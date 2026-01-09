Leggi il settimanale
Wearable

Più salute e programmi su misura: tutte le novità Apple per il fitness nel 2026

Quattro nuovi percorsi multi‑settimana, sfide dedicate e contenuti audio e musicali: Fitness+ si evolve in ecosistema

La prima novità Apple per il 2026 riguarda la salute attraverso Apple Watch. Fitness+ si evolve infatti in un ecosistema sempre più focalizzato su costanza, motivazione e programmi guidati, con quattro nuovi percorsi multi‑settimana, sfide dedicate e contenuti audio e musicali. Il tutto, ovviamente, con lo smartwatch al centro dell’esperienza per tenere: sotto controllo allenamenti, attività e salute. Visti, tra l’altro, i buoni propositi dopo le feste: dai dati dell’Apple Heart and Movement Study emerge che oltre il 60% di chi usa il Watch aumenta di oltre il 10% i minuti di attività nelle prime due settimane di gennaio rispetto a dicembre. E che quasi l’80% mantiene questo incremento fino a fine mese, con il 90% che continua su livelli più alti anche a febbraio e marzo. Per cui, ecco cosa si può trovare ora in Fitness+.

Medaglia “Benvenuto nuovo anno” e sfida Strava

Apple introduce la medaglia in edizione limitata “Benvenuto nuovo anno”, che si ottiene chiudendo tutti e tre gli anelli Attività per sette giorni consecutivi a gennaio. In parallelo, arriva la sfida “Quit Quitting” su Strava, l’app per corsa, ciclismo e escursionismo: registrando 12 allenamenti dal proprio Apple Watch entro fine mese, l’utente guadagna un badge speciale nell’app e uno stimolo extra a non mollare dopo il “Quitter’s Day”.

I nuovi programmi Fitness+ multi‑settimana

Dal 5 gennaio Fitness+ lancia quattro programmi strutturati, pensati per lavorare su blocchi di settimane con sessioni brevi e progressive.

  • Il tuo ritorno Fitness (4 settimane) E’ un programma ideale per chi riprende ad allenarsi, e combina tre tipologie di workout molto richieste: rafforzamento muscolare, HIIT e yoga. Prevede tre allenamenti a settimana da 10 minuti, uno per ogni disciplina, con progressione settimanale per ricostruire gradualmente forza, fiato e mobilità senza sovraccaricare. ​

  • Crea la tua yoga routine in 4 settimane È pensato per inserire in modo stabile lo yoga nella routine di fitness, puntando su flessibilità, riduzione dello stress e sviluppo di forza e stabilità. Ogni settimana propone due sessioni da 10 minuti, una più lenta e una più energica, progettate per integrarsi con altri allenamenti e consolidare l’abitudine nel tempo.

  • Rafforzamento e Cardio HIIT in sequenza
    Questo percorso unisce forza e alta intensità in tre allenamenti da 20 minuti ciascuno (10 minuti di rafforzamento + 10 minuti di High-Intensity Interval Training), da svolgere uno di seguito all’altro, senza pause intermedie. Il programma dura tre settimane e punta a migliorare resistenza, potenza e capacità cardiovascolare, mantenendo un format fisso e facile da seguire. ​

  • Rafforzamento base in 3 settimane
    Dedicato a chi parte da zero o torna all’allenamento di forza, insegna i movimenti fondamentali e aiuta a perfezionare la tecnica. Dal 12 gennaio propone tre sessioni a settimana, ognuna focalizzata su una diversa area del corpo, per costruire sicurezza, corretta esecuzione e basi solide per futuri programmi più avanzati.

Musica, Passeggiamo e motivazione

La serie “Artista in primo piano” torna con playlist complete dedicate a KAROL G e, dal 2 febbraio, a Bad Bunny, collegata anche all’Halftime Show del Super Bowl LX di Apple Music.

La serie audio “Passeggiamo” invece si arricchisce di nuovi episodi con le voci di Penn Badgley, Mel B e Michelle Monaghan, che accompagnano l’utente nella camminata con storie, immagini e canzoni legate ai momenti chiave delle loro vite.

Un ecosistema integrato con iPhone, AirPods e Strava

Fitness+ è disponibile su iPhone, iPad e Apple TV in 48 Paesi, e con Apple Watch e AirPods Pro 3 mostra sullo schermo parametri personali in tempo reale come battito cardiaco e calorie bruciate, aumentando la percezione dei progressi durante le sessioni. Il servizio è disponibile in abbonamento al costo di €9,99 al mese o €79,99 all’anno, e può essere condiviso con cinque familiari.

È invece incluso nel piano Apple One Premium che offre accesso anche a Apple Music, Apple TV, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione e può essere sempre condiviso con altri cinque familiari. Per chi si iscrive per la prima volta sono previsti tre mesi gratis.

