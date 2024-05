Viaggio esclusivo in Italia e Francia nelle oasi del lusso

Un viaggio esclusivo tra alcune delle destinazioni più lussuose e affascinanti d'Italia e Francia. Dalle maestose montagne dell'Alto Adige alla rinascimentale Roma, fino alle romantiche calli di Venezia e alle affascinanti strade di Parigi, scoprirete un mondo di raffinatezza, eleganza e ospitalità senza pari. Ogni luogo descritto offre un'esperienza unica, fondata sulla bellezza, sul benessere e sulla tradizione culinaria, promettendo ai visitatori un soggiorno indimenticabile immerso nell'incanto delle storiche città e dei paesaggi mozzafiato.

ROME CAVALIERI WALDORF ASTORIA- ROMA

Il Rome Cavalieri Waldorf Astoria, resort 5 stelle nel cuore di Roma, da il benvenuto ad una stagione estiva all'insegna del lusso, del relax e della sostenibilità. Immerso in un parco mediterraneo privato di sei ettari, il Rome Cavalieri Waldorf Astoria offre un'oasi di verde incontaminato e una vista mozzafiato sulla Roma monumentale e sui Castelli Romani. Le piscine e i due campi da tennis Davis Cup diventano il fulcro dell'estate, invitando i visitatori a godersi una nuotata rinfrescante o a prendere il sole tra gli alberi secolari. Quest'anno, l'area della piscina si trasforma in un'oasi ancora più glamour grazie alla collaborazione con Moët & Chandon, che promette di rendere unica l'esperienza con i suoi esclusivi cocktail a bordo piscina.

Il Cavalieri Grand Spa Club offre trattamenti di altissimo livello, con una particolare attenzione alla personalizzazione e alla qualità dei prodotti utilizzati. Non manca il tocco di glamour con le collezioni beachwear da uomo di MC2 St.Barth e i costumi da bagno sostenibili di Kinda, creati appositamente per il Rome Cavalieri Waldorf Astoria. I ristoranti dell'hotel deliziano gli ospiti con prelibatezze esclusive e domenicali brunch a bordo piscina, mentre il Tiepolo Terrace propone mixology contemporanea firmata dal Head Bartender Angelo Severini, tra cui il freschissimo "Bubble Daiquiri". Ma le sorprese non finiscono qui: il Rome Cavalieri offre ai suoi ospiti esperienze uniche e indimenticabili nella Città Eterna, tra le suggestive dimore dei Cavalieri di Rodi e la Loggia dei Cavalieri di Malta, con una vista incomparabile sul Foro di Augusto e sui Mercati di Traiano. Una vacanza al Rome Cavalieri promette di essere un'esperienza unica, esclusiva e immersa nella grande bellezza di Roma, tra storia millenaria, sapori speciali e un lusso senza pari.

MASSERIA IL MELOGRANO- MONOPOLI (PUGLIA)

Con l'arrivo della primavera, la rinomata Masseria Il Melograno a Monopoli in Puglia, ha aperto le sue porte dando il via alla stagione 2024 con uno spirito di autentica ospitalità e tradizione pugliese. Parte della rinomata Talea Collection, il Melograno si distingue come una gemma incastonata tra gli ulivi secolari e la campagna rigogliosa di Monopoli, offrendo ai suoi ospiti un'oasi di tranquillità e bellezza. "La stagione 2024 segna un nuovo inizio per noi alla Masseria Il Melograno," afferma con entusiasmo il General Manager di Talea Collection, Andrea Sabato. "Siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti con un'esperienza che celebra le radici e l'autenticità della nostra amata Puglia". La Masseria Il Melograno, un'antica masseria fortificata risalente al XVII secolo, incanta i visitatori con il suo fascino senza tempo. Circondata da ulivi secolari, alberi di arancio e fragranti bungavillea, la masseria offre un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana. Ma non è solo la bellezza del paesaggio a catturare l'attenzione bensì l'eccezionale offerta di servizi e comfort. La Spa Petramare Physionatura Beauty Center offre una gamma di trattamenti benessere che utilizzano esclusivamente i prodotti della rinomata casa cosmetica pugliese, Physio Natura, garantendo un'esperienza di puro lusso e relax. Ma la vera delizia per i sensi si trova nel Cooking Lab della masseria, dove gli ospiti possono imparare i segreti della cucina tradizionale pugliese. Dal fare la focaccia all'arte di preparare le orecchiette, il Cooking Lab offre un'esperienza culinaria indimenticabile. Il ristorante Mùmmulo, situato all'interno della Masseria Il Melograno, completa l'esperienza offrendo ai suoi ospiti un viaggio culinario attraverso i sapori autentici della Puglia. Con ricette tipiche rivisitate dallo Chef Cosimo Amico, gli ospiti possono gustare piatti che raccontano la storia e le tradizioni culinarie della regione per un'esperienza sublime in questo borgo da favola.

VILLA EDEN THE PRIVATE RETREAT- MERANO

Villa Eden The Private Retreat rappresenta un'eccellenza nel campo del lusso, del benessere e della natura, situata nell'incantevole Merano, nelle maestose montagne dell'Alto Adige. Oltre a essere un luogo di soggiorno di altissimo livello, questo resort si distingue per offrire una vasta gamma di trattamenti benessere personalizzati, che vanno ben oltre il semplice relax. Ciò che rende infatti Villa Eden veramente speciale è il suo approccio all'avanguardia nel campo dei trattamenti e della prevenzione. Oltre ai classici trattamenti Spa, la struttura è famosa per i suoi programmi personalizzati che includono controlli medici approfonditi, analisi del sangue, consulenze specializzate e l'utilizzo di macchinari di ultima generazione.

L'obiettivo di Villa Eden è quello di promuovere non solo il relax fisico, ma anche il benessere a lungo termine e la salute. I programmi curati dagli esperti della salute abbracciano diversi aspetti, dall'alimentazione all'esercizio fisico, dalla gestione dello stress alla bellezza. Inoltre, la struttura si distingue per l'adozione della Healthy Gourmet Cuisine, una cucina che utilizza prodotti freschi e di alta qualità preparati in modo sano e leggero, garantendo un'ottima digeribilità e un controllo calorico. Presso Villa Eden, gli ospiti possono anche godere di una raffinata esperienza gastronomica presso l'Eden’s Park - The Mindful Restaurant, dove ogni piatto è un'emozione. Inoltre, il Longevity Medical Center offre ai visitatori l'opportunità di perseguire l'equilibrio ideale per mente, corpo e spirito, nel rispetto della natura circostante.

PALAZZINA GRASSI- VENEZIA

Nel cuore della città dell'acqua, tra calli antiche e il maestoso Canal Grande, si erge una gemma dell'ospitalità: Palazzina Grassi, un'icona del lusso e dell'eleganza veneziana. Situata in una struttura del XVI secolo, Palazzina Grassi è il primo hotel italiano interamente progettato dall'archistar Philippe Starck. Con il suo design contemporaneo e il suo spirito cosmopolita, l'hotel rappresenta una rivoluzione nell'arte dell'ospitalità, offrendo un'esperienza unica che incarna il fascino senza tempo di Venezia. Da quando ha aperto i suoi battenti nel 2009, Palazzina Grassi è diventata il palcoscenico per eventi esclusivi nei mondi dell'arte, del design, della moda e del cinema. Celebrità, artisti e amanti dell'arte si ritrovano regolarmente tra le sue mura per godere di un'ospitalità senza eguali e di un'atmosfera senza tempo. Palazzina Grassi non è solo un hotel, ma una vera e propria casa veneziana, accogliente, elegante e raffinata. Le camere e le suite, progettate da Starck, offrono viste spettacolari sul Canal Grande e un'atmosfera unica, dove tradizione e contemporaneità si fondono armoniosamente. Con Palazzina The Restaurant e Palazzina The Terrace, gli ospiti possono gustare prelibatezze veneziane in un'atmosfera elegante e rilassata. Mentre Palazzina The Lounge offre un'esperienza esclusiva per gli amanti del buon vino. Il logo di Palazzina, la Maschera, incarna l'anima sensuale e misteriosa di Venezia, invitando gli ospiti a esplorare la città o a godersi momenti di relax nell'oasi di Palazzina. Il Gruppo Alberghiero Relegance, creato dall'intuizione dell'imprenditore Antonio Onorato, rappresenta l'eccellenza nel segmento dei luxury boutique hotel. Con una filosofia sensibile alla tradizionale eleganza italiana, Relegance si propone di offrire esperienze uniche e indimenticabili in ogni hotel della sua collezione.

BLOOM HOUSE- PARIGI

Parigi, una città intrisa di storia e fascino, offre un'ampia gamma di opzioni per chi cerca un rifugio lontano dal trambusto urbano. Tuttavia, tra i quartieri vivaci del 10° arrondissement, sorge un'oasi verde che cattura l'immaginazione di coloro che desiderano un'esperienza esotica e rilassante: il Bloom House. Questo magico hotel accoglie i suoi ospiti in un ambiente esotico, soleggiato, abbondante e chic. Le camere, dalle linee calde e dai toni luminosi arricchiti da dettagli vibranti, promettono un'esperienza unica che incanterà anche i viaggiatori più esigenti.

Comodamente situato tra la Gare de l’Est e la Gare du Nord, il Bloom House offre un invito a viaggiare che va oltre la mera geografia. Una volta varcata la soglia di questo lussuoso hotel i rumori della città si attenuano e ci si trova immersi in un ambiente sereno e verdeggiante che sembra lontano anni luce dalla frenesia parigina. Per coloro che desiderano un completo relax, l'area benessere Bloomy Spa offre una gamma di servizi tra cui Spa, una meravigliosa piscina e sauna. Potrete concedervi un momento di puro godimento lasciandovi coccolare dall'avvolgente cornice di questo spazio dedicato al benessere. Per quanto riguarda il ristorante, il Bloom Garden offre un cambio di scenario gourmet attorno alla cucina mediterranea creata dallo chef Olivier Streiff. Con un'attenzione particolare alla freschezza degli ingredienti e alla presentazione raffinata, ogni piatto è un'esperienza culinaria indimenticabile.

In definitiva, il Bloom House rappresenta molto più di un semplice hotel. È un'esperienza senza tempo in cui natura e comfort si fondono armoniosamente per creare un ambiente poetico e rilassante. Che si tratti di una fuga romantica, di un viaggio d'affari o di una semplice esplorazione della Ville Lumière, il Bloom House promette di deliziare i sensi e di lasciare un'impronta indelebile nel cuore di ogni ospite.

MAISON BRÉGUET- PARIGI

Maison Bréguet, situata nel 11º arrondissement di Parigi, non è solo un hotel, ma piuttosto un rifugio dove i visitatori possono immergersi completamente nell'essenza della città. Fondata nel 2018 da Samuel Gelrubin e Brice Errera, la struttura si distingue per il suo impegno a offrire un'esperienza ospitale autentica e personalizzata.

Convertita da un'ex fabbrica industriale, Maison Bréguet è un luogo dove l'arte dell'ospitalità si fonde con l'anima di Parigi. Ogni dettaglio, dall'architettura, dagli spazi alle piccole decorazioni, racconta una storia affascinante. Le camere, dalle suite spaziose alla graziosa "Petite Maison" con terrazzo privato, sono progettate con cura per riflettere la ricchezza e la diversità della città stessa, mescolando con eleganza l'estetica classica parigina con tocchi contemporanei.

Ma Maison Bréguet offre anche un'oasi di relax con una piscina, una sauna e una gamma di trattamenti esclusivi per il benessere dei suoi ospiti. Ogni momento trascorso in questa struttura dedicate al relax è un'occasione per rigenerarsi nel cuore della vivace Parigi.

Inoltre, Maison Bréguet si impegna per lo sviluppo sostenibile, collaborando con marchi eco-sostenibili e adottando pratiche responsabili. Questo impegno si estende anche alla gastronomia, con il ristorante dell'hotel guidato dal rinomato Chef Steven Som. Qui i classici della cucina francese vengono rivisitati con audacia e creatività, offrendo ai commensali un'esperienza culinaria eccezionale che cattura i sensi e l'immaginazione. Infine Maison Bréguet funge da punto di partenza ideale per esplorare i tesori nascosti del 11º arrondissement e oltre, offrendo ai suoi ospiti un'immersione autentica nella vita quotidiana della città grazie a un calendario culturale dinamico e a una selezione di indirizzi locali consigliati.

