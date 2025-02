Voleva essere un duro, porterà l'Italia all'Eurovision

Ascolta ora 00:00 00:00

Toccherà a Lucio Corsi. Sarà lui a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Olly, che ne aveva diritto in quanto vincitore del Festival, ha rinunciato ieri a mezzo social: «Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: Alla fine devi fare quello che ti senti. Perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio». In fondo è un bel messaggio, quello di Olly, un bel messaggio, magari non condivisibile, ma comunque lucido e consapevole, a dimostrazione di quanto questo ragazzone di 23 anni continui a restare con i piedi per terra nonostante il successo: «Ho deciso dunque di rinunciare con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l'amore che sto ricevendo in questi giorni». In sostanza è «il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie».

La sua rinuncia rende ancora più favolosa la storia di Lucio Corsi, fino a un mese fa sostanzialmente sconosciuto al grande pubblico e oggi alfiere italiano a uno dei più grandi show musicali del mondo. Lui ha commentato alla sua maniera, sognante e malinconica: «Ci vediamo all'Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice».

È il nuovo regolamento sanremese a stabilire che, nel caso di rinuncia del primo classificato, l'Eurovision spetta al secondo. Lucio Corsi sarà ovviamente in gara con la stessa canzone già sentita all'Ariston, ossia Volevo essere un duro. Comunque vada, per lui è già un successo.