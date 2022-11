Viaggio al freddo, cosa portare in valigia

Le basse temperature non devono frenare la voglia di vacanza, anche perché le possibili mete per organizzare un viaggio al freddo non mancano. L’Italia è ricca di montagne suggestive e cime da esplorare, scegliendo tra le numerose località sciistiche che caratterizzano sia le Alpi sia la catena degli Appennini.

Come equipaggiarsi per affrontare un viaggio nella stagione invernale? Tralasciando le attrezzature fondamentali da utilizzare per sciare e muoversi sulla neve, in valigia non dovrebbero mai mancare alcuni indumenti e accessori pensati proprio per tenere al caldo anche in condizioni estreme.

Maglia termica unisex Mizuno

Indispensabile per proteggersi dal freddo, la maglia termica Mizuno a manica lunga garantisce protezione e calore in ogni situazione. È un capo unisex aderente, comodo e privo di cuciture, caratterizzato da un girocollo. È disponibile in diversi colori.

Scaldacollo HGDGears in pile termico

Pratico e comodo, lo scaldacollo HGDGears è un prezioso alleato in inverno, soprattutto per chi si sposta in bicicletta o in moto, ma anche per coloro che praticano snowboard o sci. È un accessorio unisex disponibile in diverse varianti, realizzato in morbido pile delicato sulla pelle. La pratica cordicella permette di regolare l’apertura e di utilizzare lo scaldacollo anche come berretto, riparando collo, viso, orecchie e testa.

Carhartt Watch berretto unisex

Il berretto è un accessorio indispensabile in inverno. Il modello Carhartt Watch unisex in fibra acrilica si adatta a qualsiasi look e garantisce la massima vestibilità, dotato di costina allover, polsino pieghevole e targhetta con logo. È lavabile in lavatrice e disponibile in diverse colorazioni.

Guanti invernali Homealexa

Caldi e avvolgenti, i guanti invernali Homealexa sono dotati di tessuto touch-conduttivo sulle punte di tre dita, agevolando l’utilizzo dei dispositivi touchscreen come smartphone, iPad, tablet e sistemi GPS. Unisex e traspiranti, sono realizzati in materiale di alta qualità (80% alpaca e 20% poliestere), mantenendo le mani calde durante la guida, la corsa, il ciclismo e le attività di escursione.

Calze termiche da sci FM London

Le calze termiche da sci FM London garantiscono un calore ottimale in montagna e sulla neve, grazie al tessuto traspirante e spesso caratterizzato da fibre di cotone che permettono di temere i piedi sempre alla temperatura ottimale mentre si è sulle piste. L'imbottitura extra, inoltre, riduce al minimo il rischio di sfregamenti e abrasioni causati dalle calzature assicurando il massimo comfort.

