Il "Xmas Pass" nel Garda trentino, un passaporto per scoprire i borghi

Nel Garda Trentino il Natale sembra rallentare il tempo. Le luci si specchiano sull'acqua ferma dei laghi, creando riflessi che ondeggiano appena, mentre le cime si tingono di un bianco lieve, quasi timido. Nei borghi l'aria si riempie di profumi speziati e l'atmosfera si fa ovattata. L'atmosfera e il paesaggio sembrano trasformare l'inverno in poesia. Per vederlo, toccarlo, viverlo, arriva il Xmas Pass, una specie di passaporto - da richiedere alle reception delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa - che regala vantaggi, voucher, ingressi e accessi a mercatini, iniziative e attività. Di tappa in tappa, si collezionano timbri che, alla fine, riservano una sorpresa. Da non perdere la visita di Arco, dove (fino al 6 gennaio) il mercatino di Natale anima vicoli e facciate storiche che al crepuscolo sembrano scenografie teatrali. Gli spettacoli di strada si mescolano ai concerti e alle risate dei bambini nello zoo con gli animali da accarezzare, mentre presepi, laboratori creativi e specialità locali riportano alla semplicità dei gesti e dei gusti di una volta. Impossibile resistere ai profumi e ai sapori di vin brûlé, polenta con gulasch, gnocchi boemi e gli immancabili strauben con marmellata di mirtilli rossi, così fragranti da scaldare anche le giornate più fredde.

Poco distante, il borgo medievale di Canale di Tenno tra i più belli d'Italia si accende nei weekend di dicembre con un mercatino dell'artigianato. Ceramiche, pietre, gioielli e opere d'arte colorano le stradine come piccole costellazioni. Nel dedalo di vicoli, l'aria profuma di garofano, biscotti e convivialità, arricchita da uno scambio culturale con Rango, altro borgo tra i più belli d'Italia. Qui, fino a Capodanno, il mercatino travolge il visitatore, proiettandolo in una dimensione antica, tra utensili agricoli, giocattoli in legno, specialità contadine e stradine in salesà, levigate dalla pioggia e dagli zoccoli. Un percorso che sa di tradizione vera, quella che non si finge e non si dimentica. E poi non può mancare sul Xmax Pass il timbro di Riva del Garda, elegante e vivissima, dove fino al 6 gennaio il Mercatino di Gusto in Gusto rende il centro un villaggio gastronomico che celebra vini, formaggi e salumi di una terra generosa. Qui i bambini trovano il loro paradiso: la Casa del Grinch.

Raggiungibile con un ascensore panoramico, risplende tra giochi e merende golose. Mentre la Casa di Babbo Natale apre le porte a laboratori profumati di cioccolato, waffles e krapfen accogliendo in un mondo incantato. Info: www.visittrentino.info