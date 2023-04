Vinci, l'affascinante casa di Leonardo

Una delle cose che rendono allo stesso tempo affascinante ed incomprensibile la Toscana è il fatto che, per qualche strana ragione, la somma sembra più grande delle sue parti. Questa terra non è certo l'unica al mondo ad ospitare straordinari capolavori artistici, splendidi panorami, cibo e vino spettacolari ed una ricca, colorita storia. Eppure rimane straordinariamente popolare, visitata da milioni di persone da tutto il mondo. Forse un modo per provare a capire cosa renda la Toscana così diversa è provare a guardare cosa abbia reso così speciali i tanti toscani che, nel corso dei secoli, hanno reso questa terra unica al mondo. Alcuni di loro sono stati così straordinari da cambiare per sempre il territorio.

Guardate, per esempio, una cittadina all'apparenza normale nelle colline tra Firenze e Pistoia. Niente di questo borgo antico sembra particolare ma, appena sentite il suo nome, non potete che pensare al personaggio che, in circostanze certo non ideali, riuscì nell'impossibile. Non mi credete? Questo figlio illegittimo di una serva e un notaio riuscì, nonostante tutto, a diventare una vera superstar, talmente popolare da essere conteso da re e principi di tutta Europa. Ecco perché questa settimana, per festeggiare il suo compleanno, "What's Up Tuscany", il podcast che da più di due anni vi racconta questa splendida terra, vi porterà a Vinci, la cittadina che Leonardo ha reso famosa in tutto il pianeta. ASCOLTA LA STORIA

Nell'episodio del podcast, che potrete ascoltare premendo il triangolino bianco nel player qui sopra, vi racconterò dei grandi festeggiamenti che la sua città natale ha organizzato per celebrare il compleanno di Leonardo e del fantastico museo in un castello dalla forma di una nave che, all'interno, ha modelli funzionanti delle mirabolanti macchine che il genio del Rinascimento sognò nei suoi famosi codici secoli prima che fossero possibili. Vi spiegherò come la casa natale di Leonardo, in un paesino a pochi chilometri da Vinci, da normalissima casa colonica sia diventata un'esperienza multimediale straordinaria.

Nell'ultima parte, poi, vi narrerò delle altre cose da vedere in questo splendido angolo di Toscana, un grande vino poco conosciuto ed i prodotti tipici che si trovano qui. Se siete da queste parti questo fine settimana, sarebbe l'occasione giusta di fare un salto a Vinci, anche solo per gustarvi un pezzo della torta di compleanno. Guardandovi in giro capirete come la straordinaria bellezza di queste colline sia stata la vera ispirazione dietro ad uno dei talenti più incredibili della civiltà occidentale.

