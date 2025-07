Prime Day, le offerte tech: Huawei Watch 5 e Freebuds 6i in bundle

Per gli appassionati di tecnologia, il Prime Day di Amazon è il momento più atteso per acquistare gadget e dispositivi a un prezzo conveniente. Fino all'11 luglio, infatti, il portale di ecommerce offre ai suoi utenti sconti molto interessanti. E tra le offerte più vantaggiose non potevano mancare quelle di Huawei.

Il marchio cinese ha annunciato una serie di promozioni su diversi prodotti. Uno in particolare: stiamo parlando del Huawei Watch 5 da 46 mm nella sua versione Space Silver, venduto in bundle con le cuffie Huawei Freebuds 6i ell'elegante colorazione Black ad un prezzo che parte da 649 euro (con uno sconto di quasi 80 euro sul prezzo consigliato).

Il Watch 5 è uno degli ultimi smartwatch lanciati da Huawei. Si distingue per il suo display brillante, la lunga durata della batteria e le avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness, tra cui GPS integrato e monitoraggio SpO2 (qui la recensione completa). Vera rivoluzione nel settore degli smartwatch è la nuova e sofisticata tecnologia di rilevamento multiplo X Tap che integra la rilevazione dei parametri del polso con quella delle dita per un rilevamento più accurato in meno tempo. In pratica, semplicemente tenendo premuto il sensore per tre secondi, gli utenti ottengono accesso immediato a un report sanitario completo che comprende 9 metriche.

Per l'Amazon Prime Day, inoltre, Huawei ha studiato un'esclusiva vendita in abbinamento con gli auricolari Freebuds 6i nella loro versione nera. Si tratta di cuffie con un'esperienza audio immersiva e una cancellazione del rumore efficace, perfette per accompagnare allenamenti o momenti di relax.

Una combinazione pensata per massimizzare il valore e l'esperienza utente, permettendo di esplorare nuove frontiere del benessere e della connettività con un audio di qualità.

Prezzo Prime Day: A partire da 649 euro