Recensione RingConn Gen 2: l'anello smart per la salute

Il RingConn Gen 2 è uno di quei gadget che sembrano usciti da un film di fantascienza, ma che puntano dritto a risolvere un problema concreto: monitorare la salute quotidiana senza riempirsi il polso di smartwatch e senza dover pagare un abbonamento mensile per accedere ai propri dati. E la cosa interessante è che, nella pratica, funziona bene. Forse non è preciso come uno strumento professionale, ma ha il vantaggio di restituire un andamento dei nostri parametri nel tempo, ogni giorno, ogni momento...

Come è fatto

Partiamo da com’è fatto. Il RingConn Gen 2 è un anello leggerissimo (si va da 3 a 5 grammi a seconda della taglia), resistente a tutto grazie alla certificazione IP68 (impermeabile fino a 100 metri) e all'utilizzo della lega di titanio. Disponibile in tre colori, ha un aspetto sobrio e non troppo appariscente, tanto da passare tranquillamente per un anello “normale” al dito. E se lo usate nel lato della fede, per chi è sposato, si può abbinare sia a quelle in oro classico, sia a quelle in "oro bianco" scegliendo la versione argentata.

Dentro c’è la tecnologia: sensori per monitorare sonno, battito cardiaco, stress e altro ancora. Il tutto in una forma che, una volta indossata, quasi ci si dimentica, anche se ovviamente lo spessore è maggiore dei classici anelli "non smart".

Cosa misura: salute e attività fisica

Il punto forte del RingConn Gen 2 è la sua capacità di raccogliere dati sulla nostra salute, monitorando:

qualità del sonno, incluso il rilevamento delle apnee notturne. Questa è una funzione rara negli altri anelli, e non si trova spesso neanche sugli smartwatch e sulle smartband

frequenza cardiaca

livelli di stress (tramite HRV)

SpO2 (ossigenazione del sangue)

attività fisica (solo corsa, camminata e bicicletta)

Tutti i dati vengono raccolti nell’app – ben fatta, intuitiva, con grafici chiari e suggerimenti personalizzati per migliorare le proprie abitudini. Non serve essere esperti per capirla, ogni voce è spiegata con informazioni chiare.

Purtroppo, però, serve qualche secondo per sincronizzare i dati quando la apriamo, perché l'anello non è costantemente connesso con lo smartphone per sincronizzare le informazioni. Questo è un vantaggio per la batteria ovviamente, ma si paga con un pochino di pazienza in più...

Batteria: la miglior autonomia tra gli anelli

L’autonomia è un altro dei motivi per cui il RingConn Gen 2 si distingue: fino a 12 giorni con una singola carica e, portandosi dietro la custodia, si può ricaricare l'anello anche in viaggio.

Nella realtà, dopo 8 giorni di utilizzo continuativo, RingConn 2 aveva ancora il 26%, arrivando al 15% durante il decimo giorno. Davvero un ottimo risultato se consideriamo che l'anello di Samsung ha raggiunto il 15% dopo cinque giorni quando RingConn faceva registrare ancora il 50% di batteria.

La prova: misure non sempre precisissime

Confrontandolo con altri dispositivi per il monitoraggio della salute, tra cui il nuovo Huawei Watch 5, si nota una discreta precisione anche se sui passi tende ad essere troppo generoso, segno che l'algoritmo non è all'altezza visto che un altro anello e due smartwatch hanno misurato risultati nettamente inferiori e coerenti fra di loro. Il risultato? In una sessione di mezz'ora sul divano, con RingConn Gen 2 sono stati registrati 15 passi (valore reale: zero) e in una piccola passeggiata per buttare la spazzatura ne ha registrati 350 mentre gli altri dispositivi stavano tra i 150 e i 200 passi.

Anche con il rilevamento della Sp02 è leggermente più generoso dei concorrenti, ma in questo caso lo scarto medio è solo dell'1/2% in più. RingConn dichiara comunque che la precisione nel rilevare le apnee notturne è del 90,7%.

Inoltre il tracciamento dell’attività fisica è molto basilare: riconosce solo corsa (all'aperto e indoor), camminata e bici (all'aperto e indoor). Prima di ogni esercizio bisogna cliccare sull'icona nell'app per avviare il tracciamento.

Conclusioni: per chi è consigliato

Il RingConn Gen 2 è interessante per chi cerca un modo discreto e comodo per monitorare la salute ogni giorno, senza l’ingombro di un orologio smart e senza abbonamenti. Lunga autonomia, funzioni avanzate (come il monitoraggio del respiro notturno) e una buona app lo rendono interessante, ma bisogna accontentarsi di algoritmi ancora da perfezionare. I dati sono validi, non precisissimi come i più costosi top di gamma, ma accettabili per quanto riguarda battiti cardiaci e SpO2.

Sui passi c'è un sensore di movimento che ancora non è preciso: considerateli più come un'indicazione di massima che come qualcosa su cui fare affidamento, perché quelli reali sono in media il 15% in meno di quelli registrati da RingConn Gen 2.

Per lo sport valgono le stesse considerazioni: con poche modalità e con un sensore/algoritmo così impreciso, se il vostro obiettivo è tracciare in maniera seria le attività fisiche, bisogna scegliere altri dispositivi. Il consiglio è di valutarlo se cercate qualcosa di leggero, con un'ottima batteria e sempre in ascolto per registrare sonno e salute, magari associandolo ad una smart band da usare invece per le attività fisiche. Infine l'app ha ancora qualche imperfezione nella traduzione, ma questo è il minore dei difetti perché si potrà correggere facilmente con un aggiornamento.

Il prezzo non è economico: costa 349€ su Amazon ma ha il vantaggio di non richiedere un abbonamento mensile, di avere un'ottima batteria e di potersi

per salvare lo storico dei nostri dati.

Hai suggerimenti, proposte di prove e recensioni per la rubrica tech de ilGiornale.it? Scrivici a tech.ilgiornale@gmail.com