, mentre la Sauna Finlandese ha effetti rinforzanti.

La vasca termale Jacuzzi e le docce emozionali completano l’esperienza in questo luogo dove i mosaici marmorei e la luce soffusa cangiante rendono l’atmosfera ancora più rilassante. Insomma, un'esperienza unica nel cuore di Roma e della Dolce vita a due passi da via Veneto. Info