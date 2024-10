Salute e benessere, la prova delle novità di Apple

Se digitate su internet “persone salvate da Apple Watch” potete trovare una serie di storie che potrebbero essere le vostre. E non è solo questione di cuore, come all’inizio con i primi sensori che rilevavano possibili scompensi. Oggi il campionario è più vasto, e con l’arrivo del Watch Series 10 e di iPhone 16 (nel caso della nostra prova il 16 Plus) le opzioni che riguardano salute e benessere sono sempre più perfezionate. Apple, d'altronde, è stata l’azienda che ha dato via al fenomeno smartwatch, e nonostante la presenza oggi di competitor di indubbio valore ancora rappresenta il punto di riferimento di molti utenti. Vediamo allora cosa permette di fare il Watch 10 abbinato a un nuovo iPhone.

Design e dimensione

Apple Watch 10 si è avvicinato al modello Ultra allargando il suo display Oled, che tra l’altro ha una luminosità fino a 2000 nits e quindi è molto più visibile dei prevedenti modelli. Le dimensioni sono di 46 e 42 millimetri e lo spessore è stato ridotto 9,7 millimetri, questo anche per aiutare meglio i sensori a fare le rilevazioni. Nella cassa ci sono la digital crown, il tasto laterale e il microfono dotato di isolamento del rumore esterno. Anche la versione 10 permette di utilizzare il doppio tap, ovvero la funzione che permette di rispondere o riprodurre musica quando si hanno le mani occupate, unendo due volte le punte di indice e pollice.

Monitoraggio cardiaco avanzato

Uno degli ambiti in cui l’Apple Watch 10 e l’iPhone 16 insieme eccellono è la salute cardiaca. Grazie a sensori sempre più sofisticati, l'Apple Watch è in grado di monitorare continuamente il battito cardiaco, rilevando non solo variazioni di frequenza ma anche possibili aritmie o fibrillazioni atriali, insidiose perché non percepibili in altro modo. Il sensore cardiaco migliorato nell'Apple Watch 10 è in grado di rilevare con maggiore precisione le irregolarità, inviando una notifica all’utente e suggerendo di effettuare un controllo più approfondito.

L'app ECG integrata consente di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal polso in qualsiasi momento. I dati raccolti vengono sincronizzati con l'iPhone 16 e memorizzati nell'app Salute, dove possono essere analizzati e condivisi con i medici. Questa funzione è stata potenziata ulteriormente con Watch 10, che offre ora un'analisi più dettagliata dei battiti anomali e una maggiore precisione nel rilevamento di episodi di fibrillazione atriale prolungata.

Misurazione dell’ossigeno nel sangue

Un’altra funzionalità importante è la misurazione dell'ossigeno nel sangue: lo smartwatch, con i suoi nuovi sensori a infrarossi e LED verdi, riesce a monitorare la percentuale di saturazione dell’ossigeno nel sangue in modo non invasivo. Si tratta di un indicatore cruciale di salute respiratoria e cardiopolmonare e queste misurazioni possono essere vitali per persone che soffrono di condizioni croniche come l’asma o le apnee notturne.

I dati sull’ossigeno nel sangue vengono inviati all’iPhone, dove possono essere visualizzati in grafici facili da interpretare. Gli utenti possono impostare soglie di avviso, in modo da essere allertati nel caso in cui il livello di ossigeno scenda al di sotto di un valore specifico.

Monitoraggio del sonno

Con i suoi nuovi dispositivi Apple ha migliorato il monitoraggio del sonno, diventato ancora più preciso e completo. Il Watch rileva automaticamente quando l'utente si addormenta e si sveglia, tenendo traccia della durata del sonno e delle sue varie fasi, come il sonno leggero, il sonno profondo e il sonno REM. L’integrazione con l’iPhone 16 consente di visualizzare un’analisi completa dei cicli del sonno, fornendo suggerimenti personalizzati per migliorare la qualità del riposo.

Una delle novità di questa versione è la capacità di monitorare la respirazione durante il sonno, rilevando potenziali episodi di apnee notturne o irregolarità nella frequenza respiratoria. Questo può essere particolarmente utile per chi soffre di disturbi del sonno o per chi desidera semplicemente ottimizzare la propria salute generale.

Rilevamento delle cadute e chiamate d’emergenza

Il rilevamento delle cadute è stato introdotto alcuni anni fa, ma con Apple Watch 10 è stato ulteriormente migliorato grazie a nuovi sensori e algoritmi avanzati. Se l'orologio rileva una caduta improvvisa, chiederà all'utente se sta bene. Se non viene ricevuta alcuna risposta, parte automaticamente una chiamata di emergenza e la condivisione della posizione con i contatti preimpostati.

Questa funzione, integrata con iPhone 16, può essere particolarmente utile per persone anziane o per chi pratica sport ad alto rischio. La sinergia tra i due prodotti permette anche di inviare rapidamente messaggi di emergenza e di tenere traccia delle chiamate effettuate.

Monitoraggio dell'attività fisica e del fitness

L'Apple Watch 10 è uno strumento efficace per il monitoraggio dell’attività fisica. Oltre alle classiche funzioni di contapassi e di monitoraggio delle calorie bruciate, l'orologio è in grado di rilevare specifiche attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto e yoga. L’algoritmo di rilevamento automatico dell’attività è stato perfezionato, riuscendo a capire meglio quando si inizia un'attività fisica e adattando di conseguenza i parametri di monitoraggio. Anche il Watch 10, come l’Ultra 2, comprende funzionalità per chi ama il mare, sia che si faccia immersioni che snorkeling (grazie all’app Oceanic+). Inoltre c’è anche il controllo delle maree.

Insieme all’iPhone 16, l’utente può visualizzare report dettagliati delle proprie prestazioni, confrontare i progressi nel tempo e ricevere suggerimenti personalizzati su come migliorare. L'app Fitness+, integrata nell'ecosistema Apple, offre inoltre una vasta gamma di allenamenti guidati da istruttori professionisti, che vengono trasmessi sull’iPhone o sull’Apple TV, con il monitoraggio delle performance direttamente dall'Apple Watch.

Salute mentale

Una delle novità più significative introdotte con iPhone 16 e Apple Watch 10 è il monitoraggio del benessere mentale. Grazie all'app Mindfulness, l'Apple Watch incoraggia gli utenti a prendersi del tempo durante la giornata per esercizi di respirazione e di meditazione, riducendo lo stress e migliorando il benessere emotivo.

La funzione di rilevamento dello stress sfrutta sensori avanzati per analizzare la variabilità della frequenza cardiaca, un indicatore riconosciuto di questa patologia. Quando Apple Watch rileva un aumento significativo della tensione, suggerisce sessioni di respirazione o di meditazione. L’integrazione con l'iPhone 16 permette di raccogliere questi dati e di visualizzare trend a lungo termine, fornendo un quadro completo del proprio benessere psicofisico.

Monitoraggio della fertilità e salute riproduttiva

Apple ha introdotto nuove funzionalità anche per la salute riproduttiva e il monitoraggio della fertilità, utili sia per le donne che desiderano monitorare il ciclo mestruale sia per coloro che pianificano una gravidanza. L’orologio, grazie ai suoi sensori avanzati di temperatura corporea, è in grado di monitorare le variazioni basali, che possono indicare l'ovulazione.

L'app Salute sull'iPhone 16 integra queste informazioni, permettendo di tenere traccia del ciclo mestruale, ricevere previsioni accurate sui giorni fertili e monitorare i sintomi. Le informazioni raccolte possono essere utili per medici e specialisti nel campo della salute riproduttiva.

Accessibilità e assistenza sanitaria personalizzata

Apple continua a migliorare le sue funzionalità di accessibilità per assicurarsi che chiunque possa beneficiare delle tecnologie di monitoraggio della salute. In questo caso sono state aggiunte nuove opzioni di personalizzazione, come feedback aptici migliorati, supporto per la lingua dei segni e integrazione con dispositivi medici esterni, come glucometri e saturimetri.

Grazie alla piattaforma HealthKit, i dati raccolti dall'Apple Watch e dall'iPhone possono essere utilizzati da app di terze parti e da strutture mediche per offrire assistenza sanitaria personalizzata. Apple garantisce inoltre che tutti i dati relativi alla salute siano protetti da standard di sicurezza elevati, offrendo all'utente il pieno controllo su chi può accedere a tali informazioni.

Prezzi e materiali

Il binomio tra smartwatch e smartphone è dunque perfetto per tener sotto controllo la propria salute e come dispositivi che può intervenire in caso di pericolo.

iPhone 16 parte da 979 euro, il 16

Plus da 1129. L’Apple Watch Series 10 costa da 459 euro, e tra i nuovi materiali c’è anche il titanio, anche in oro e ardesia (oltre all’acciaio in argento, oro rosa e jet black) con cinturini in gomma, tessuto e acciaio.