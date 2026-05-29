Una visita guidata al parco delle Cave. Galasso aiuta a riconoscere le specie

L'invito è esteso a tutta la cittadinanza da parte dell'Associazione "Amici Cascina Linterno", nell'ambito della "Civil Week 2026": domani, dalle 10 alle 12, visita guidata alla scoperta del mondo botanico del Parco delle Cave. La guida verde è Gabriele Galasso, responsabile della Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale. I visitatori potranno esplorare le aree di natura e di agricoltura del Parco, considerato una vera oasi naturale, botanica e faunistica in piena città. Grazie alle chiare spiegazioni del botanico Galasso, dettagliate e di alto valore scientifico, si imparerà a riconoscere le varie specie arbustive e floreali che rendono unica questa zona verde di Milano. Galasso, autore di diverse pubblicazioni, studia anche la biodiversità di alcuni quartieri cittadini. L'Italia è il Paese più ricco di piante spontanee di tutta l'Europa, grazie ad habitat e climi diversificati ne sono state tracciate 8.257. Di queste oltre 1700 sono endemiche, cioè presenti solo in alcune zone e 1747 sono esotiche o aliene (queste ultime sono in aumento).

L'iniziativa di domani si svolge con il Patrocinio del Municipio 7. Il ritrovo sarà, poco prima delle 10, nei pressi della Chiesetta dell'Assunta, in via Fratelli Zoia 194 L'organizzazione declina ogni responsabilità per fatti o inconvenienti che dovessero verificarsi nel corso dell'iniziativa.

Autobus 67 (M1 - Bande Nere), 63 (M1 - Bisceglie), 78 (M1 - Bisceglie e M5 - San Siro), 49 (M1 - Inganni e M5 - San Siro).

Info: 334 7381384; amicilinterno@libero.it