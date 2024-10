Huawei Watch Ultimate, il test: batteria infinita e ottimo monitoraggio di salute e attività sportive

Huawei lancia una serie di nuovi smartwatch per sfidare la concorrenza, Apple e Samsung in primis. Con Huawei Watch Ultimate punta al settore del lusso "smart", concentrandosi su tre elementi principali: qualità dei materiali, tracciamento degli sport e della salute e durata della batteria.

Come è fatto

Huawei Watch Ultimate cerca di convincere chi non vuole rinunciare al design mantenendo al contempo le funzionalità smart. L'obiettivo, qui, è proporre qualcosa che possa essere indossato in ogni occasione, senza quell'effetto "cheap" che anche prodotti come l'Ultra di Apple trasmettono perdendo eleganza.

Il suo vantaggio è che non sembra un display attaccato ad un cinturino, ma un vero e proprio orologio in grado di catturare l'attenzione a partire dai materiali: la ghiera, in due colori, è realizzata in ceramica con trattamento nanotecnologico per renderla resistente agli urti, la cassa è in metallo liquido a base di zirconio con pulsanti in lega di titanio. La stessa scelta della ghiera bicolore richiama il mondo degli orologi più classici e prestigiosi, così come il cinturino in titanio disponibile nelle versioni più costose.

La cassa da 48 mm integra uno schermo AMOLED di dimensioni generose (1,5 pollici) con un touchscreen davvero reattivo e un'interfaccia che non ha mai mostrato rallentamenti durante il test di più di due settimane. Testato in tutte le condizioni di luce, lo schermo ha restituito un'ottima luminosità anche sotto luce solare diretta, garantendo sempre la leggibilità.

La tecnologia: sport e salute

Al centro della parte tecnologica di Huawei Watch Ultimate c'è poi il sistema TruSense, una tecnologia che combina i sensori di ultima generazione con gli algoritmi software più evoluti per tracciare attività e salute:

accelerometro

giroscopio

magnetometro

sensore ottico per il battito cardiaco

barometro

sensore di temperatura cutanea

sensore di profondità

sensore ECG

sensore di luce ambientale

Il catalogo di attività sportive disponibili è enorme e sfrutta i nuovi sensori per tracciare con precisione la posizione e i movimenti. La navigazione durante le escursioni, ad esempio, è molto precisa e funziona anche con le mappe offline. Durante la corsa, la precisione rilevata nei confronti di altri smartwatch è davvero alta, restituendoci un tracciamento più aderente alla strada effettivamente percorsa, quindi più preciso sia in termini di chilometri, sia in termini di ritmo.

Con i suoi 100 metri di resistenza sott'acqua (10 ATM), Huawei Watch Ultimate diventa anche un compagno per chi pratica le immersioni, restituendo dati come il tempo di immersione, la profondità, il ritmo di discesa (misurato in metri al minuto) e via dicendo.

Anche i golfisti avranno a disposizione un software completo, tanto che Huawei mette a disposizione le mappe dei campi da golf (sono più di 15.000) che si possono visualizzare per avere un'anteprima delle buche da affrontare, oltre a tracciare il nostro swing e backswing grazie ad un algoritmo addestrato in laboratorio con test ripetuti che mettono a confronto i dati del sensore dell'orologio con quelli di attrezzature esterne e videocamere che analizzano il giocatore.

E per il tracciamento della salute? Huawei ha una nuova serie di sensori che ormai sono vicinissimi ai dispositivi medici professionali. Confrontati con attrezzatura medica, infatti, i dati dei sensori di Huawei risultano davvero precisi nella rilevazione del livello di ossigeno nel sangue e dei battiti. Combinando però tutte le letture, Huawei ha creato un sistema che offre altre funzionalità, a partire dalla rigidità delle arterie e finendo con l'ECG che può essere inviato poi creando un PDF sull'app (app per iOS e Android) così da farlo consultare al proprio medico.

Il vantaggio è che tracciando tutti questi dati nel tempo, lo smartwatch di Huawei (con l'app Huawei Health) riesce a capire meglio quando i nostri parametri relativi alla salute deviano rispetto alla norma. In Cina, ormai da qualche tempo, la precisione di questi dispositivi è stata certificata come utilizzabile per misurazioni mediche e il produttore sta lavorando per ottenere tale riconoscimento in altri Paesi (specie con il Watch D2 che misura anche la pressione).

Per chi è pensato

Va detta una cosa importante su questo smartwatch, non è di quelli pensati per utilizzare applicazioni come quelle che gestiscono ad esempio la casa connessa o la chiave digitale per alcune auto: Huawei non può accedere al Play Store di Google come gli smartwatch Android a cui siamo abituati, e questo lo posiziona in un segmento ben preciso del mercato.

Huawei Watch Ultimate va scelto, quindi, da chi cerca un ottimo tracciamento della salute e delle attività sportive, con l'aggiunta di un sistema di notifiche migliorato che oggi permette di ricevere i messaggi (Telegram, WhatsApp, sms, Instagram e via dicendo) e rispondere tramite la tastiera direttamente dallo schermo in vetro zaffiro dell'orologio. Per le mail ci sono le notifiche, anche per Gmail, ma si può solo vedere l'oggetto del messaggio e non si può rispondere.

Watch Ultimate supporta poi l'NFC e Huawei ha annunciato che nel 2025 proporrà una soluzione per abilitare i pagamenti anche al pubblico europeo. Al momento, però, non è utilizzabile per pagare perché lo smartwatch non è compatibile con i servizi Google (quindi non ha Google Pay). Huawei dovrà sviluppare un proprio sistema esattamente come Samsung ad esempio, che oltre a Google Pay permette di usare Samsung Pay. Alcune funzioni, poi, non sono attive a meno che il dispositivo non venga associato ad uno smartphone Huawei: tra queste c'è la risposta ai messaggi tramite dettatura vocale. Un peccato visto che si tratta di una funzionalità utilissima.

A bilanciare queste mancanze, c'è però un elemento fondamentale: la batteria. Huawei Watch Ultimate fa sembrare i Galaxy Watch o Apple Watch dei giocattoli perché restituisce davvero quasi due settimane di autonomia (10-13 giorni durante i nostri test) senza doverlo ricaricare, e fa tutto questo con un uso intenso fatto di tante notifiche e di un tracciamento continuo dei parametri vitali, incluso il monitoraggio quotidiano del sonno e la registrazione dei battiti cardiaci sempre abilitata.

Huawei Watch Ultimate: quanto costa

La versione d'ingresso, e qui la differenza di prezzo la fanno il cinturino e la ghiera, è disponibile a 649€. In alternativa ci sono altre due versioni: quella con la ghiera monocolore blu e il cinturino in titanio, che costa 799€.

Huawei Watch Ultimate Green Edition, la versione più lussuosa con la ghiera bicolor in ceramica bianco/verde e il cinturino in titanio, è disponibile a. Per tutti i modelli ci sono in omaggio gli auricolari wireless