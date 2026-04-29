Huawei Watch Fit 5, lo smartwatch evolve in icona di stile urbano

Huawei alza il sipario su una nuova generazione di dispositivi indossabili, pronta a debuttare il 7 maggio a Bangkok durante l’evento globale “Now Is Your Spark”. Protagonista assoluta sarà la HUAWEI WATCH FIT 5 Series, una linea che punta a ridefinire il concetto di smartwatch, trasformandolo in un oggetto capace di coniugare innovazione tecnologica e linguaggio estetico contemporaneo. Non più solo uno strumento per monitorare attività e salute, ma un accessorio identitario pensato per una quotidianità sempre più connessa e dinamica.

Tecnologia integrata per una vita smart

La nuova serie, disponibile nelle varianti Standard e Pro, arriverà in Italia a partire dal 7 maggio 2026 con un pacchetto di funzionalità progettate per semplificare la vita di tutti i giorni. Tra le novità spicca il supporto ai pagamenti contactless tramite Curve Pay, che consente agli utenti di utilizzare lo smartwatch come vero e proprio portafoglio digitale. A questo si aggiunge Huawei MultiPass con accesso a Huawei Health+, un ecosistema che integra monitoraggio avanzato, servizi fitness e vantaggi esclusivi da app sportive riconosciute, rafforzando la strategia dell’azienda nel settore del benessere digitale.

Un design che parla il linguaggio della moda

Oltre alla componente tecnologica, Huawei spinge con decisione sul fronte estetico. La WATCH FIT 5 Series si distingue per un profilo ultra-sottile, una struttura leggera e una forma “fashion-square” che rompe con i canoni più tradizionali degli smartwatch. Il risultato è un dispositivo pensato per adattarsi a contesti diversi, dalla palestra agli ambienti urbani, mantenendo sempre una forte identità visiva. Le numerose varianti colore e le funzionalità sportive avanzate rafforzano l’idea di un prodotto ibrido, capace di unire performance e stile senza compromessi.

Lo smartwatch diventa gioiello modulare

Il vero elemento distintivo del lancio è la collaborazione con LAG WORLD, che introduce una capsule collection pensata per ampliare la dimensione estetica del dispositivo. Il brand, fondato nel 2021 da Luigi Antonio Giaretti, porta nel progetto un linguaggio basato su geometria, forme essenziali e riferimenti architettonici. I charm in metallo applicabili ai cinturini trasformano lo smartwatch in un accessorio personalizzabile, con un approccio dichiaratamente genderless e orientato all’espressione individuale, in linea con le nuove tendenze del design contemporaneo.

Audio e personalizzazione digitale

La collaborazione si estende anche oltre lo smartwatch, coinvolgendo le nuove HUAWEI FreeClip 2, proposte in una inedita colorazione Viola e arricchite da elementi decorativi pensati per il design open-ear.