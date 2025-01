I nuovi traduttori IA con l’interprete istantaneo

Ascolta ora 00:00 00:00

Domanda: servirà in futuro imparare ancora le lingue? Risposta: certamente sì, ma in modo un po’ diverso. Questo perché l’intelligenza artificiale ci sta semplificando la vita, però è chiaro che non può (o non potrà) ancora capire le nostre sfumature umane. Detto questo però gli strumenti a disposizione per parlare con persone di altri Paesi stanno diventando sempre più raffinati. E l’esempio è l’introduzione del nuovo sistema operativo Android 15 su smartphone come il Samsung Galaxy S25 e il Google Pixel, con funzionalità avanzate che semplificano l’interazione tra utenti di diverse lingue, garantendo una maggiore fluidità nelle conversazioni. E a questo si aggiunge un nuovo dispositivo, il Vasco Translator E1, offre una soluzione complementare ed estremamente innovativa per la traduzione in tempo reale, perfetta per viaggi, lavoro e situazioni quotidiane. Vediamo di cosa si tratta.

Le traduzioni istantanee basate sull'intelligenza artificiale

Dicevamo di Samsung, che ha integrato nei nuovi Galaxy S25 funzionalità come la traduzione automatica nei servizi di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Telegram: Questo permette agli utenti di scrivere nella propria lingua e far sì che il destinatario riceva il messaggio già tradotto, semplificando così enormemente la comunicazione in contesti internazionali. Un’altra caratteristica innovativa è il registratore di chiamate con trascrizione e traduzione automatica: già negli S24 era possibile parlare con una persona al telefono avendo l’interprete virtuale a disposizione, ma in questo caso si ottiene anche una trascrizione dettagliata e una trasformazione istantanea in più lingue. Che ovviamente diventa indispensabile da chi utilizza idiomi molto lontano dal nostro.

Stessa storia per i nuovi Google Pixel, anche perché l’assistente Gemini del robottino qui è di casa. AI Gemini non solo esegue la traduzione testuale, ma comprende il contesto delle conversazioni, rendendo il risultato più accurato e naturale. Questa tecnologia è utilizzata non solo per le conversazioni vocali e i messaggi di testo, ma anche per tradurre in tempo reale documenti e pagine web direttamente sullo smartphone. Poi c’è il “Cerchia e cerchia” ormai in uso su molti smartphone Android, ed anche in questo caso è possibile visualizzare ancora più lingue e leggere cosa c’è scritto in tempo reale.

Vasco Translator E1 e la traduzione indossabile

Oltre alle soluzioni offerte dai grandi brand del settore mobile, arriva un nuovo dispositivo da Vasco Electronics, azienda specialista del settore. Il Translator E1 è in realtà un auricolare hi-tech progettato per la traduzione istantanea delle conversazioni. E’ ergonomico, composto da due auricolari destri, uno per ciascun interlocutore, e permettono di tradurre una conversazione nell’immediato senza bisogno di un’app intermedia. Il prodotto supporta 51 lingue, (che diventano 64 abbinato al Vasco Translator V4), si attiva automaticamente senza doverlo toccare, utilizza 10 motori di ricerca AI per essere più preciso possibile. Inoltre è dotato di riduzione di rumore ambientale e della modalità altoparlante per interazione in luoghi pubblici. Grazie all’app se ne possono collegare fino a 10 contemporaneamente, e questo rende più facile i meeting.

Il prezzo? E’ di 389 euro, il che è sempre meno di un corso di conversazione. Anche se il consiglio, pur affidandoci volentieri all’IA, è comunque di continuare a studiare, cosa che aiuta a restare più umani (anche i robot).